Непогода разрушила великие империи

2:43 Your browser does not support the audio element. Эврика Гипотезы

К падению Римской и Византийской империй более 1400 лет назад, без сомнения, было причастно и изменение климата. В этом абсолютно уверены участники международного проекта, в рамках которого работают геологи, археологи и историки. Их исследования показали, что распаду государств способствовали не только внешние и внутренние политические факторы, но установление в восточном Средиземноморье засушливого климата.

Исследуя образцы кальцита из иерусалимских пещер, ученые выделили характерные химические сигнатуры в каждом слое этих минеральных образований, что позволило составить погодную карту региона в период с 200 года д. н.э. по 1100 года н. э. Этот анализ показал, что в период с II в. до н. э. по VII в. н. э. на территории Малой Азии установилась засушливая погода, что не могло не сказаться на экономическом и социальном состоянии Римской и Византийской империй.

Изучение минералов происходило с применением новых геологических технологий. Ранее для проникновения внутрь образца использовались маленькие буры, наподобие тех, что используются в стоматологии. При такой методике шаг точности составлял от 10 до 100 лет, что не способствовало воссозданию полноценной исторической картины.

Спелеогеологи воспользовались новейшим ионным микроскопом, способным заглядывать вглубь исследуемого образца с шагом в несколько молекул. Такая точность и скрупулезность дают результаты буквально по каждому году и даже сезону, в течение которого сталактит рост. Дополнительную информацию ученые могут подчеркнуть из мельчайших останков органики, которые вместе с дождевой водой попадали в пещеру и оказывались внутри слоев сталактита.

Выяснилось, что ослабление мощи Римской и Византийской империи происходили одновременно с осушением местного климата. Кроме того, ученые отметили в результатах анализа два крупных наводнения, произошедших примерно в 100 и 400 гг. н. э.

"Мы не можем однозначно говорить, что изменение климата послужило ослаблению Византии, однако совпадение исторических событий и метеорологических неурядиц выглядит очень интересным, — оценивал результат проделанной работы руководитель проекта профессор Джон Уолли из американского университета Висконсин-Мэдисон. — Эти катаклизмы определенно происходили одновременно с историческими изменениями".

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