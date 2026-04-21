Андрей Ворошилов

Когда Земля замёрзла: как горы и растения превратили планету в ледяной шар

Геологическая летопись Земли содержит страницы со следами катастрофического охлаждения, превратившего планету в ледяной шар. Свежие данные о составе горных пород позволяют иначе взглянуть на механизмы глобальных климатических сдвигов 350 миллионов лет назад.

Земля-снежок
Химический след в известняках

Исследователи, изучившие древние геологические отложения в штатах Монтана и Невада, обнаружили закономерность. Фэйфэй Чжан из Нанкинского университета зафиксировала резкий спад концентрации лития в слоях породы, датируемых периодом от 359 до 347 миллионов лет назад. Этот процесс синхронизирован с ростом изотопов углерода, что указывает на глобальный характер событий.

Специалисты рассматривают силикатное выветривание как главный рычаг управления атмосферой. Дождевая вода буквально "съедает" свежие горные породы, связывая углекислый газ и отправляя продукты эрозии на дно океана, где углерод консервируется в отложениях.

"Древние осадочные породы — это жесткий диск нашей планеты. Анализ изотонного состава позволяет нам буквально дешифровать файлы, записанные сотни миллионов лет назад", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Цепная реакция глобального охлаждения

Компьютерное моделирование подтвердило: интенсивное выветривание могло снизить концентрацию углекислого газа с 1000 до 200 частей на миллион. Для сравнения, аналогичные процессы в современной мантии Земли и тектонических плитах текут гораздо медленнее, чем антропогенное воздействие на среду.

Характеристика процесса Последствия для климата
Силикатное выветривание Снижение уровня CO2
Поступление нутриентов Аноксия и гибель микробов

Повышенная эрозия наполнила моря питательными веществами, что спровоцировало бурный рост морских микроорганизмов. Их последующее разложение поглощало кислород, создавая зоны аноксии. Это пример того, как обычная экология суши напрямую меняет химию океанических глубин.

"Масштабная аноксия — это не просто локальное изменение, а сигнал системного сбоя. Когда экосистема не успевает перерабатывать органику, мы получаем мертвые зоны", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер Антон Белов, автор работ по пожарной безопасности и техногенным рискам.

Главные подозреваемые: горы или растения?

Ученые рассматривают две основные причины ускорения эрозии. Первая: активное горообразование вблизи экватора, обнажившее свежие минералы для дождей. Вторая: экспансия древних растений, чьи корни механически разрушали поверхность, ускоряя химические реакции.

Исследование в журнале National Science Review не настаивает на одном сценарии, предлагая рассматривать их как звенья одной цепи. Влияние подобных факторов сопоставимо с тем, как демографические модели или отходы пингвинов меняют локальное равновесие в других эпохах.

"Природа всегда стремится к балансу, но делает это весьма агрессивными методами. Выветривание — это способ планеты выдохнуть лишний газ", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Ответы на популярные вопросы о древнем климате

Может ли выветривание остановить современное глобальное потепление?

Нет, этот процесс работает в масштабах миллионов лет, что гораздо медленнее текущих антропогенных изменений.

Почему исследование сфокусировано на литии?

Изотопы лития — один из самых надежных маркеров интенсивности выветривания камней и минералов на континентах.

Является ли аноксия океана признаком глобальной катастрофы?

Да, она свидетельствует о резком нарушении биологического баланса и перекомпоновке состава морской воды.

Могут ли эти же данные помочь в поиске полезных ископаемых?

Изучение химических следов в древних отложениях помогает точнее оценивать историю формирования земной коры.

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, инженер по пожарной безопасности Антон Белов, ученый-химик Илья Сафронов
Автор Андрей Ворошилов
Ворошилов Андрей Владимирович — биолог с 21-летним стажем. Изучает экосистемы, взаимодействие видов и влияние человека на природу.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
