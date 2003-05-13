Японский авиаконструктор-любитель мог опередить братьев Райт

Один из японских инженеров-любителей разработал модель самолета на десять лет раньше, чем его американские коллеги — братья Райт. Однако воплотить чертежи японца — Чухачи Ниномии — в жизнь помешало отсутствие денег.

Ниномия родился в семье самурая в 1866 году. С детства его привлекало небо, любимым времяпрепровождением было запускание самодельных воздушных змеев. Чухачи наблюдал за насекомыми и птицами, замерял площадь их крыльев, пытаясь понять, что поднимает эти невесомые создания вверх.

Не имея никакого специального научного образования, Ниномия стал первым авиаинженером-любителем, который изобрел жестко фиксированные крылья. Его европейские и американские коллеги-профессионалы в то время все еще надеялись взлететь в небо как Икар, махая в воздухе крыльями.

Первые в небе

В 1890 году владелец орудийных заводов англичанин Хайрам Максим сооружает аэроплан весом в три тонны и двигателем в 180 лошадиных сил. Попытка поднять этот гигант в воздух закончилась катастрофой. Примерно в то же время французский инженер Адер построил аппарат с крыльями как у летучей мыши и винтом в виде перьев. Несмотря на то, что, по некоторым свидетельствам, "Авьон" Адера смог подняться в воздух и пролететь 300 метров, модель оказалась неудачной.

В 1903 году владельцы велосипедной фабрики американцы Орвил и Уилбур Райт разрабатывают свой тип пилотируемого самолета. Их аппарат представлял собой биплан типа "утка" — пилот размещался на нижнем крыле, поворотный руль сзади, руль высоты спереди. Двухлонжеронные крылья были обшиты тонким небеленым муслином. Двигатель "Флайера" был четырехтактный, со стартовой мощностью 16 лошадиных сил и весил всего 80 килограмм.

Аппарат имел два деревянных винта. Вместо колесного шасси Райты использовали стартовую катапульту, состоящую из пирамидальной башни и деревянного направляющего рельса. Привод катапульты осуществлялся с помощью падающего массивного груза, связанного с самолетом тросом через систему специальных блоков.

В декабре 1903 года "Флайер" продержался в воздухе 59 секунд и пролетел 260 метров. Детище Райтов было официально признано первым в мире аппаратом тяжелее воздуха, который совершил моторный пилотируемый полет. Эта дата считается отправной точкой триумфального шествия авиации.

На все нужны деньги

Однако открутим колесо истории назад на 12 лет. В то время в Японии Ниномия трудился над моделью моноплана по имени "Карасу". Аппарат имел фиксированные крылья, пропеллер и первые в истории авиации шасси, крепившиеся на треугольном каркасе. "Карасу" был революционной моделью. Надо отметить, что шасси, схожие с теми, что придумал Ниномия, появились в Европе и Америке гораздо позже — в 1930-х годах.

Японский профессор Тсунэо Ногучи, изучающий чудом сохранившиеся чертежи Ниномия, утверждает, что если бы в то время инженер смог собрать средства на двигатель всего лишь в 12 лошадиных сил, он обошел бы братьев Райт на несколько лет. Ниномия в то время обивал пороги военных министерств Японии, прося финансовой поддержки. Однако никто серьезно к его проекту не отнесся.

Не так давно Ногучи построил летательный аппарат по чертежам Ниномия. По его словам, единственная проблема, которую ему пришлось решить, это устойчивость самолета. Для этого Ногучи пришлось добавить лишь горизонтальный и вертикальный стабилизаторы. Ученый утверждает, что при первом же испытании своего самолета Ниномия понял бы ошибку и исправил ее. В остальном аппарат был, что называется, "готов к употреблению".

Те, кто знал Ниномия, рассказывают, каким шоком была для него весть из Америки о первом полете "Флайера". Его аппарат был практически готов, и он ждал прибытия специально заказанного им мотора. Ниномия сжег все чертежи и полностью забросил свое занятие. К старости он стал священником и проповедовал синтоизм. Когда до официального Токио дошло, какую ошибку совершили местные министерские бюрократы, Ниномии было отправлено официальное письмо с извинениями, и инженера-любителя провозгласили "отцом японской авиации".