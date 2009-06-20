Строгая диета погубила мамонтов

2:55 Your browser does not support the audio element. Эврика Гипотезы

Современные люди успели застать мамонтов. Это подтверждают новые исследования английских палеонтологов, изучивших ряд останков древних гигантов. Во всяком случае, это верно для стран Северной Европы и, особенно, Англии, где мамонты доживали свои последние тысячелетия в относительной безопасности от естественных хищников. Но от чего же они вымерли? От руки человека, вследствие Ледникового периода или из-за голода?

Долгое время считалось, что мамонты в Северной Европе вымерли около 27 тысяч лет назад во время "последней волны" Ледникового периода. Именно таким возрастом обладали останки, найденные в 1986 году при раскопках в Шропшире (Англия). Всего было извлечено пять полных скелетов — одна взрослая особь и четыре детеныша.

Повторный радиоуглеродный анализ дал удивительный результат — выяснилось, что мамонты жили гораздо позже, чем предполагалось. Точный возраст останков составил 14000 лет — именно тогда индейцы Центральной Америки начали создавать свои первые государства, а китайцы доводили до совершенства гончарные технологии.

Палеонтологи говорят, что обитавшая на Британских островах популяция мамонтов просуществовала гораздо дольше их сородичей в других регионах мира.

Перебравшись сюда, животные оказались на длительный период изолированы от остального мира.

Кроме того, температура воздуха здесь всегда несколько выше, чем на материке. Это и позволило мамонтам легче перенести последнюю вспышку оледенения.

Найденные в Шропшире останки являются самым поздними из известных науке скелетов мамонтов. Ученые уверены, что их подробное изучение позволит узнать больше о том, что же стало настоящей причиной вымирания гигантов — изменение климата Земли или активная охота первобытных людей.

Сами английские ученые уверены в правильности первого предположения. Руководитель проекта профессор Эдриан Листер говорит:

"Уточненные данные о периоде существования мамонтов, позволяют предположить, что их вымирание пришлось на окончание Ледникового периода. В это время огромные травяные пастбища отступали перед натиском бурно растущего леса.

Листва являлась менее ценным кормом для мамонтом, чем трава, поскольку содержит меньше нутриентов и несет в себе недостаточно калорий. Именно недостаток пропитания и мог стать вымиранием последней популяции мамонтов".

"Доподлинно известно, — продолжает профессор, — что в те времена в округе обитали люди. Однако мы не обнаружили никаких признаков интенсивной охоты, которая могла бы привести к массовому уничтожению мамонтов".

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