Раньше считалось, что древние люди просто шли за добычей и использовали случайно найденные камни. Но находки в Южной Африке показывают: всё было куда организованнее. На стоянке Джоджоси люди целенаправленно добывали сырьё и обрабатывали его на месте, возвращаясь туда снова и снова. Что именно нашли археологи и почему это меняет представления о мышлении наших предков?
Около 220 тысяч лет назад группа гоминидов обжила берега реки Джоджоси. Вместо бесцельного блуждания они превратили местное обнажение сланца в настоящую индустриальную зону. Они не просто кололи камни — они создавали "трехмерные пазлы" из отщепов, целенаправленно формируя резцы и скребки. Это открытие отодвигает дату освоения сложных стратегий производства на 50 тысяч лет назад.
"Обнаружение таких площадок меняет наш взгляд на эволюцию мышления. Это не просто инстинкт, а наличие концептуальной модели будущего продукта в голове мастера", — объяснил в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов.
Ранее считалось, что древние люди собирали сырье попутно. Джоджоси доказывает обратное: это был карьер. Люди целенаправленно искали лучшие ресурсы и возвращались к ним раз за разом. Данные, опубликованные в Nature Communications, подтверждают посещение участка вплоть до 110 000 лет назад. В отличие от других древних стоянок здесь зафиксировали отсутствие износа готовых орудий. Итог прост: это мастерская, а не поле боя или охотничий лагерь.
|Признак
|Характеристика
|Дата начала эксплуатации
|220 000 лет назад
|Тип деятельности
|Целенаправленное производство
"Применение геологических методов для датировки слоев почвы вокруг артефактов исключает погрешности. Мы видим системный подход человека к окружающей среде", — отметил в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.
Метод "прямой добычи" требует высокого уровня планирования. Нужно знать, где лежит сланец, как он раскалывается и сколько блоков понадобится для похода. Это уровень абстракции, свойственный разумным видам, способным просчитывать риски заранее, подобно тому, как биологические системы оптимизируют энергетические затраты.
""Находки в Джоджоси помогают лучше понять, как происходил переход к более сложным формам социальной организации и как развивалось мышление человека", — сказала в беседе с Pravda. Ru учитель биологии Ольга Николаева.
Это место обладает уникальной непрерывной стратиграфией и четкой прямой датировкой, подтверждающей долгую эксплуатацию карьера.
Процесс, при котором люди целенаправленно преодолевают расстояния для получения конкретного сырья высокого качества, а не используют первый попавшийся булыжник.
Да, например, участок Тарамса, но его датировка (166 тысяч лет) значительно моложе, чем у Джоджоси.
Об этом свидетельствуют миллионы обломков, которые можно собрать в "трёхмерные пазлы", а также отсутствие следов износа на готовых орудиях.
