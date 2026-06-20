Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Код жизни оказался лишь оболочкой: ученые обнаружили скрытый механизм управления судьбой

Эврика » Открытия

Гены больше не приговор и не единственный сценарий. Ученые из Университета Джонса Хопкинса обнаружили, что наследственность работает куда хитрее, чем нас учили в школе. Выяснилось, что черты характера, склонность к болезням и даже последствия стресса передаются детям в обход классических законов Менделя. Это не просто обновление учебников — это полный демонтаж старых представлений о том, как работает код жизни.

Гены
Фото: https://commons.wikimedia.org by Tim Tim (VD fr), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гены

Эпигенетика: софт поверх железа

Раньше биология была похожа на застывшую отливку: какая последовательность нуклеотидов досталась от родителей, с тем и живи. Но исследование, опубликованное в журнале Nature, доказывает: ДНК — это только «железо», а эпигенетика — это «софт», который им управляет. Ученые нашли механизм метилирования ДНК. Это химические метки, которые работают как тумблеры: они включают одни гены и наглухо блокируют другие, не меняя структуру самой спирали.

"Мы столкнулись с реальным сдвигом парадигмы. Раньше считалось, что наследуется только жесткий код. Теперь мы видим, что химические «пометки на полях» тоже идут в дело", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Память предков в молекулах

В клетках формируется своеобразная «память». Если отец или мать подвергались воздействию токсинов или хроническому стрессу, система метилирования запоминает этот опыт. Эти метки передаются по наследству. Это объясняет, почему семейные болезни иногда возникают «из ниоткуда», когда в самом коде ДНК поломок нет, но настройки экспрессии генов сбиты. Образ жизни родителей буквально прошивается в биологическое будущее детей.

Тип наследования Механизм работы
Традиционная генетика Передача последовательности букв (A, T, G, C)
Эпигенетика Передача химических меток-выключателей

"Подобные изменения — это адаптивная реакция. Организм пытается подготовить потомство к среде, в которой жили предки, но иногда это выходит боком в виде болезней", — отметил в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Как переключить плохие гены

Самое важное в открытии доктора Эндрю Фейнберга — обратимость процесса. Химические метки — это не шрам на металле, их можно стереть или переписать. Это открывает путь к терапии нового поколения. Вместо того чтобы пытаться вырезать куски ДНК (что опасно и сложно), врачи смогут точечно воздействовать на «выключатели». Можно будет просто заглушить ген, провоцирующий диабет, или активировать защитный барьер против рака.

"Мы учимся управлять громкостью генов. Это дает надежду на лечение неврологических расстройств, которые раньше считались фатальными", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы о генетике

Значит ли это, что мой образ жизни важнее генов?

Гены определяют потенциал, но эпигенетика решает, реализуется он или нет. Ваш образ жизни может «выключить» плохую наследственность или «включить» ее.

Передается ли эпигенетическая память через поколение?

Да, исследование подтвердило передачу меток в нескольких поколениях, что ломает привычные схемы Менделя.

Могут ли стрессы предков влиять на мой интеллект?

Эпигенетика влияет на развитие нейронных связей и поведение, поэтому биологический след стресса в теории может сказываться на когнитивных функциях.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биофизик Алексей Корнилов, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы биология генетика
Новости Все >
Неожиданная причина тяги к сладкому: что пытается сказать ваш организм, требуя шоколад
Ваш лучший ужин: осетинский пирог с картофелем и сыром — проще, чем кажется на деле
Самозанятые под прицелом ФНС: кого и за какие операции налоговая проверяет первыми
Плато Путорана приглашает в иное измерение: комфортный сервис сделал доступным то, что было закрыто
Брови начали старить раньше морщин: в 2026 году женщины массово меняют привычный образ
Плоский живот без подъёма с кровати: эти движения работают даже в самые ленивые дни
Лидеры прошлого теряют позиции: какие иномарки россияне чаще сдают ради новой Lada
Спасаем клубнику после ливней: простая инструкция, чтобы ягоды не превратились в кашу
Уже не только освежает: неожиданный ингредиент вывел сытность окрошки на уровень полноценного обеда
Деньги просто перестали приходить: по каким причинам СФР может заморозить пенсионные выплаты
Сейчас читают
Малина плюс апельсин: идеальное сочетание для самого вкусного компота в вашей кладовке
Еда и рецепты
Малина плюс апельсин: идеальное сочетание для самого вкусного компота в вашей кладовке
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Кино. Новости и обзоры
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Популярное
Малина плюс апельсин: идеальное сочетание для самого вкусного компота в вашей кладовке

Создание ярких зимних напитков требует филигранного подхода к ингредиентам, где даже крошечная погрешность способна изменить финал всей заготовки.

Малина плюс апельсин: идеальное сочетание для самого вкусного компота в вашей кладовке
Киев ждет дипломатического чуда до зимы: Россия нашла противоядие к главному расчету Украины
Киев ждет дипломатического чуда до зимы: Россия нашла противоядие к главному расчету Украины
Ереванский режим заигрался: опасная провокация Пашиняна привела к неожиданному ответу оппозиции
Их же методы обернулись крахом: десятки тысяч устройств в Европе перешли под наш контроль
Россия и движение MAGA оказались союзниками в борьбе с главным врагом США Любовь Степушова Гордыня предшествует падению: внезапный ракетный голод вынудил США идти на крайние меры Андрей Николаев Политический разгром в Вашингтоне: утечка секретных данных обрушила многолетний обман США Юрий Бочаров
Вашингтон в ловушке: иранский лидер публично унизил Трампа после подписания меморандума
Как отогнать агрессивную стаю: приемы, которые спасут вас при встрече с бродячими собаками
Мадьяр стал голосом европейских элит: ЕС начал превращать усталость от Зеленского в жесткие решения
Мадьяр стал голосом европейских элит: ЕС начал превращать усталость от Зеленского в жесткие решения
Последние материалы
Граница между живым и неживым стерта: кусок льда научился думать без команд программистов
Брови начали старить раньше морщин: в 2026 году женщины массово меняют привычный образ
Плоский живот без подъёма с кровати: эти движения работают даже в самые ленивые дни
Лидеры прошлого теряют позиции: какие иномарки россияне чаще сдают ради новой Lada
Болельщики в Далласе взревели от ярости: новые правила футбола превратили игру в сериал
Спасаем клубнику после ливней: простая инструкция, чтобы ягоды не превратились в кашу
Никаких жабр и хвостов: ископаемый сейф в США показал истинное лицо первых наземных хищников
Уже не только освежает: неожиданный ингредиент вывел сытность окрошки на уровень полноценного обеда
Деньги просто перестали приходить: по каким причинам СФР может заморозить пенсионные выплаты
Свобода от тренажеров: как оставаться активным, если вы не любите тренировки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.