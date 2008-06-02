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Автор Ангелина Федорова

Гены старения: шаг к бессмертию сделан?

Эврика

Процесс старения, естественно, предмет особого внимания ученых. Несколько лет назад была шумиха вокруг "фермента бессмертия" теломеразы и кодирующего его гена. Однако тогда с самого начала было ясно, что больше всего такого фермента в раковых клетках. Сейчас исследователи попытались выяснить влияние на процесс старения белков, которые останавливают рост раковых опухолей — и кодирующих их генов.

Гены старения: шаг к бессмертию сделан?

Гены р16 и р19 тормозят рак

Исследователи из клиники Майо в Миннесоте (США) провели эксперименты на животных, которые позволили более глубоко понять функции генов р16 и р19 известными своей способностью затормаживать рост раковых опухолей. Исследователи уже знали, что оба гена также влияют на процесс старения — как у животных, так и у людей — однако как именно это происходит, до недавнего времени было неясно.

Как известно, ген — это химическая "инструкция", согласно которой в клетке производится определенный белок. Эксперименты показали, что перепроизводство белка, кодируемого геном р16, приводит к стремительному старению тканей. Предыдущие эксперименты с культурами ткани, показали, что к подобному эффекту приводит и белок, кодируемый р19.

Однако, при этом, было очевидно, что совсем без "генов старения" организм животных долго существовать не может. Мыши с поврежденными генами р16 и р19 — то есть, грызуны, у которых соответствующие белки попросту не могли правильно вырабатываться, — попросту не годились для исследования механизма старения. Такие животные умирали от рака задолго до старости. Чтобы обойти эту проблему, ученые скрестили линию "недолговечных" мышей с мышами, которые старели еще быстрее в результате мутации еще одного гена — BubR1.

К счастью, в результате скрещивания нежизнеспособных существ родились значительно более долговечные мыши, на которых и были продолжены дальнейшие исследования. Многочисленные эксперименты, проведенные на мышах с поврежденными и рабочими р16 подтвердили, что этот ген запускает процесс старения. К тому же, эксперименты показали, что в организме живых мышей р19 останавливает процесс старения.

Ген старения поможет достигнуть бессмертия?

Другой важный вывод из этого исследования — в том, что возникновение первых признаков старения и дальнейшее развитие этого процесса оказалось, по крайней мере, частично — связано с накоплением в тканях и органах стареющих клеток. У этих белков, между прочим, чрезмерно активен "ген старения" р16, в результате чего они вырабатывают слишком много соответствующего белка. Количество этого важного для организма протеина оказывается настолько большим, что он повреждает окружающие клетки, отрицательно воздействует на функции органов и тканей и в конце концов вызывает характерные симптомы старения.

Благодаря этому открытию ученые рассчитывают глубже понять биохимическую природу многих симптомов, связанных со старением — и в частности, дряхления — то есть, утраты мышечной массы и ухудшения зрения — а точнее, вызванного катарактой помутнение хрусталика глаза. Более глубокое изучение этих процессов, надеются ученые, позволят создать условия, при которых развитие всех этих процессов можно будет задержать.

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Куратор: Владимир Губарев
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