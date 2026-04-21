Павел Синицын

Забытая мастерская: как древние люди создавали первые индустриальные зоны 220 тысяч лет назад

Раньше считалось, что древние люди просто шли за добычей и использовали случайно найденные камни. Но находки в Южной Африке показывают: всё было куда организованнее. На стоянке Джоджоси люди целенаправленно добывали сырьё и обрабатывали его на месте, возвращаясь туда снова и снова. Что именно нашли археологи и почему это меняет представления о мышлении наших предков?

Технологический прорыв в степях

Около 220 тысяч лет назад группа гоминидов обжила берега реки Джоджоси. Вместо бесцельного блуждания они превратили местное обнажение сланца в настоящую индустриальную зону. Они не просто кололи камни — они создавали "трехмерные пазлы" из отщепов, целенаправленно формируя резцы и скребки. Это открытие отодвигает дату освоения сложных стратегий производства на 50 тысяч лет назад.

"Обнаружение таких площадок меняет наш взгляд на эволюцию мышления. Это не просто инстинкт, а наличие концептуальной модели будущего продукта в голове мастера", — объяснил в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов.

Прямая добыча сырья как стратегия

Ранее считалось, что древние люди собирали сырье попутно. Джоджоси доказывает обратное: это был карьер. Люди целенаправленно искали лучшие ресурсы и возвращались к ним раз за разом. Данные, опубликованные в Nature Communications, подтверждают посещение участка вплоть до 110 000 лет назад. В отличие от других древних стоянок здесь зафиксировали отсутствие износа готовых орудий. Итог прост: это мастерская, а не поле боя или охотничий лагерь.

Признак Характеристика
Дата начала эксплуатации 220 000 лет назад
Тип деятельности Целенаправленное производство

"Применение геологических методов для датировки слоев почвы вокруг артефактов исключает погрешности. Мы видим системный подход человека к окружающей среде", — отметил в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Метод "прямой добычи" требует высокого уровня планирования. Нужно знать, где лежит сланец, как он раскалывается и сколько блоков понадобится для похода. Это уровень абстракции, свойственный разумным видам, способным просчитывать риски заранее, подобно тому, как биологические системы оптимизируют энергетические затраты.

""Находки в Джоджоси помогают лучше понять, как происходил переход к более сложным формам социальной организации и как развивалось мышление человека", — сказала в беседе с Pravda. Ru учитель биологии Ольга Николаева.

Ответы на популярные вопросы о производстве орудий

Почему Джоджоси считается важнейшим участком?

Это место обладает уникальной непрерывной стратиграфией и четкой прямой датировкой, подтверждающей долгую эксплуатацию карьера.

Что такое "прямая добыча"?

Процесс, при котором люди целенаправленно преодолевают расстояния для получения конкретного сырья высокого качества, а не используют первый попавшийся булыжник.

Находили ли подобные места ранее?

Да, например, участок Тарамса, но его датировка (166 тысяч лет) значительно моложе, чем у Джоджоси.

Как установили, что это именно мастерская?

Об этом свидетельствуют миллионы обломков, которые можно собрать в "трёхмерные пазлы", а также отсутствие следов износа на готовых орудиях.

Экспертная проверка: антрополог Артём Климов, геолог Алексей Трофимов, учитель биологии Ольга Николаева
Автор Павел Синицын
Синицын Павел Юрьевич — археолог с 22-летним стажем. Специалист по полевым исследованиям, культурным слоям и интерпретации находок.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы археология южная африка
