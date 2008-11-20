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Оксана Аникина

Как выбирали партнеров в каменном веке

2:46
Эврика » Открытия

Тайну семейной жизни во времена неолита раскрыли раскопки могил каменного века. Международная группа антропологов, наконец, получила полную картину разыгравшейся 4600 лет назад драмы.

Как выбирали партнеров в каменном веке

Еще в 2005 году немецкие археологи обнаружили в земле Саксония-Анхальт могильник эпохи каменного века, в котором были захоронены останки большого количества, скорее всего умерших насильственной смертью людей. Анализ ДНК — нечто вроде современного теста для определения отцовства — подтвердил, что четверо погребенных вместе человек представляют собой "старейшую в мире семью самых ближайших родственников".

Чтобы выяснить степень родства людей каменного века, исследователи проанализировали сохранившуюся в костях так называемую митохондриальную ДНК (мтДНК). У млекопитающих она наследуется исключительно по материнской линии, что позволяет определить степень родства. При этом выяснилось, что мужчины эпохи неолита выбирали себе жен с другими генами, поскольку все женщины не были между собой близкими родственниками, пишет журнала "Штерн".

Следовательно, обычно женщины покидали местность, в которой они выросли, и уходили со своим избранником. Мужчина и его сыновья оставались в местах, где прошло их детство. Полностью результаты исследования опубликованы в специализированном американском журнале PNAS.

Форма и вид последнего пристанища останков 13 человек типично для эпохи позднего неолита, считают ученые. Покойников тогда предавали земле всегда лежащими на боку с поджатыми, будто бы сидящими на корточках, ногами. Расположение трупов отражает степень их родства.

"Своих мертвецов живые погребали очень заботливо, — уверяют археологи. — В могиле приблизительно 4600-летней давности похоронены отец, мать и два ребенка, которые держат друг друга за руки даже после своей смерти".

Их погребли лицом к лицу — даже на том свете они продолжают смотреть друг на друга. "Это очень впечатляет и доказывает, что любовь, семья — это основа человеческого поведения и что люди каменного века ожидали от жизни того же самого, чего мы ждем и сегодня", — утверждают ученые.

На основании позднейших данных и незначительного количества погребенных мужчин, исследователи пришли к выводу, что эти семьи пережили нападение, которое стоило жизни женщинам и детям, а их мужья и отцы позднее возвратились, чтобы похоронить их согласно ритуалу.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру *
Темы археология
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