Под нашими ногами, на глубине трех тысяч километров, лежат объекты размером с континенты. Они невозмутимы. Они тормозят сейсмические волны. Геологи десятилетиями ломали головы, пытаясь понять природу этих глубинных "гостей" на границе ядра и мантии. Теперь физика процесса становится понятнее.
Исследователи из Ратгерского университета присмотрелись к зонам, где скорость сейсмических волн падает до неприличия. Эти структуры — не просто шум в замерах. Это свидетели эпохи, когда планета была всего лишь остывающим "магматическим океаном". Представьте огромный котел, в котором слои расплавленной породы кристаллизовались миллиарды лет назад. Остатки того "космического бульона" осели у самого ядра.
"Мы буквально видим "архив" планетарного формирования. Эти области отличаются плотностью, потому что вобрали в себя химические элементы из самого ядра. Это не случайные пятна, а стабильный фундамент, который не растворяется в мантии", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Подобные структуры — это не статика. Они живут собственной жизнью. Если поверхность Земли постоянно меняется, то эти аномалии остаются якорями всей геологической системы. Они влияют на то, как распространяется вулканическая активность, и определяют геометрию континентов в глобальном цикле.
Связь между ядром и почвой под вашими ногами — не выдумка. Мантийные плюмы, рожденные в недрах, выносят наверх минеральные богатства. Именно такие потоки горячего вещества часто создают уникальный химический состав почв, делая их пригодными для сельского хозяйства. Это прямой мост между фундаментальной физикой и аграрным сектором.
"Глубинная геология задает ритм всей планете. От перемешивания вещества внутри зависит не только плодородие, но и деградация почв в регионах, лишенных такой подпитки", — отметил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.
|Характеристика
|Обычная мантия
|Аномальные зоны
|Скорость сейсмических волн
|Высокая
|Пониженная
|Геологическая роль
|Конвекция
|Стабильные якоря
Динамика системы остается неизменной. Миллиарды лет назад заложенные тренды предопределяют, где будет горный хребет, а где — равнина. Мы лишь живем на вершине этого колоссального геологического механизма, который продолжает работать невзирая на краткость человеческой истории.
"Это сложный баланс. Любое вмешательство в такие зоны безопасности или экосистемы должно оцениваться через призму тектонических рисков, которые мы до сих пор не до конца осознаем", — предупредил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
Они обладают уникальным химическим составом, отличным от остальной мантии, что не дает им перемешиваться с окружающими породами.
Прямой связи с качеством сна или биологией человека, кроме глобального влияния на среду обитания, не выявлено.
Это фундаментальная наука. Понимание того, как устроены недра, помогает лучше толковать глобальные сейсмические риски, а не точные даты катастроф.
Косвенно. Через влияние на вулканизм, который выбрасывает парниковые газы и минералы, меняющие состав поверхности, что в итоге влияет на климатические процессы.
В небе над акваторией Черного моря зафиксирован беспрецедентный инцидент с участием иностранной авиации, который эксперты называют началом новой фазы противостояния.