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Павел Урушев

На смену пластмассе приходит жидкая древесина

2:57
Эврика » Изобретения

Пластик является одним из важнейших технологических прорывов XX века, однако немецкие ученые уверены, что скоро ему найдется замена. Новая разработка — жидкая древесина — может заменить пластмассы во всех областях производства.

На смену пластмассе приходит жидкая древесина
Хотя пластик является самым востребованным материалом в современном мире, у него есть ряд существенных недостатков. Во-первых, он относится к неперерабатываемым ресурсам. Во-вторых, он содержит токсичные вещества, которые могут служить причиной раковых заболеваний. В третьих, пластик делается из нефти, а ее запасы — невосполнимы.

Технология "жидкой древесины" способна заменить стандартные пластмассы и обеспечить человечество новыми материалами на долгие годы. Об этом рассказал на днях Норберт Эйзенрейх — представитель правления Института химических технологий Фраунхофера. Новый материал — арбоформ — создан из лигнина, добываемого из мягких тканей древесины. При смешивании с некоторыми другими материалами, он превращается в прочную и нетоксичную альтернативу обычному пластику.

"Деревоперерабатывающая промышленность разделяет древесину на три основных компонента — лигнин, целлюлоза и гемицеллюлоза, — объясняет руководитель проекта Эмилия Инон-Кауфманн. — При этом лигнин не используется в изготовлении бумаги. Наши коллеги смешали лигнин с рядом натуральных материалов — волокнами древесины, пеньки, льна, а также с воском, и получили материал, который можно плавить и лепить".

Внешне арбоформ в застывшем состоянии напоминает пластик и обладает свойствами полированной древесины. Он может быть использован для изготовления любых предметов.

Из биопластика уже изготавливают различные автомобильные детали, требующие особой прочности. Однако широкому применению материалов в быту мешает высокое содержание серы, которая накапливается в процессе изготовления. Немецкие исследователи уверены, что в ближайшее время они смогут сократить количество применяемой серы на 90 процентов, что сделает арбоформ пригодным для предметов ежедневного обихода.

Кроме того, было установлено, что "жидкая древесина" может быть подвергнута многократной переработке. В ходе экспериментов деталь из биопластика разбивалась на осколки, после чего переправлялась в однородную массу. Из полученного сырья делалась новая деталь, которая затем снова разбивалась, после чего цикл переработки повторялся. Анализ арбоформа после десятикратной переплавки показал, что его параметры и свойства не изменились.

Таким образом, можно утверждать, что пластмассе найдена вероятная замена.

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Автор Павел Урушев
Павел Урушев— редактор отдела науки интернет медиахолднга Правда.Ру
Темы нефть
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