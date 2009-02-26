Птицы очень близки по генетике динозаврам

2:49 Your browser does not support the audio element. Эврика Гипотезы

Немного манипуляций с генетическим материалом, и из куриного эмбриона получится маленький очаровательный динозавр. Палеонтолог Джек Хорнер утверждает: разница между птицами и древними рептилиями настолько мала, что современное развитие генетики позволяет вырастить динозавра.

"Птицы — прямые потомки динозавров, — утверждает Хорнер в интервью журналу Wired. — Это содержится в их ДНК. На ранних стадиях развития эмбрион цыпленка очень похож на древнего ящера — длинный хвост, острые зубы и трехпалые лапы. Если найти гены, которые превращают лапы в крылья и заставляют исчезнуть хвост, и отключить их, то получится животное с характеристиками динозавра".

Джек Хорнер уверен, что отличия птиц от динозавров носят исключительно косметический характер. Несмотря на кажущуюся невероятность предлагаемого палеонтологом плана, он намерен провести подобный эксперимент в обозримом будущем.

Имя Хорнера хорошо известно кинолюбителям — именно он был главным консультантом на съемочной площадке фильма Стивена Спилберга "Парк Юрского периода". Но опасения, что в результате опытов ученого на свободе окажутся настоящие доисторические титаны, беспочвенны. "Если вы берете цыпленка и ставите на нем эксперимент, то в результате тоже получаете цыпленка. Изменяя внешний вид существа, вы не сможете повлиять на остальные его характеристики", — говорит Хорнер.

Все проводимые исследования палеонтолог спонсирует из собственного кармана. Однако он рассчитывает добиться успеха и, поделившись своими открытиями, привлечь "большую науку". Ведь подобные опыты станут еще одной ступенью в генной инженерии и помогут ученым приблизиться к заветной цели — операциям на генетическом уровне.

Возможность модифицировать человека на генном уровне давно привлекает ученое сообщество. Речь не идет о создании супер-людей — первоочередной задачей генной хирургии будет устранение мутаций и аномалий, вызванных как наследственными заболеваниями, так и отрицательным влиянием окружающей среды.

Джек Хорнер убежден, что, только ставя перед собой практически невыполнимые задачи, ученые могут продвигать науку вперед. Если же всегда следовать установленным кем-то правилам, шансы совершить великое открытие стремятся к нулю.

На вопросы об этичности предполагаемых экспериментов профессор Хорнер отвечает неизменно с улыбкой:

"Не стоит сравнивать науку и религию, как яблоко и апельсин. Между ними столько же общего, как между яблоком и швейной машинкой".

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