Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Урушев

Птицы очень близки по генетике динозаврам

2:49
Эврика » Гипотезы

Немного манипуляций с генетическим материалом, и из куриного эмбриона получится маленький очаровательный динозавр. Палеонтолог Джек Хорнер утверждает: разница между птицами и древними рептилиями настолько мала, что современное развитие генетики позволяет вырастить динозавра.

Птицы очень близки по генетике динозаврам

"Птицы — прямые потомки динозавров, — утверждает Хорнер в интервью журналу Wired. — Это содержится в их ДНК. На ранних стадиях развития эмбрион цыпленка очень похож на древнего ящера — длинный хвост, острые зубы и трехпалые лапы. Если найти гены, которые превращают лапы в крылья и заставляют исчезнуть хвост, и отключить их, то получится животное с характеристиками динозавра".

Джек Хорнер уверен, что отличия птиц от динозавров носят исключительно косметический характер. Несмотря на кажущуюся невероятность предлагаемого палеонтологом плана, он намерен провести подобный эксперимент в обозримом будущем.

Имя Хорнера хорошо известно кинолюбителям — именно он был главным консультантом на съемочной площадке фильма Стивена Спилберга "Парк Юрского периода". Но опасения, что в результате опытов ученого на свободе окажутся настоящие доисторические титаны, беспочвенны. "Если вы берете цыпленка и ставите на нем эксперимент, то в результате тоже получаете цыпленка. Изменяя внешний вид существа, вы не сможете повлиять на остальные его характеристики", — говорит Хорнер.

Все проводимые исследования палеонтолог спонсирует из собственного кармана. Однако он рассчитывает добиться успеха и, поделившись своими открытиями, привлечь "большую науку". Ведь подобные опыты станут еще одной ступенью в генной инженерии и помогут ученым приблизиться к заветной цели — операциям на генетическом уровне.

Возможность модифицировать человека на генном уровне давно привлекает ученое сообщество. Речь не идет о создании супер-людей — первоочередной задачей генной хирургии будет устранение мутаций и аномалий, вызванных как наследственными заболеваниями, так и отрицательным влиянием окружающей среды.

Джек Хорнер убежден, что, только ставя перед собой практически невыполнимые задачи, ученые могут продвигать науку вперед. Если же всегда следовать установленным кем-то правилам, шансы совершить великое открытие стремятся к нулю.

На вопросы об этичности предполагаемых экспериментов профессор Хорнер отвечает неизменно с улыбкой:

"Не стоит сравнивать науку и религию, как яблоко и апельсин. Между ними столько же общего, как между яблоком и швейной машинкой".

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Автор Павел Урушев
Павел Урушев— редактор отдела науки интернет медиахолднга Правда.Ру
Темы динозавры
Новости
Economist: на Украине работу российских систем ПВО обвинили в "чёрной магии"
Military Watch: истребитель МиГ 1.42 был дороже Су-57 ВКС РФ
Певица Лолита Милявская сообщила, что проиграла в казино около двух миллионов долларов
Shot: Валерия Меладзе вскоре могут признать иностранным агентом
Солдаты 57-й бригады ВСУ отказываются возвращаться в Артёмовск
Нутрициолог: "Сыр, рис, макароны могут вызывать запор"
Подоляк: любая попытка заморозить украинский конфликт будет разъедать мировую безопасность
Bild*: Киев собирается идти в наступление на Запорожье и Луганск
Лолита хочет устроить откровенную фотосессию на свой 60-летний юбилей: "Не просто возраст внутри"
Автозавод "Москвич" не проводил отзыва всех своих проданных 86 автомобилей
Популярное
Впереди мощная битва — Шурыгин

Шурыгин сообщил о предстоящей большой битве.

МК: Шурыгин заявил о предстоящей большой битве ВС России с ВС Украины весной 2023 года
Пентагон подделал видео инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper и Су-27 у берегов Крыма
Видео полёта беспилотника MQ-9 у берегов Крыма оказалось подделкой
Медведев призвал обрушить "Ониксы" на здание суда в Гааге
Генерал призвал перейти к массированным ракетно-авиационным ударам по Украине
Природа, даже если вас съест, то "для красоты" Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева Балет "Аленький цветочек" продолжает дарить радость зрителям Кремлёвского дворца Анжела Якубовская
В Китае рассказали, как ответ России на провокации застал врасплох Лондон
Болтон раскритиковал решение МУС выдать ордер на арест Путина
Мечты украинцев о "сливках Европы" окончательно разбиты — Telegraph
Мечты украинцев о "сливках Европы" окончательно разбиты — Telegraph
Последние материалы
Эксперт Суренян: иногда сухая кожа на локтях сигнализирует о серьёзных заболеваниях
В ДНР возле Никаноровки российскими ВКС был сбит украинский Су-25
Кардиолог Кореневич: мясо с картошкой, обед и ужин с хлебом никогда не дадут похудеть
Netflix заявляет, что в 2023 году выйдет еще 40 игр.
Эксперт: протесты в Грузии — постановка от Бидзины Иванишвили
Злоупотребляющих визами на Бали россиян отлавливают через социальные сети
ВСУ предприняли очередную попытку атаковать подстанцию рядом с нефтепроводом "Дружба" в Брянской области
"Резидент": Зеленский одобрил контрнаступление под Артёмовском, которое может начаться через несколько дней
Макфол предлагает взимать с туристов из России налог в пользу Украины
Exxpress: США подвергают опасности весь мир, отправляя свои бомбардировщики к российской границе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников