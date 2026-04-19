В 10 000 раз сильнее Солнца: ученые вычислили колоссальную мощь чёрной дыры Цигнус X-1

Цигнус X-1, легендарный космический объект на расстоянии 7000 световых лет, открыл специалистам свои тайны. 18-летние наблюдения позволили ученым буквально "взвесить" поток энергии, выбрасываемый черной дырой, поставив точку в многолетних спорах о механизмах питания сверхмассивных систем.

Черная дыра квазар

Механика космического пожирателя

Черная дыра — это не просто пылесос, закупоренный гравитацией. В связке Цигнус X-1 есть массивная звезда типа O. Она "кормит" соседа чудовищным звездным ветром. Потоки материи стремятся внутрь, но часть энергии вырывается обратно в виде струй. Эти джеты разгоняются магнитными полями, которые, как показывает физика процессов, творят настоящие чудеса на границе горизонта событий.

"Подобные исследования доказывают, что даже в хаосе космоса есть строгая математическая зависимость. Это позволяет моделировать процессы эволюции цивилизаций через призму термодинамики", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Математика искривления

Команда Джеймса Миллера-Джонса использовала Европейскую сеть радиотелескопов VLBI. Струя, выбрасываемая дырой, изгибается под натиском ветра родительской звезды на 5,2 градуса. Это искажение — готовый калькулятор. Зная массу и скорость ветра, физики вычислили силу давления. Полученный результат — 2*10³⁷ эрг в секунду — в 10 000 раз мощнее Солнца.

Параметр Значение Масса черной дыры 21 солнечная масса Масса звезды-донора 41 солнечная масса

"Изучение экстремальных систем помогает понять, почему горение в космосе идет по своим правилам. Здесь критична плотность среды", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по пожарной безопасности объектов Антон Белов.

Связь с эволюцией галактик

Главный вывод работы: черная дыра "выплевывает" в джеты 10 процентов энергии поглощенной материи. Это масштабная инвариантность. Что верно для компактного Цигнуса, работает и для гигантов в ядрах галактик. Такие выбросы определяют, будут ли новые звезды рождаться в галактике или процесс добычи ресурсов станет невозможным из-за бушующей радиации.

"Эти данные меняют подход к моделированию экосистем. Энергетический дисбаланс, порождаемый черными дырами, — фундаментальный фактор", — заявил в беседе с Pravda. Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Ответы на популярные вопросы о черных дырах

Почему черные дыры светятся?

Сама дыра не светится, но материя в аккреционном диске разогревается до миллионов градусов, генерируя колоссальное излучение.

Могут ли струи уничтожить Землю?

Наше Солнце не обладает массой для создания подобных джетов, а Цигнус X-1 находится на безопасном расстоянии в 7000 световых лет.

Как измерить то, что нельзя потрогать?

Астрономы используют метод интерферометрии (VLBI), объединяя сигналы антенн по всей планете для создания гигантской "виртуальной" линзы.

При чем тут звезды типа O?

Это самые горячие и мощные звезды, создающие сильные ветры, которые физики используют как "линейку" для калибровки мощности джетов.

