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Павел Урушев

Учёные моделируют состояние Земли через миллионы лет

4:42
Эврика » Гипотезы

В попытках заглянуть в будущее ученые нередко стараются смоделировать состояние Земли через миллионы и даже миллиарды лет. Их интересуют все изменения, которые коснутся нашей планеты и могут повлиять на существование органической жизни. Ранее предполагалось, что Земля будет населена еще около миллиарда лет, но новые исследования ученых из Калифорнийского университета увеличивают этот срок более чем вдвое.

Учёные моделируют состояние Земли через миллионы лет
Фото: Fotodom.ru/ Rex Features

Долгое время считалось, что постепенный нагрев нашей планеты, связанный с увеличением объема Солнца и приближением Земли к его поверхности, станет причиной гибели всего живого примерно через миллиард лет. Еще одним фактором, который может повлиять на развитие подобного сценария, станет солнечный ветер, медленно и верно разрушающий внешнее магнитное поле Земли. Однако при проведении этих расчетов не учитывалась еще одна действующая сила процесса — атмосферное давление.

Давно известно, что со времен, когда наша планета представляла собой огромный кипящий котел с бесконечными химическими реакциями, давление атмосферы (тогда еще состоявшей преимущественно из метана) было невероятно огромным. Наглядным доказательством чудовищной силы, с которой атмосфера давила на поверхность планеты, могут служить образцы базальта, найденные в Северной Австралии. Этим кускам породы примерно 2,7 миллиардов лет, а их структура такова, что без избыточного давления получить ее невозможно.

"Причина того, что давление считалось константой и не принималось во внимание при расчетах, кроется в невозможности получить точные научные данные о его изменениях, — говорит астробиолог Роджер Бьюик из Вашингтонского университета. — Вес воздуха оставил геологам слишком мало напоминаний о себе".

Позднее, по мере стабилизации температуры и формирования ландшафта, показатели атмосферного давления начали падать и постепенно достигли современного значения. Это убывание будет продолжаться и в дальнейшем. Пока Земля не потеряет всю свою воздушную оболочку. По мере разряжения воздуха многие процессы на планете будут проистекать иначе, в частности, ее поверхность станет нагреваться значительно медленнее.

Падение плотности атмосферы регулируется непосредственно биосферой Земли и не является результатом солнечной экспансии или другого внешнего воздействия. Обитающие в Мировом океане микроорганизмы забирают из воздуха молекулы азота и опускаются с ними вглубь. Хотя это процесс проистекает чрезвычайно медленно, рано или поздно под водной толщей сконцентрируется большая часть азота на планете. К этому моменту атмосферное давление на поверхности упадет в несколько раз.

Разработанная Кин Фай Ли и его коллегами из Университета Калифорнии модель показывает, что критическая для существования жизни температура будет достигнута гораздо позднее, чем предполагалось — примерно через 2,3 миллиарда лет. Тогда на Земле станет так жарко, что органические молекулы будут самопроизвольно распадаться на составляющие их элементы.

Конечно, у человечества нет никаких шансов стать свидетелями этого процесса — даже в случае переселения на другие планеты люди не имеют достаточного запаса генетической прочности. Самые оптимистичные прогнозы говорят о том, что наш вид исчезнет, самое позднее, через 3 миллиона лет, но реальное положение дел существенно сокращает этот срок. Однако, полученные данные очень полезны для астрономии, поскольку многократно увеличивают шансы обнаружить пригодные для жизни экзопланеты.

Получается, что половину времени своего существования, наша планета была и будет заселена. Подобная теория применима и к любым звездным системам, а значит, — увеличивается диапазон планет с признаками жизни. Даже возле горячих звезд могут находиться небесные тела, на которых обитают, по крайней мере, микроорганизмы и простейшие.

Данное открытие увеличивает шанс найти жизнь за пределами Солнечной системы в два раза, превращая поиски инопланетян из некоего гипотетического проекта в рутинную научную работу. На место вопроса "Найдем ли мы братьев по разуму?" приходит другой — "Когда это произойдет?"

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Автор Павел Урушев
Павел Урушев— редактор отдела науки интернет медиахолднга Правда.Ру
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