"Гипотеза бессмертных цепей ДНК" пошатнулась

Вопрос о том, каким образом стволовые клетки защищают себя от накопления генетических мутаций, давно занимает ученых. Ранее господствовала "гипотеза бессмертных цепей ДНК". Однако новое исследование принесло неожиданные результаты.

"Гипотеза бессмертных цепей ДНК"

Деление обычных клеток, когда одна клетка даёт жизнь двум дочерним, предваряется так называемой репликацией, во время которой ДНК материнской клетки удваивается. В итоге, каждая полученная дочерняя клетка наследует один экземпляр ДНК. Процесс деления клеток достаточно опасен — возникающие во время дублирования ДНК мутации могут вызвать рак.

В течение более чем трех десятилетий многие ученые исповедовали "гипотезу бессмертных цепей ДНК", согласно которой взрослые стволовые клетки удваивают ДНК в неслучайной (более безопасной, чем обычные клетки) манере.

Процесс деления стволовых клеток слабо отличается от деления обычных, они могут создавать две различные дочерние клетки: еще одну стволовую клетку и специализированную клетку, которая войдет в состав ткани. Это называется "ассиметричным делением" и помогает стволовым клеткам регулировать свое количество и сохранять способность регенерировать ткань в течение жизни организма.

Согласно гипотезе о бессмертии ДНК, во время деления стволовых клеток лишь специализированные клетки наследуют копированную (новую) с возможным изъяном ДНК.

Стволовые клетки сохраняют первоначальную (с которой копировалась новая цепочка) "бессмертную" нить ДНК, сообщает Stem-Cells.ru. Некоторые последние открытия поддерживали эту идею.

Стволовые клетки разрушили идиллию

Однако статья, опубликованная на этой неделе в журнале Nature, наносит удар по "бессмертным цепям ДНК". Научная группа Шона Моррисона из Мичиганского университета обнаружила серьёзные факты, опровергающие эту гипотезу. По крайней мере, это касается стволовых клеток, отвечающих за формирование крови — обновление пула клеток кровеносной системы (эритроцитов, лимфоцитов, макрофагов и т. д.).

Учёные маркировали ДНК кроветворных стволовых клетки мыши и кропотливо отслеживали их историю, записывая на видео все этапы деления. В итоге они не нашли подтверждения использования стволовыми клетками механизма "бессмертных цепей ДНК" с целью минимизировать появление потенциально вредных генетических мутаций.

"Эта идея ("гипотеза бессмертных цепей ДНК". — Ред.) не была проверена на стволовых клетках, однако исповедовалась в течение длительного времени. Наша работа демонстрирует, что "бессмертные цепи" нехарактерны для всех стволовых клеток крови", — заявил Моррисон.

Учёные крайне осторожны в своих суждениях и пока не хотят отвергать посрамленную гипотезу окончательно.

"Возможно, стволовые клетки в других тканях используют этот механизм", — говорят они. "Мы показали, что этот механизм предотвращения рака не применим к стволовым клеткам, формирующим кровь. По-видимому, мы должны искать другие механизмы, чтобы понять, каким образом кроветворные клетки защищают себя", — подчеркивает Шон Моррисон.