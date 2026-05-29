Телефон-броненосец: инженеры создали непробиваемую защиту для гаджетов

Представьте: ваш любимый гаджет падает на асфальт. Обычная электроника разлетается в щепки. Но если бы ваш телефон умел сворачиваться в аккуратный шар, как это делает броненосец при виде опасности, он бы уцелел. Инженеры из Университета штата Северная Каролина построили именно такую "бронезащиту" для роботов.
Современные гибкие роботы — ребята хрупкие. Они изящны, но легко рвутся и бьются. Йонг Чжу и коллега Цзяньюй Чжоу решили эту проблему радикально. Они спроектировали устройство, которое мгновенно превращается из мягкой "тряпочки" в жесткий каркас. Это называется морфовзаимосвязанным защитным модулем, или MIPM.
"Природа — лучший инженер. Повторить ее механо-защитные свойства — это не просто прихоть, а способ спасти сложные системы от роботизированных сбоев при столкновениях", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
MIPM состоит из трех уровней, работающих как единый механизм:
|Параметр
|Характеристика
|Реакция
|Автоматическая (на удар)
|Нагрузка (10 сегментов)
|Около 10 ньютонов
Когда тензодатчик ловит удар, блок управления дает ток. Нагревательный слой жарит конструкцию. Каптоновая лента расширяется, эластомер сжимается. Система послушно сворачивается в круг. Чешуйки эндоскелета защелкиваются, создавая жесткую опору. Это как тренировка внутреннего мира вашего устройства для выживания в жестких условиях.
"На фундаментальном уровне мы видим здесь изящное использование тензорезистивного эффекта. Это отличный пример того, как простая физика спасает сложные биофизические структуры", — отметил в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.
Мягкость позволяет им пролезать в узкие щели, быть безопасными для людей и имитировать живые ткани.
Мягкие материалы вроде силикона легко проколоть или порвать, а электронику внутри — раздавить.
Да, технология масштабируема. Все, что гибкое, получит шанс на "бронежилет".
3D-печать и базовые полимеры делают проект доступным для массового внедрения.
"Увеличение числа сегментов чешуи действительно повышает жесткость, но важно соблюсти баланс веса. Это чисто инженерная задача оптимизации распределения нагрузок", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
