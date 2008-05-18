Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

Онкологические исследования легли в основу нового метода в криминалистике

3:48
Эврика » Открытия

Волосы, кожа, кровь, слюна, сперма — всё это преступник почти всегда оставляет на месте своего преступления. В течение многих десятилетий генетический отпечаток пальца оставался залогом надежности определения личности преступника. Однако, если речь заходит о преступлениях на сексуальной почве, то зачастую этот фактор не действует.

Онкологические исследования легли в основу нового метода в криминалистике

Следы биологического происхождения эксперты-криминалисты определяют при помощи типизации наследственных генов. Если произошло изнасилование, то для реконструкции хода событий важно не только от какого лица остались на месте происшествия клетки, но и из какого места тела они происходят. Биолог доктор Мартин Шульц разработал метод, позволяющий устанавливать, попали ли клетки при сексуальном контакте или просто при соприкосновении.

Для криминалистов очень важно знать точное происхождение клеток. Шульц приводит такой пример:

"Если имеется подозрение, что отец насилует собственную дочь, то на его пенисе могут быть обнаружены ДНК ребенка, а он будет оправдываться тем, что любопытная дочь коснулась его без разрешения рукой, когда он находился нагишом в ванной".

В данной ситуации можно констатировать, откуда взялся клеточный материал: с кожи, влагалища или рта ребенка. "Здесь мы не говорим о немногих единичных случаях", — подчеркивает Шульц в интервью немецкой "Вельт". Полицейская статистика ежегодно дает тысячи случаев насилия над детьми.

"Чтобы сегодня выделить генетический профиль из биологической пробы, достаточно лишь небольшого количества ДНК, например, взятой из крови, слюны или спермы", — говорит Мартин Шульц.

До сих пор главная трудность для криминалистов заключалась в определении того, происходит ли клетка эпителия с верхнего слоя кожи или слизистой оболочки. Ведь ДНК одинаков в каждой клетке человека", — утверждает биолог. Рядовой врач или патологоанатом имеет в своем распоряжении обычно тщательно отобранный и подготовленный клеточный материал в достаточном количестве для его исследования; пробы, которые попадают в руки криминалистов, как правило, существуют в микроскопических дозах, высохшие и измененные в процессе длительного хранения.

И все-таки отныне маньякам станет все труднее оправдываться перед судом. Новые методы однозначно смогут подтвердить, из какой части организма происходят клетки, что позволит восстановить, как произошло сексуальное преступление. Огромную помощь в этом оказали исследования в области терапии раковых заболеваний, легшие в основу нового метода в криминалистике. Дело в том, что при онкологических заболеваниях очень важно определить место опухоли. При лечении больных раком пациентов исследуется так называемый клеточный скелет, состоящий из белка и придающий клетке стабильность. Химический состав различается в зависимости от того, откуда происходит клетка.

Единственным препятствием для широкого внедрения нового метода является его дороговизна. Он не будет применяться в каждом случае правонарушений. Однако в случае насилия над ребенком, изнасилования или при других серьезных преступлениях к нему будут активно прибегать.

"Материал для проб, в котором мы нуждаемся, до сих пор всегда брался у жертв и потенциальных преступников при расследовании таких преступлений, — говорит Шульц. — Мы еще не достигли совершенства, но хотим в будущем получать еще больше сведений из следов, оставленных на месте преступления".

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Темы происшествие изнасилование
Новости
Кинолог рассказал, как помочь потерявшейся собаке: метается и заглядывает в глаза прохожим
Рогов заявил, что власти Украины начали скрытую мобилизацию студентов в войска ВСУ
Alfa Romeo, как сообщается, планирует большой электрический внедорожник к 2028 году
В Тобольске школьники опубликовали видео с тараканами в столовой
Президент Казахстана заявил, что подвиги героев СССР выдуманы
Die Zeit: Путин одержал победу, которой Запад не ожидал
В парламенте Германии предупредили, что в немецкой армии "не хватает всего"
РВ: боевики из батальона "Айдар"* показали на видео "героический" штурм пустого дома
Сергей Векслер представит премьеру спектакля "Дачники" к юбилею М. Горького
Тина Канделаки вспомнила события 1998 года: Ельцин тоже говорил: "Девальвации не будет"
Популярное
США намерены воспользоваться солнечной геоинженерией для борьбы с превосходством РФ в сельском хозяйстве

США намерены регулировать климат на планете.

РИА Новости: Соединённые Штаты Америки готовятся впервые применить климатическое оружие против России
Марочко: штурмовые группы ВС РФ заняли выгодные позиции в промзоне Артёмовска
Марочко: в Артёмовске российские подразделения заняли выгодные позиции в промзоне
США нанесли "ядерный удар" по Петербургу в ответ на удар "Кинжалами" по их персоналу на Украине
Русский снайпер прямым попаданием в голову уничтожил спецназовца ВСУ
Ведя войны, Россия наступает на одни и те же грабли Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
Мощнейшее наступление РФ у Донецка: готовится котёл для ВСУ
Три БПЛА полетали возле части ВКС РФ в Новой Москве
Китай опасается США, доводя уровень армии КНР до мировых стандартов
Китай опасается США, доводя уровень армии КНР до мировых стандартов
Последние материалы
Рогов заявил, что власти Украины начали скрытую мобилизацию студентов в войска ВСУ
Alfa Romeo, как сообщается, планирует большой электрический внедорожник к 2028 году
В Тобольске школьники опубликовали видео с тараканами в столовой
Президент Казахстана заявил, что подвиги героев СССР выдуманы
Die Zeit: Путин одержал победу, которой Запад не ожидал
В парламенте Германии предупредили, что в немецкой армии "не хватает всего"
РВ: боевики из батальона "Айдар"* показали на видео "героический" штурм пустого дома
Сергей Векслер представит премьеру спектакля "Дачники" к юбилею М. Горького
Онкологические исследования легли в основу нового метода в криминалистике
Тина Канделаки вспомнила события 1998 года: Ельцин тоже говорил: "Девальвации не будет"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников