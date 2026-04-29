Призраки древности под ногами: как невидимые континенты в глубинах Земли влияют на глобальный климат

Под нашими ногами, на глубине трех тысяч километров, лежат объекты размером с континенты. Они невозмутимы. Они тормозят сейсмические волны. Геологи десятилетиями ломали головы, пытаясь понять природу этих глубинных "гостей" на границе ядра и мантии. Теперь физика процесса становится понятнее.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земля

Древние призраки в мантии

Исследователи из Ратгерского университета присмотрелись к зонам, где скорость сейсмических волн падает до неприличия. Эти структуры — не просто шум в замерах. Это свидетели эпохи, когда планета была всего лишь остывающим "магматическим океаном". Представьте огромный котел, в котором слои расплавленной породы кристаллизовались миллиарды лет назад. Остатки того "космического бульона" осели у самого ядра.

"Мы буквально видим "архив" планетарного формирования. Эти области отличаются плотностью, потому что вобрали в себя химические элементы из самого ядра. Это не случайные пятна, а стабильный фундамент, который не растворяется в мантии", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Подобные структуры — это не статика. Они живут собственной жизнью. Если поверхность Земли постоянно меняется, то эти аномалии остаются якорями всей геологической системы. Они влияют на то, как распространяется вулканическая активность, и определяют геометрию континентов в глобальном цикле.

Как недра управляют поверхностью

Связь между ядром и почвой под вашими ногами — не выдумка. Мантийные плюмы, рожденные в недрах, выносят наверх минеральные богатства. Именно такие потоки горячего вещества часто создают уникальный химический состав почв, делая их пригодными для сельского хозяйства. Это прямой мост между фундаментальной физикой и аграрным сектором.

"Глубинная геология задает ритм всей планете. От перемешивания вещества внутри зависит не только плодородие, но и деградация почв в регионах, лишенных такой подпитки", — отметил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Характеристика Обычная мантия Аномальные зоны Скорость сейсмических волн Высокая Пониженная Геологическая роль Конвекция Стабильные якоря

Динамика системы остается неизменной. Миллиарды лет назад заложенные тренды предопределяют, где будет горный хребет, а где — равнина. Мы лишь живем на вершине этого колоссального геологического механизма, который продолжает работать невзирая на краткость человеческой истории.

"Это сложный баланс. Любое вмешательство в такие зоны безопасности или экосистемы должно оцениваться через призму тектонических рисков, которые мы до сих пор не до конца осознаем", — предупредил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о недрах Земли

Почему эти области стабильны?

Они обладают уникальным химическим составом, отличным от остальной мантии, что не дает им перемешиваться с окружающими породами.

Влияют ли аномалии на наш сон?

Прямой связи с качеством сна или биологией человека, кроме глобального влияния на среду обитания, не выявлено.

Можно ли использовать эти данные для прогноза землетрясений?

Это фундаментальная наука. Понимание того, как устроены недра, помогает лучше толковать глобальные сейсмические риски, а не точные даты катастроф.

Связано ли это с изменением климата?

Косвенно. Через влияние на вулканизм, который выбрасывает парниковые газы и минералы, меняющие состав поверхности, что в итоге влияет на климатические процессы.

Читайте также