Телефон-броненосец: инженеры создали непробиваемую защиту для гаджетов

Представьте: ваш любимый гаджет падает на асфальт. Обычная электроника разлетается в щепки. Но если бы ваш телефон умел сворачиваться в аккуратный шар, как это делает броненосец при виде опасности, он бы уцелел. Инженеры из Университета штата Северная Каролина построили именно такую "бронезащиту" для роботов.

Фото: https://commons.wikimedia.org by IQRemix, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Броненосец

Робот с характером броненосца

Современные гибкие роботы — ребята хрупкие. Они изящны, но легко рвутся и бьются. Йонг Чжу и коллега Цзяньюй Чжоу решили эту проблему радикально. Они спроектировали устройство, которое мгновенно превращается из мягкой "тряпочки" в жесткий каркас. Это называется морфовзаимосвязанным защитным модулем, или MIPM.

"Природа — лучший инженер. Повторить ее механо-защитные свойства — это не просто прихоть, а способ спасти сложные системы от роботизированных сбоев при столкновениях", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Три слоя защиты

MIPM состоит из трех уровней, работающих как единый механизм:

Экзоскелет: Изогнутые панели из 3D-печатной смолы. Это "панцирь" будущего. Активный центр: Сэндвич из эластомера, полимерных тензодатчиков, каптоновой ленты и токопроводящей ткани. Он реагирует на удар как мышца. Эндоскелет: Бумажная "гармошка" с полимерными чешуйками.

Параметр Характеристика Реакция Автоматическая (на удар) Нагрузка (10 сегментов) Около 10 ньютонов

Когда тензодатчик ловит удар, блок управления дает ток. Нагревательный слой жарит конструкцию. Каптоновая лента расширяется, эластомер сжимается. Система послушно сворачивается в круг. Чешуйки эндоскелета защелкиваются, создавая жесткую опору. Это как тренировка внутреннего мира вашего устройства для выживания в жестких условиях.

"На фундаментальном уровне мы видим здесь изящное использование тензорезистивного эффекта. Это отличный пример того, как простая физика спасает сложные биофизические структуры", — отметил в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Ответы на популярные вопросы о мягкой робототехнике

Зачем роботам быть мягкими?

Мягкость позволяет им пролезать в узкие щели, быть безопасными для людей и имитировать живые ткани.

Почему они боятся ударов?

Мягкие материалы вроде силикона легко проколоть или порвать, а электронику внутри — раздавить.

Может ли это сработать для смартфонов?

Да, технология масштабируема. Все, что гибкое, получит шанс на "бронежилет".

Будет ли это дорого в производстве?

3D-печать и базовые полимеры делают проект доступным для массового внедрения.

"Увеличение числа сегментов чешуи действительно повышает жесткость, но важно соблюсти баланс веса. Это чисто инженерная задача оптимизации распределения нагрузок", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

