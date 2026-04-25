Алексей Трофимов

Смертоносная волна: что на самом деле произошло в Северном море 45 миллионов лет назад

Глубоко в толще отложений Северного моря скрыта геологическая аномалия, десятилетиями провоцирующая споры в научной среде. Исследователи наконец поставили точку в истории кратера Сильверпит, чье происхождение многие списывали на вулканическую активность или солевые сдвиги.

Метеорит
Фото: Designed by Freepik by stockgiu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Метеорит

Удар из гиперзвукового пространства

Сильверпит — это шрам планеты, спрятанный на 700 метров под водой. Примерно 43-46 миллионов лет назад сюда ворвался астероид. Его размер составлял около 160 футов. Объект двигался на гиперзвуковой скорости. Мелководье Северного моря не стало преградой. В момент контакта скальные породы и вода моментально превратились в пар.

В небо устремился чудовищный столб из обломков и воды. Его высота достигала 1,5 километра. При обрушении всей этой массы окрестности накрыло цунами. Высота гребня превышала 100 метров. Подобная катастрофа была способна перекроить берега древних бассейнов.

"Энергия, высвободившаяся при таком ударе, сопоставима с детонацией десятков мегатонн тротила. Это не просто геологический инцидент, а планетарный катаклизм локального масштаба", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Крах теорий о деформации пород

Долгое время Сильверпит считали загадкой. Одни ученые уповали на недра Земли, объясняя структуру движением солей. Другие винили вулканы. Группа астрономов в 2009 году даже пыталась опровергнуть ударную версию. Новейшие данные сейсмического сканирования закрыли этот вопрос.

Картина ясна: четкая центральная горка, кольцевая канава и растрескавшиеся пласты скал. Вокруг кратера найдены вторичные воронки. Сам удар пришелся под углом с запада. Разломы покрытия подтверждают эту траекторию.

Характеристика Данные
Глубина залегания 700 метров
Возраст удара 43-46 млн лет

Окончательный вердикт вынесли минералы. Анализ двух песчинок показал следы экстремального давления. Это физическое доказательство удара космического тела, исключающее любые геологические домыслы.

"Обнаружение следов метаморфизма в минералах — единственный аргумент, перед которым пасуют защитники теории вулканизма. Под экстремальным давлением структура кристаллической решетки меняется навсегда", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Последствия, изменившие береговую линию

Сегодня ученые подтвердили существование 33 таких морских шрамов. Хотя природа любит универсальные ритмы, удары астероидов остаются хаотичными катастрофами. Сильверпит — лишь один из эпизодов, напоминающих, как хрупок мир под воздействием космического железа.

"Подобные события выбрасывают в атмосферу колоссальные объемы пыли и пара. Нечто подобное могло бы спровоцировать глобальное охлаждение, останься пыль в стратосфере дольше", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о кратере Сильверпит

Почему споры длились так долго?

Сейсмические данные можно трактовать двояко, а кратер скрыт под глубокими слоями осадков, что мешало прямому изучению.

Что окончательно доказало падение астероида?

Микроскопические следы экстремального давления в кристаллах песчинок, которые не могут возникнуть при вулканической деятельности.

Как астероид повлиял на море?

Удар спровоцировал цунами высотой более 100 метров, что необратимо изменило контуры береговой линии того времени.

Это единственный кратер в океане?

Нет, науке известно около 33 подтвержденных морских ударных образований по всему дну Мирового океана.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, учёный-химик Илья Сафронов, эколог Денис Поляков
Автор Алексей Трофимов
Трофимов Алексей Сергеевич — геолог с 23-летним стажем. Изучает природные процессы Земли, рельеф и геологические риски.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
