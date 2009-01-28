Киты и бегемоты оказались двоюродными братьями

Палеобиологам было давно известно, что современные морские млекопитающие некогда ходили по поверхности Земли. Долгое время не удавалось обнаружить ни одного доисторического существа, которое занимало бы переходную позицию между видами и могло существовать одновременно под водой и на суше. Останки подобного животного были найдены в индийском штате Кашмир, но только спустя 25 лет назад ученые смогли установить его место в дереве эволюции.
Небольшое существо, напоминающее оленя, обитало на Земле 48 миллионов лет назад. Еще год назад ученые с высокой точностью достоверности определили, что это именно создание совершило переход в водную среду и стало прародителем всего семейства китовых: дельфинов, касаток и кашалотов. Однако, окончательное подтверждение этого факта состоялось на днях, когда были завершены исследования ДНК останков.
Ученым удалось восстановить внешний вид создания, а также определить, что оно приходится предком и современным гиппопотамам. Как и эти гиганты, создание, известное под названием Indonyus, относилось к отряду парнокопытных, куда причисляются современные свиньи и верблюды.
Структура черепа и ушных раковин Indonyus очень похожа на те, которыми обладали первые киты. Как и у всех животных, проводящих под водой много времени, стенки черепа дельфиньего предка были очень тонкими, что обеспечивает баланс, позволяющий упираться лапами в дно. Исследования ДНК так же показали, что Indonyus находится в родстве с китами ближе, чем все современные виды млекопитающих.
Побочным результатом анализа ДНК прародителя китовых стал удивительный результат, указывающий на близкое родство китов и гиппопотамов. Это особенно необычно, если известно, что китообразные ушли под воду, спасаясь от хищников, почти 50 миллионов лет назад, а возраст останки самых древних из обнаруженных бегемотов определяется как 15 миллионов лет.
Останки Indonyus четверть века находились в частной коллекции индийского археолога Ранги Рао. Лишь два года назад ученый передал их на исследования американским коллегам из медицинского колледжа Университета Огайо. Останки представлены черепом, зубами и костями конечностей существа.
Команда ученых под руководством профессор Ганса Тевиссена провели многочисленные исследования останков Indonyus и теперь могут рассказать историю эволюционного путешествия китообразных с суши под воду, историю, полных драматических эпизодов. С их слов предок китов и дельфинов питался растительной пищей, а под водой скрывался от хищников. Изотопный анализ зубов древнего млекопитающего показал, что зверь проводил под водой большую часть своей активной жизни.
Первоначально предполагалось, что Indonyus переместился в водную среду, пристрастившись к рыбной диете, однако эта версия не выдержала проверки. Теперь доподлинно установлено, что потомки Indonyus сначала окончательно перебрались под воду, и лишь потом стали всеядными.
Интересным фактом являет то, что в современной фауне существует животное, практически полностью идентичное Indonyus, однако возникшее позднее при других условиях эволюции. Африканский Оленек (Hyemoschus aquaticus) не только похож на Indonyus внешне, но и ведет такой же образ жизни — питается растительной едой и скрывается от врагов в воде.
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