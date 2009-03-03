Древний вирус помог человеку развиться

4:47 Your browser does not support the audio element. Эврика Гипотезы

Когда в 2003 году закончилась разметка генома человека, ученые столкнулись с удивительным фактом. Оказалось, что человек, выражаясь фигурально, переполнен осколками ретровирусов, куски химического кода которых наличествуют во всем живом на планете. Это открытие положило начало новой научной дисциплине — палеовирологии, которая изучает генетическую историю древних вирусов для лучшего понимания современных болезней.

Опасные для жизни вирусы — такие, как чума, оспа и желтая лихорадка, — перемещаются от одной клетки организма к другой, заражая каждую последовательно. В инфицированной клетке начинает работать своеобразная фабрика по производству новых вирусов, которые распространяются дальше. И так до тех пор, пока и вирус, и пораженная клетка не погибнут.

Эндогенный ретровирус действует иначе — поражая ДНК особи, он становится частью генетического кода существа. В результате, в каждом живом существе содержится многочисленные фрагменты вирусов, изучая которые можно узнать, какие эпидемии и как потрясали биосферу Земли тысячи и миллионы лет назад.

Эти куски генетического кода ретровирусов не несут в себе ни полезной нагрузки, ни какого-либо вреда, поэтому зачастую их называют "мусорная ДНК". И хотя некоторые из них по-прежнему могут вырабатывать протеин, ученые не в силах найти ретровирусам применения в человеческом организме.

Для изучения древних фрагментов генома и влияния ретровирусов на человека французский ученый Тьерри Хейдман создал лабораторию при Институте Густава Росси под Парижем. Он планирует искусственно заразить эндогенным ретровирусом клетки спермы и яйцеклетку, после чего произвести оплодотворение. В естественных условиях такое событие практически невероятно. Еще реже выживают зародившиеся в процессе оплодотворения эмбрионы.

В случае если эксперимент удастся, Хейдман сможет описать процесс проникновения ретровируса в ДНК и механизм его наследования. Пока что ученый занимается подготовительной стадией работ. Например, вместе с группой коллег-биологов Хейдман смог извлечь из ДНК части попавшего туда тысячи поколений назад ретровируса. Ему даже удалось сложить целый вирус из кусков изъятого химического кода.

Хейдман назвал свою находку "Феникс", поскольку вирус, как и мифологическая птица, фактически восстал из пепла в лабораторных условиях. Продолжая серию экспериментов, ученый ввел вирус в клетки нескольких млекопитающий и обнаружил, что даже спустя тысячи лет он не потерял своей эффективности — по-прежнему умеет внедряться в ДНК живых существ.

Тьерри Хейдман уверен, что работа с древними ретровирусами позволит узнать значительно больше о природе человека и его эволюции. "Не стоит забывать, что ретровирусы являются одновременно и геном, и вирусом, — говорит исследователь — Этот вирус оказал неменьшее влияние на развитие человека, чем любой другой участок генома. Я не уверен, что наш вид смог бы выжить без этого создания".

"Исследование "Феникса" поможет пролить свет на механизм работы ВИЧ, — продолжает Хейдман. — Но это лишь малая часть его возможностей. Каждого ученого-эволюциониста интересует какой-то специфический аспект развития человеческого вида — как мы начали ходить или с какого момента начали приручать других животных. А меня интересуют влияние патогенеза на то, какими мы стали спустя миллионы лет эволюции".

Хейдман уверен, что без ретровирусов млекопитающие никогда бы не смогли выработать плаценту — эволюционный признак живородящего существа, который защищает плод и дает ему время на развитие. Ведь яйца не могут содержать в себе достаточный запас нутриентов, чтобы обеспечить развитие у зародыша крупного мозга. "Именно вирусы сделали это возможным, — говорит ученый. — Если бы не они, люди появились бы как яйцекладущие существа".

То, что делает Тьерри Хейдман, часто не встречает понимание ни у кого за пределами научного сообщества. Выращивание и восстановление ретровирусов воспринимаются простыми людьми чем-то вроде опытов профессора Франкенштейна. Однако подобные исследования позволяют узнать много нового о современных вирусных заболеваниях, а также заглянуть в прошлое эволюционного пути человечества.

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