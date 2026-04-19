Цигнус X-1, легендарный космический объект на расстоянии 7000 световых лет, открыл специалистам свои тайны. 18-летние наблюдения позволили ученым буквально "взвесить" поток энергии, выбрасываемый черной дырой, поставив точку в многолетних спорах о механизмах питания сверхмассивных систем.
Черная дыра — это не просто пылесос, закупоренный гравитацией. В связке Цигнус X-1 есть массивная звезда типа O. Она "кормит" соседа чудовищным звездным ветром. Потоки материи стремятся внутрь, но часть энергии вырывается обратно в виде струй. Эти джеты разгоняются магнитными полями, которые, как показывает физика процессов, творят настоящие чудеса на границе горизонта событий.
"Подобные исследования доказывают, что даже в хаосе космоса есть строгая математическая зависимость. Это позволяет моделировать процессы эволюции цивилизаций через призму термодинамики", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Команда Джеймса Миллера-Джонса использовала Европейскую сеть радиотелескопов VLBI. Струя, выбрасываемая дырой, изгибается под натиском ветра родительской звезды на 5,2 градуса. Это искажение — готовый калькулятор. Зная массу и скорость ветра, физики вычислили силу давления. Полученный результат — 2*10³⁷ эрг в секунду — в 10 000 раз мощнее Солнца.
|Параметр
|Значение
|Масса черной дыры
|21 солнечная масса
|Масса звезды-донора
|41 солнечная масса
"Изучение экстремальных систем помогает понять, почему горение в космосе идет по своим правилам. Здесь критична плотность среды", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по пожарной безопасности объектов Антон Белов.
Главный вывод работы: черная дыра "выплевывает" в джеты 10 процентов энергии поглощенной материи. Это масштабная инвариантность. Что верно для компактного Цигнуса, работает и для гигантов в ядрах галактик. Такие выбросы определяют, будут ли новые звезды рождаться в галактике или процесс добычи ресурсов станет невозможным из-за бушующей радиации.
"Эти данные меняют подход к моделированию экосистем. Энергетический дисбаланс, порождаемый черными дырами, — фундаментальный фактор", — заявил в беседе с Pravda. Ru ученый-химик Илья Сафронов.
Сама дыра не светится, но материя в аккреционном диске разогревается до миллионов градусов, генерируя колоссальное излучение.
Наше Солнце не обладает массой для создания подобных джетов, а Цигнус X-1 находится на безопасном расстоянии в 7000 световых лет.
Астрономы используют метод интерферометрии (VLBI), объединяя сигналы антенн по всей планете для создания гигантской "виртуальной" линзы.
Это самые горячие и мощные звезды, создающие сильные ветры, которые физики используют как "линейку" для калибровки мощности джетов.
