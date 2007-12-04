Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Игорь Буккер

Изобретения да Винчи изучают в контексте эпохи

Эврика

В последнее время необычные машины, созданные гением Леонардо да Винчи, стали предметом навязчивого внимания. Авторы многочисленных книг и статей обещают чуть не сенсационное раскрытие всех тайн великого мастера. Выставки, посвященные его изобретениям, зачастую организуются случайными людьми, плохо знакомыми с внутренним миром Леонардо и эпохой, в которую он жил. Подлинным открытием на этом печальном фоне следует считать исследование, проведенное тремя итальянскими учеными разных специальностей.

Изобретения да Винчи изучают в контексте эпохи

Современные исследователи Леонардо да Винчи

Интерес к личности титана Возрождения Леонардо да Винчи всегда был велик. В последнее время тема "леонардомании", конъюнктурно подхваченная Деном Брауном в его известном романе, захватила, похоже, умы большинства жителей нашей планеты. Большой интерес, увы, не означает настоящего и глубокого исследования загадок, оставленных нам Леонардо. До тех пор, пока к числу ученых не присоединились

  • Доменико Лауренца (Domenico Laurenza),
  • Марио Таддей (Mario Taddei)
  • и Эдуардо Дзанон (Edoardo Zanon).

Прежде всего при их участии был произведен перевод технических проектов Леонардо на язык современной компьютерной графики. Для профана, не имеющего специальных познаний, это помогает понять смысл исследований Леонардо. Идея использовать компьютерную графику Таддея и Дзанона поднимает нас на новый уровень понимания графических экспериментов, придуманных Леонардо для визуального представления его изобретений. Наряду с трехмерным изображением машин Леонардо исследователи тщательно подошли к выбору машин и механизмов.

Значительную работу в области филологии рукописей проделал Лауренца, что позволило к традиционной подборке изобретений Леонардо, состоящей из летательного аппарата, подводной лодки, вертолета, танка, автомобиля и спорного "велосипеда", добавить новые устройства, не всегда сенсационные или предвосхищающие будущие открытия, но вскрывающие нерешенные технологические проблемы, которыми занимался мастер. Даже рассматривая уже известные изобретения, авторы подают их в историческом контексте и, главное, с серьезным техническим комментарием. Например, в случае летательного аппарата и автомобиля.

Как изучали амбициозные проекты Леонардо

Коллектив авторов сумел разобраться в тайных криптографических набросках Леонардо и представить нам изображения рабочих узлов и имитацию работы сложных механизмов. Работа Таддея и Дзанона позволила сделать окончательный вывод о предназначении повозки, изобретенной Леонардо в 1478 году, которая должна была использоваться для специальных эффектов на королевских празднествах.

"Почти в самом конце нашей работы, — замечают авторы на своем сайте leonardo3.net, — когда предназначенная для экспозиции модель автомобиля уже изготовлялась во флорентийских мастерских, практически случайно был обнаружен чертеж на полях манускрипта. Мы поняли, что речь идет о тормозе, ведь в нижней части имелся беглый набросок именно этого механизма".

Это был один из самых амбициозных проектов Мастера. Это не автомобиль, предназначенный для перевозки людей и грузов, а машина для специальных эффектов на сцене, управляемая оператором, который, скрываясь за кулисами, разблокировал небольшой тормоз при помощи веревки таким образом, чтобы машина сама двигалась в сторону публики. Не только по прямой, но и по криволинейным траекториям.

Авторам труда, совместно с флорентийским Институтом и Музеем истории науки, удалось исследовать так называемый автомобиль Леонардо. Напомним, что аналогичные попытки безуспешно предпринимались до этого многими учеными, занимавшимися наследием Леонардо, среди которых были Семенца и Канестрини. Модели, созданные до 2004 года и представленные во многих музеях, не отражают реальных замыслов Леонардо и, по сути дела, не работают. Модели, выполненные с учетом консультаций, которые давали авторам Марк Рошхейм, Паоло Галуцци и Карло Педретти, напротив, работали с самого момента сборки.

Театральные машины Леонардо да Винчи

Леонардо спроектировал множество театральных машин. В частности, хитроумно убирающиеся во время представления кулисы, созданные для постановки пьесы "Орфей". Проект лиры в форме черепа, предназначенную, скорее всего для сцены, а не для музыкантов. Механический барабан для городских шествий или военных парадов, приводимого в действии при помощи маховика. Автоматическая пиановиола — сложный музыкальный инструмент, который сложно отнести к какому-либо классу. На нем можно было инграть, используя клавиатуру. Конские волосы, находящиеся в постоянном движении внутри инструмента, соприкасались со струнами, приводимыми в движение клавишами, и за счет трения издавали звук, напоминающий скорее скрипку, чем клавицимбал.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Гений да Винчи: Джоконда показала брови
Куратор: Владимир Губарев
Темы грузия леонардо да винчи
Новости
Во Франции оценили "украинскую авантюру" Байдена: смертельный удар по Европе
ВС России устроили ВС Украины сюрприз под Угледаром: "Херсонский гамбит"
Автобус с вахтовиками перевернулся по пути в Екатеринбург
Пользователи "Одноклассников" могут посмотреть в соцсети VK Клипы
Диетолог Соломатина: употребление красного мяса может вызвать рак кишечника
Молдавия выдворяет сотрудника российского посольства из-за падения ракеты
Ходаковский о ситуации в Павловке: "Противник сумел воспользоваться переправой"
Китаевед о санкциях США против КНР: "Пекин найдёт, чем ответить"
МО Украины: ВС РФ уничтожили два буксира в порту Очакова
Власти Нижегородской области запретили использование беспилотников
Популярное
Силовые структуры
Военный c позывным "Крым": ВСУ из-за препаратов ведут себя как "зомби"

Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.

Военный c позывным "Крым": ВСУ из-за препаратов ведут себя как "зомби"
Военный ДНР выжил в плену после девяти ударов ножом в шею и голову
Силовые структуры
Военный ДНР выжил в плену после девяти ударов ножом в шею и голову
Силовые структуры
Офицер НАТО Атламазоглу: для ВСУ наступил "логистический кошмар"
Силовые структуры
Modern Diplomacy: Польша ждёт гибели ВСУ, чтобы захватить земли Западной Украины
Сергей Лебедев Чарли Чаплин хотел жить с русскими в мире и критиковал власть США Сергей Лебедев Андрей Николаев Европу не волнует, что украинское зерно может быть опасно для жизни Андрей Николаев Людмила Черткова "Вы нам ещё за Севастополь ответите" 2.0 Людмила Черткова
Мир. Новости мира
ВС Польши формируют самую большую армию в Европе для борьбы с ВС РФ
Силовые структуры
Азербайджанский наёмник заявил о создании в рядах ВСУ "Тюркского легиона"
Наёмник из Польши проинформировал о поедании ампутированных ног на "Азовстали"
Силовые структуры
Наёмник из Польши проинформировал о поедании ампутированных ног на "Азовстали"
Последние материалы
Изобретения да Винчи изучают в контексте эпохи
"Сам дурак": США ответили на претензии ЕС из-за высоких цен на газ
Автобус с вахтовиками перевернулся по пути в Екатеринбург
Пользователи "Одноклассников" могут посмотреть в соцсети VK Клипы
Диетолог Соломатина: употребление красного мяса может вызвать рак кишечника
Ученые интересуются космическими "привидениями"
Молдавия выдворяет сотрудника российского посольства из-за падения ракеты
Матерь Божия - Спасительница погибающих
Юрист: Собчак грозит уголовное наказание за сокрытие израильского гражданства
Ходаковский о ситуации в Павловке: "Противник сумел воспользоваться переправой"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников