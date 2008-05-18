Онкологические исследования легли в основу нового метода в криминалистике

3:48 Your browser does not support the audio element. Эврика Открытия

Волосы, кожа, кровь, слюна, сперма — всё это преступник почти всегда оставляет на месте своего преступления. В течение многих десятилетий генетический отпечаток пальца оставался залогом надежности определения личности преступника. Однако, если речь заходит о преступлениях на сексуальной почве, то зачастую этот фактор не действует.

Следы биологического происхождения эксперты-криминалисты определяют при помощи типизации наследственных генов. Если произошло изнасилование, то для реконструкции хода событий важно не только от какого лица остались на месте происшествия клетки, но и из какого места тела они происходят. Биолог доктор Мартин Шульц разработал метод, позволяющий устанавливать, попали ли клетки при сексуальном контакте или просто при соприкосновении.

Для криминалистов очень важно знать точное происхождение клеток. Шульц приводит такой пример:

"Если имеется подозрение, что отец насилует собственную дочь, то на его пенисе могут быть обнаружены ДНК ребенка, а он будет оправдываться тем, что любопытная дочь коснулась его без разрешения рукой, когда он находился нагишом в ванной".

В данной ситуации можно констатировать, откуда взялся клеточный материал: с кожи, влагалища или рта ребенка. "Здесь мы не говорим о немногих единичных случаях", — подчеркивает Шульц в интервью немецкой "Вельт". Полицейская статистика ежегодно дает тысячи случаев насилия над детьми.

"Чтобы сегодня выделить генетический профиль из биологической пробы, достаточно лишь небольшого количества ДНК, например, взятой из крови, слюны или спермы", — говорит Мартин Шульц.

До сих пор главная трудность для криминалистов заключалась в определении того, происходит ли клетка эпителия с верхнего слоя кожи или слизистой оболочки. Ведь ДНК одинаков в каждой клетке человека", — утверждает биолог. Рядовой врач или патологоанатом имеет в своем распоряжении обычно тщательно отобранный и подготовленный клеточный материал в достаточном количестве для его исследования; пробы, которые попадают в руки криминалистов, как правило, существуют в микроскопических дозах, высохшие и измененные в процессе длительного хранения.

И все-таки отныне маньякам станет все труднее оправдываться перед судом. Новые методы однозначно смогут подтвердить, из какой части организма происходят клетки, что позволит восстановить, как произошло сексуальное преступление. Огромную помощь в этом оказали исследования в области терапии раковых заболеваний, легшие в основу нового метода в криминалистике. Дело в том, что при онкологических заболеваниях очень важно определить место опухоли. При лечении больных раком пациентов исследуется так называемый клеточный скелет, состоящий из белка и придающий клетке стабильность. Химический состав различается в зависимости от того, откуда происходит клетка.

Единственным препятствием для широкого внедрения нового метода является его дороговизна. Он не будет применяться в каждом случае правонарушений. Однако в случае насилия над ребенком, изнасилования или при других серьезных преступлениях к нему будут активно прибегать.

"Материал для проб, в котором мы нуждаемся, до сих пор всегда брался у жертв и потенциальных преступников при расследовании таких преступлений, — говорит Шульц. — Мы еще не достигли совершенства, но хотим в будущем получать еще больше сведений из следов, оставленных на месте преступления".