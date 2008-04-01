В Индии разработана бомба из карри

3:29 Your browser does not support the audio element. Эврика Изобретения

В гонке вооружений ученые всего мира производят все новые и новые образцы оружия. Своеобразным ноу-хау отметились и индийские военные: они разработали разъедающую глаза бомбу, в основе которой… приправа карри!

Механизм изготовления "вкусной бомбы" достаточно прост: карри смешивается с болгарским перцем и соусом Чили.

"Получается ядерная смесь сильнее, чем любая водородная бомба", — утверждают производители.

Небольшая передозировка одного из ингредиентов — и результат может оказаться плачевным в прямом и переносном смысле этого слова. Как опытным путем установили в индийском Центре развития военной промышленности, специи, входящие в состав карри, настолько острые и концентрированные, что в случае необходимости могут в считанные секунды повергнуть на колени любого нарушителя порядка.

Это 81-миллиметровая граната, "фаршированная" карри, болгарским стручковым перцем и фосфором. Индийские власти уже нашли такой бомбе область применения: ее использовали в городке Кашмир, где исламские сепаратисты и боевики Аль-Каиды* вели партизанскую войну с индийскими войсками. Сепаратистов сложно было обнаружить — они хорошо знали окрестности, а в самом городе умели в буквальном смысле растворяться в толпе. Однако всего одна фирменная граната от индийских шеф-поваров — и враг остановлен, без перестрелок и человеческих жертв. Смесь специй и фосфора сильно замедляют работу дыхательной системы, в результате чего на несколько минут становится очень сложно дышать, а горло и глаза буквально разъедает изнутри. Через какое-то время преступники приходят в себя, но тех нескольких минут, что они недееспособны, хватает, чтобы их обезвредить и задержать.

Есть еще одно применение такой бомбы. Ее (допустим, на войне) можно распылять ночью вокруг своих войск, предварительно отдав распоряжение надеть противогазы. Густой смог сделает невозможным ни одному профессиональному снайперу застрелить кого-нибудь из солдат, и даже если его винтовка снабжена профессиональной системой формирования изображения, толку от нее будет крайне мало. Ведь если произвести выстрел из гранатомета, в течение пяти секунд над местностью распространится "защитный пузырь" диаметром 90 метров.

Эксперты Центра развития военной промышленности испробовали этот чудо-прибор на линии фронта между Индией и Пакистаном. Как заявляют представители индийских вооруженных сил, это оружие показало себя достаточно эффективным. Важное достоинство этой гранаты в том, что она не обладает нервно-паралитическим воздействием.

К большому сожалению индийских вооруженных сил, Запад к такой уникальной разработке отнесся скептически. А Россия, кажется, наоборот, в будущем проявит недюжий интерес к индийскому ноу-хау. Уж если не для того, чтобы воевать с партизанами в горах, то для того, чтобы усмирять разбушевавшихся любителей футбола!

Аль-Каида* - признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

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