Изобретения да Винчи изучают в контексте эпохи

В последнее время необычные машины, созданные гением Леонардо да Винчи, стали предметом навязчивого внимания. Авторы многочисленных книг и статей обещают чуть не сенсационное раскрытие всех тайн великого мастера. Выставки, посвященные его изобретениям, зачастую организуются случайными людьми, плохо знакомыми с внутренним миром Леонардо и эпохой, в которую он жил. Подлинным открытием на этом печальном фоне следует считать исследование, проведенное тремя итальянскими учеными разных специальностей.

Современные исследователи Леонардо да Винчи

Интерес к личности титана Возрождения Леонардо да Винчи всегда был велик. В последнее время тема "леонардомании", конъюнктурно подхваченная Деном Брауном в его известном романе, захватила, похоже, умы большинства жителей нашей планеты. Большой интерес, увы, не означает настоящего и глубокого исследования загадок, оставленных нам Леонардо. До тех пор, пока к числу ученых не присоединились

Доменико Лауренца (Domenico Laurenza),

Марио Таддей (Mario Taddei)

и Эдуардо Дзанон (Edoardo Zanon).

Прежде всего при их участии был произведен перевод технических проектов Леонардо на язык современной компьютерной графики. Для профана, не имеющего специальных познаний, это помогает понять смысл исследований Леонардо. Идея использовать компьютерную графику Таддея и Дзанона поднимает нас на новый уровень понимания графических экспериментов, придуманных Леонардо для визуального представления его изобретений. Наряду с трехмерным изображением машин Леонардо исследователи тщательно подошли к выбору машин и механизмов.

Значительную работу в области филологии рукописей проделал Лауренца, что позволило к традиционной подборке изобретений Леонардо, состоящей из летательного аппарата, подводной лодки, вертолета, танка, автомобиля и спорного "велосипеда", добавить новые устройства, не всегда сенсационные или предвосхищающие будущие открытия, но вскрывающие нерешенные технологические проблемы, которыми занимался мастер. Даже рассматривая уже известные изобретения, авторы подают их в историческом контексте и, главное, с серьезным техническим комментарием. Например, в случае летательного аппарата и автомобиля.

Как изучали амбициозные проекты Леонардо

Коллектив авторов сумел разобраться в тайных криптографических набросках Леонардо и представить нам изображения рабочих узлов и имитацию работы сложных механизмов. Работа Таддея и Дзанона позволила сделать окончательный вывод о предназначении повозки, изобретенной Леонардо в 1478 году, которая должна была использоваться для специальных эффектов на королевских празднествах.

"Почти в самом конце нашей работы, — замечают авторы на своем сайте leonardo3.net, — когда предназначенная для экспозиции модель автомобиля уже изготовлялась во флорентийских мастерских, практически случайно был обнаружен чертеж на полях манускрипта. Мы поняли, что речь идет о тормозе, ведь в нижней части имелся беглый набросок именно этого механизма".

Это был один из самых амбициозных проектов Мастера. Это не автомобиль, предназначенный для перевозки людей и грузов, а машина для специальных эффектов на сцене, управляемая оператором, который, скрываясь за кулисами, разблокировал небольшой тормоз при помощи веревки таким образом, чтобы машина сама двигалась в сторону публики. Не только по прямой, но и по криволинейным траекториям.

Авторам труда, совместно с флорентийским Институтом и Музеем истории науки, удалось исследовать так называемый автомобиль Леонардо. Напомним, что аналогичные попытки безуспешно предпринимались до этого многими учеными, занимавшимися наследием Леонардо, среди которых были Семенца и Канестрини. Модели, созданные до 2004 года и представленные во многих музеях, не отражают реальных замыслов Леонардо и, по сути дела, не работают. Модели, выполненные с учетом консультаций, которые давали авторам Марк Рошхейм, Паоло Галуцци и Карло Педретти, напротив, работали с самого момента сборки.

Театральные машины Леонардо да Винчи

Леонардо спроектировал множество театральных машин. В частности, хитроумно убирающиеся во время представления кулисы, созданные для постановки пьесы "Орфей". Проект лиры в форме черепа, предназначенную, скорее всего для сцены, а не для музыкантов. Механический барабан для городских шествий или военных парадов, приводимого в действии при помощи маховика. Автоматическая пиановиола — сложный музыкальный инструмент, который сложно отнести к какому-либо классу. На нем можно было инграть, используя клавиатуру. Конские волосы, находящиеся в постоянном движении внутри инструмента, соприкасались со струнами, приводимыми в движение клавишами, и за счет трения издавали звук, напоминающий скорее скрипку, чем клавицимбал.

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