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Оксана Аникина

Из отеля в нирвану спускают на канатах

4:07
Эврика » Изобретения

В этой гостинице нет углов, зато есть аппарат, погружающий постояльца в нирвану, СМСка заменяет общение с администратором, а выпивка сама подъезжает к кровати. В Европе конструируют отель будущего — и успокаивают тех, кому это проект напоминает мрачные антиутопии прошлого.

Из отеля в нирвану спускают на канатах

В Дуйсбурге работает лаборатория, цель которой — задать принципиально новые стандарты для гостиничного бизнеса. Новаторы готовы изменить в отелях все, начиная с формы помещений. Репортеру SPIEGEL ONLINE показали совершенно круглые номера с панорамным обзором. Окна, похожие на гигантские лыжные очки, простым нажатием кнопки превращаются в экраны. Теперь на них можно смотреть фильмы или вывести любое цифровое изображение — например, вид из окна родного дома.

Входя в комнату, постоялец ступает на сенсорный коврик, и кондиционер автоматически устанавливает желаемую температуру. Встроенные в потолок светодиоды позволяют окрасить помещение в любой цвет, который больше соответствует настроению. Мягкое мерцание подскажет усталому гостю дорогу в ванную комнату, откуда потом не захочется уходить. Это не санузел, а настоящая зона отдыха — инфракрасные лучи, при желании, превращают помещение в сауну, есть небольшая ванна-джакузи на двоих.

Чтобы обеспечить клиенту максимальное удовольствие, в Дуйсбурге применяют строго научный подход. Целая группа экспертов была привлечена для опытов с интригующим названием "сравнительные испытания ручного душа в свете его оптимального применения".

Но если клиент все же выбрался из ванной, кровать его не разочарует. Специально разработанное устройство обеспечивает ей легкие колебательные движения по принципу маятника "Ощущение такое, словно вы качаетесь на семиметровых канатах. Это похоже на нирвану", — поясняет руководитель проекта Ванесса Боркман.

Хочется глотнуть чего-нибудь на сон грядущий, но лень подниматься с постели? Нет проблем, робот на колесиках, вызванный нажатием кнопки, подъедет к вам сам и привезет любимый напиток. Возникает резонный вопрос — во сколько все это обойдется клиенту? Ученые не хотят отвечать из принципа. Главное для них сейчас — проверить, насколько все выполнимо технически. Полет фантазии пока ничем не ограничен.

Поэтому чудеса начинаются еще до заселения. Направляющий луч подведет машину клиента к свободному месту на парковке. Нудная регистрация у стойки посетителю не грозит — все его данные собраны в единый файл, который действителен по всему миру и может быть вызван через компьютер в любой момент.

С помощью кода доступа, отправленного по СМС, путешественник почувствует себя постоянным клиентом в любой точке земного шара. Все его привычки и пожелания учтены. Точно к приезду номер уже протоплен до нужной температуры, любимая газета лежит на столе, помещение подсвечено в привычных тонах.

Исследователи хотят уберечь клиента от любых неприятностей. Испытывается, например, такая новинка — предположим, постоялец внезапно валится на пол (может быть, стало плохо с сердцем, а может, перестарался, эксплуатируя мини-бар на колесиках). Сенсоры, встроенные в ковер, моментально регистрируют необычное распределение массы и посылают сигнал тревоги. Через минуту спасательная бригада на месте.

Правда, такая опека в стиле "Большого брата" способна напугать иного клиента, а то и вызвать легкую паранойю. А если кому-то хочется просто полежать на мягком ковре — надо заранее готовится к встрече с санитарами? Клаус Шерер, руководитель центра в Дуйсбурге, призывает не драматизировать ситуацию: "В конце концов, за безопасность надо платить".

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру *
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