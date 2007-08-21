Древнюю жевательную резинку нашли в Финляндии

Уникальную находку сделали археологи на территории Финляндии — там обнаружено нечто, оказавшееся доисторической жевательной резинкой. Во многих отношениях древняя жвачка не уступала современным брендам — она фактически не содержала сахара и была абсолютно натуральной.

Учёные знали, что жвачка появилась сравнительно давно. Известно, что древние греки использовали в этих целях смолу мастичного дерева, произрастающего на территории Пелопонесского полуострова и в Малой Азии. Майя жевали сгустки сока дерева саподилла, другие индейцы — смолу хвойных деревьев.

Первая коммерческая жевательная резинка стала изготавливаться в 1848 году Джоном Куртисом и его братом в штате Мэн. После этого жвачка стала важным продуктом, который ежедневно поглощается тысячами тонн.

Но, как выясняется, история резинки, покорившей мир, началась гораздо раньше, чем предполагалось.

Во время археологических раскопок на западе Финляндии студентка Сара Пикин из Университета Дерби обнаружила кусочек берёзовой смолы, который при тщательном рассмотрении оказался древнейшей из ныне известных жевательных резинок. Похоже, неолитические люди прекрасно знали о лекарственных свойствах смолы и использовали её для борьбы с инфекциями. Кроме чисто лекарственного назначения берёзовая смола использовалась для ремонта разбитых глиняных горшков.

Руководитель Сары Пикин, профессор Тревор Браун, в интервью Би-би-си не мог скрыть своей радости по поводу уникальнейшей находки: "Особенно важно, что на резинке обнаружен отпечаток человеческих зубов". Это, по мнению археологов, доказывает использование берёзовой смолы в древней стоматологической практике. "Берёзовая смола содержит фенолы, которые являются хорошими антисептиками", — объясняет он.

"Я восхищена тем, что мне удалось обнаружить древнейшую жевательную резинку. Я хочу продолжать работать в этой области науки в будущем", — заявила, в свою очередь, счастливая студентка. Кроме жевательной резинки, она обнаружила фрагмент янтарного кольца и наконечник стрелки.

Неолитические люди правильно использовали смолу, хотя совершенно не представляли себе механизма ее действия — регулярное употребление этой натуральной жвачки стимулирует выделение слюны, которая в свою очередь предотвращает кариес.

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