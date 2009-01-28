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Павел Урушев

Киты и бегемоты оказались двоюродными братьями

3:51
Эврика » Открытия

Палеобиологам было давно известно, что современные морские млекопитающие некогда ходили по поверхности Земли. Долгое время не удавалось обнаружить ни одного доисторического существа, которое занимало бы переходную позицию между видами и могло существовать одновременно под водой и на суше. Останки подобного животного были найдены в индийском штате Кашмир, но только спустя 25 лет назад ученые смогли установить его место в дереве эволюции.

Киты и бегемоты оказались двоюродными братьями

Небольшое существо, напоминающее оленя, обитало на Земле 48 миллионов лет назад. Еще год назад ученые с высокой точностью достоверности определили, что это именно создание совершило переход в водную среду и стало прародителем всего семейства китовых: дельфинов, касаток и кашалотов. Однако, окончательное подтверждение этого факта состоялось на днях, когда были завершены исследования ДНК останков.

Ученым удалось восстановить внешний вид создания, а также определить, что оно приходится предком и современным гиппопотамам. Как и эти гиганты, создание, известное под названием Indonyus, относилось к отряду парнокопытных, куда причисляются современные свиньи и верблюды.

Структура черепа и ушных раковин Indonyus очень похожа на те, которыми обладали первые киты. Как и у всех животных, проводящих под водой много времени, стенки черепа дельфиньего предка были очень тонкими, что обеспечивает баланс, позволяющий упираться лапами в дно. Исследования ДНК так же показали, что Indonyus находится в родстве с китами ближе, чем все современные виды млекопитающих.

Побочным результатом анализа ДНК прародителя китовых стал удивительный результат, указывающий на близкое родство китов и гиппопотамов. Это особенно необычно, если известно, что китообразные ушли под воду, спасаясь от хищников, почти 50 миллионов лет назад, а возраст останки самых древних из обнаруженных бегемотов определяется как 15 миллионов лет.

Останки Indonyus четверть века находились в частной коллекции индийского археолога Ранги Рао. Лишь два года назад ученый передал их на исследования американским коллегам из медицинского колледжа Университета Огайо. Останки представлены черепом, зубами и костями конечностей существа.

Команда ученых под руководством профессор Ганса Тевиссена провели многочисленные исследования останков Indonyus и теперь могут рассказать историю эволюционного путешествия китообразных с суши под воду, историю, полных драматических эпизодов. С их слов предок китов и дельфинов питался растительной пищей, а под водой скрывался от хищников. Изотопный анализ зубов древнего млекопитающего показал, что зверь проводил под водой большую часть своей активной жизни.

Первоначально предполагалось, что Indonyus переместился в водную среду, пристрастившись к рыбной диете, однако эта версия не выдержала проверки. Теперь доподлинно установлено, что потомки Indonyus сначала окончательно перебрались под воду, и лишь потом стали всеядными.

Интересным фактом являет то, что в современной фауне существует животное, практически полностью идентичное Indonyus, однако возникшее позднее при других условиях эволюции. Африканский Оленек (Hyemoschus aquaticus) не только похож на Indonyus внешне, но и ведет такой же образ жизни — питается растительной едой и скрывается от врагов в воде.

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Автор Павел Урушев
Павел Урушев— редактор отдела науки интернет медиахолднга Правда.Ру
Темы археология
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