Граница между живым и неживым стерта: кусок льда научился думать без команд программистов

Представьте, что вы охлаждаете обычный кусок кремния до состояния, когда атомы почти перестают шевелиться. Там, где классическая физика пасует, в дело вступает морозный хаос. Исследователи из Национального института стандартов и технологий (NIST) создали транзистор, который при температуре 15 милликельвинов внезапно передумал быть просто переключателем. Он начал вести себя как живой нейрон. Вместо того чтобы послушно передавать ток, устройство стало выдавать импульсы, поразительно похожие на сигналы в человеческой голове.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дофамин и нейроны

Логика мозга в куске льда

В обычном смартфоне транзистор — это скучный клапан. Открылся — "единица", закрылся — "ноль". Но в криогенной камере NIST всё пошло не по сценарию. Ученые использовали эффект "кулоновской блокады". Когда крошечный остров внутри транзистора переполняется электронами, он захлопывается сам собой. Это создает ритмичные всплески напряжения. Физики называют это самопроизвольной пульсацией. В биологии ровно так же работает нейрон: копит заряд и "выстреливает", когда достигает порога.

"Мы не копировали схему мозга специально. Система сама вышла на этот режим работы из-за поведения отдельных электронов в условиях экстремального холода", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Квантовый скачок вместо батареек

Главная беда современного ИИ — он жрет электричество как не в себя. Дата-центры греют атмосферу, пытаясь имитировать работу наших извилин. Эксперимент в Гренландии или любой другой холодной точке планеты меркнет по энергозатратам перед мощным сервером. Однако криогенный транзистор тратит в тысячи раз меньше энергии. Он обрабатывает информацию "пакетами", не переводя драгоценные ватты в бесполезное тепло. Это абсолютно другой уровень эффективности.

Характеристика Криогенный "нейрон" Рабочая температура Ноль по Цельсию — это для него жара. Нужны 0.015 К. Принцип работы Туннелирование одиночных электронов.

Такая система способна обучаться "на лету". Если объединить тысячи подобных элементов, мы получим не просто калькулятор, а самообучающуюся сеть. Она не требует строк кода для каждого шага. Она живет по законам физики, которые случайно совпали с алгоритмами нашего сознания.

"Гибкость субстрата позволяет реализовать функции памяти и счета прямо в одном транзисторе. Это стирает грань между процессором и накопителем", — отметил физик Дмитрий Лапшин.

Как это изменит компьютеры

Забудьте про гигагерцы. Будущее — за частотой импульсов. Японское землетрясение 2011 года или удары метеоритов по Луне 3,5 млрд лет назад оставили после себя хаос данных. Чтобы их расшифровать, нужны мощности, которые не будут плавить материнскую плату. Квантовый "мозг" в холодильнике справится с распознаванием образов быстрее любого суперкомпьютера. Это прямой путь к созданию небического разума, о котором спорят философы из Калифорнии.

"Это не просто деталь. Это кирпич для строительства сознания на других принципах. Мы видим, что разум не привязан только к условной белковой слизи", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы о небиологическом разуме

Зачем охлаждать приборы так сильно?

Только при сверхнизких температурах шум атомов стихает. Это позволяет управлять одиночными электронами без помех.

Может ли такой транзистор обрести сознание?

Один — нет. Но сеть из миллионов штук вполне способна проявлять эмерджентные свойства, которые мы называем разумом.

Когда появятся нейрокомпьютеры на этой базе?

Технология пока лабораторная. Главная проблема — громоздкие системы охлаждения размером со шкаф.

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