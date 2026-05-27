Оксана Аникина

Живые прожекторы океана: как глубоководные рыбы управляют светом

Эврика » Открытия

Глубоководные рыбы мастерски играют со светом. Их фотофоры — живые прожекторы — превращают тьму океанских глубин в интерактивное шоу. Ученые пытаются понять, как именно устроены эти природные "фонари", чтобы адаптировать их структуру для новых оптических приборов.

Фото: Pravda.Ru by Максим Орлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Живые зеркала против призм

Около 75% обитателей океана светятся сами по себе. Рыба гоностома (Sigmops gracilis) использует гуаниновые тельца, чтобы управлять потоками фотонов. Это не просто отражатели. Игольчатые структуры вокруг органов свечения работают как сложные фотонные кристаллы.

"Гуаниновые пластинки рыб с высоким соотношением сторон перенаправляют свет, действуя как призма. Это меняет саму суть инженерного подхода к светорассеянию в биомиметике", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Исследователь Масакадзу Ивасака подтвердил: отражение там анизотропное. Угол падения луча критически меняет характер излучения. Подобные геологические структуры на дне океана часто принимают за искусственные аномалии, однако в случае с рыбами — это чистая биологическая инженерия. В отличие от плоских зеркал, эти кристаллы "дробят" свет и направляют его под нужным углом.

Признак Гуаниновые пластинки
Функция Управление направлением света
Структура Игольчатые слои
Эффект Сильное анизотропное рассеяние

Лаборатория против океана

Ивасака настаивает: наблюдение за рыбами требует полевых условий. Лабораторные образцы быстро теряют свои оптические свойства. Использование электромагнитов на исследовательском судне позволило "поймать" поведение кристаллов в условиях, максимально близких к естественным.

"Сложность добычи глубоководных видов оправдана. Имитация этих систем в биомедицине решит проблему точной фокусировки света внутри имплантируемых устройств", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по биофизике Анна Климова.

Масакадзу Ивасака уверен: изучение гуанина даст ключ к созданию устройств, перерабатывающих рассеянный свет с минимальными потерями мощности. Это гораздо эффективнее, чем просто отражать поток.

"Биомиметический подход часто списывают на случайность, но природа — мастер эффективной фильтрации. Мы лишь учимся копировать её алгоритмы управления энергией", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы о биолюминесценции

Почему рыбам нужно рассеивать свет, а не просто светить?

Рассеяние позволяет сбить хищника с толку, создавая иллюзию объема или размытого контура, что делает рыбу менее уязвимой.

Являются ли гуаниновые тельца уникальными?

Нет, они есть у многих организмов, но их форма и "настройка" сильно отличаются в зависимости от условий обитания вида.

Как это поможет медицине?

Миниатюрные призмы из гуанина могут направлять лазерный свет внутри имплантатов с высокой точностью без перегрева тканей.

Можно ли синтезировать эти кристаллы искусственно?

Да, современные методы химического осаждения позволяют создавать структуры, имитирующие свойства природных фотонных кристаллов.

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, специалист по реагированию на инциденты Анна Климова, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Темы биология
