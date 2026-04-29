Павел Синицын

Последние мгновения в аду: как ИИ раскрыл тайну гибели беглецов от извержения в Помпеях

Эврика » Гипотезы

Извержение Везувия в 79 году н. э. превратило город Помпеи в застывшую капсулу времени. Современные технологии позволяют заглянуть в последние минуты жизни людей, пытавшихся вырваться из огненного ада. Недавняя находка в некрополе Порта Стабия предоставила ученым уникальный материал для реконструкции трагедии, задевшую даже крах цивилизаций, который часто начинается с непонимания масштаба скрытых угроз.

Бегство жителей во время извержения вулкана
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Бегство жителей во время извержения вулкана

Цифровая реконструкция: ИИ в археологии

Археологический парк Помпеи совместно с Падуанским университетом применил ИИ для воссоздания образа человека, погибшего при извержении. Это не просто красивая картинка, а попытка свести воедино разрозненные данные министерства культуры. Подобные археологические раскопки требуют колоссальных вычислительных мощностей для анализа находок, накопленных за десятилетия исследований.

"Искусственный интеллект здесь выступает скальпелем, а не волшебной палочкой. Он помогает собрать пазл из фрагментов, когда человеческий мозг пасует перед объемом данных", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Последние шаги жертв Везувия

Раскопки за пределами городских стен открыли печальную картину эвакуации. Один из мужчин пытался спастись, прикрыв голову терракотовой ступкой. Этот защитный жест подтверждает историю Земли, где выживание часто зависело от примитивных, но вовремя примененных мер. Мужчина нес с собой лампу, десять монет и кольцо — скудный скарб беглеца, пытавшегося выбраться из зоны бедствия.

Параметр Характеристика
Эпоха 79 год н. э.
Локация Некрополь Порта Стабия
Способ защиты Терракотовая ступка

Второй погибший, младший, стал жертвой пирокластического потока. В отличие от первого, у него не было шансов на долгую борьбу. Подобные техногенные угрозы для античного мира были предсказуемыми, но неуправляемыми.

"Мы должны понимать, что за любым визуальным моделированием стоят жесткие законы физики. Если ИИ игнорирует плотность вулканических выбросов, он создает фэнтези, а не науку", — уточнил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Риски использования ИИ в гуманитарных науках

Директор парка Габриэль Цухтригель предупреждает: если археологи не овладеют инструментами ИИ, ими займутся дилетанты. Профессор Якопо Бонетто подчеркивает, что нейросети лишь создают интерпретационные модели. В истории человечества немало примеров, где атмосфера и климат решали судьбы целых народов. ИИ не должен заменять критическое мышление исследователя, который восстанавливает правду по крупицам.

"Главная опасность — делегирование ответственности алгоритму. ИИ выдает гипотезу, но за достоверность отвечает только человек", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Ответы на популярные вопросы

Почему использовали именно ступку?

Ступка была самым прочным предметом под рукой для защиты головы от летящих лапилли, что подтверждает записи Плиния Младшего.

Является ли эта модель истиной?

Нет, это экспериментальная интерпретация данных, а не точная фотография прошлого.

Заменит ли ИИ археологов?

Нет, он лишь расширяет потенциал их работы, позволяя глубже обрабатывать имеющиеся артефакты.

В чем главная ценность находки?

Она позволяет увидеть быт и поведение людей в критические часы эвакуации, что раньше было скрыто от глаз.

Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров, ученый-физик Дмитрий Лапшин, специалист по реагированию на инциденты Анна Климова
Автор Павел Синицын
Синицын Павел Юрьевич — археолог с 22-летним стажем. Специалист по полевым исследованиям, культурным слоям и интерпретации находок.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы история археология технологии искусственный интеллект
