Беззвучная катастрофа: что произойдет с планетой при исчезновении кислорода всего на 5 секунд

Задержка дыхания на пять секунд кажется пустяком. Вы делали это сотни раз, ныряя в бассейн или просто красуясь перед зеркалом. Однако природа хранит свои секреты под капотом привычной атмосферы. Исчезновение всего 21 процента кислорода на жалкие мгновения превратит наш мир в декорации к фильму-катастрофе, где архитектура и техника сходят с ума по законам химии и физики.

Фото: cdc.gov by media@cdc.gov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ кислород в легких

Бетон, металл и гравитация

Кислород — это не только газ для легких, это "клей", держащий наш быт. Бетон обязан своей прочностью связям, включающим оксиды. Удалите кислород — и железобетонные конструкции разом теряют каркас. Дома начнут сыпаться, как карточные домики под натиском сейсмических вибраций, только без причины. Металлы мгновенно лишаются оксидной пленки. Если вы стоите в цеху или гараже, ждите неприятностей: голые поверхности металлов при контакте моментально свариваются "на холодную". Это не магия, а чистая квантовая физика связей на уровне кристаллической решетки.

"Коррозия — это охранник, который не дает материалам слипаться в один монолитный ком. Убирая кислород, мы снимаем этот блок, что опасно для любой механики", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Уши под давлением атомарного краха

Озоновый слой — наш единственный физический щит против радиационного солнца. Исчезновение кислорода означает мгновенный распад этого барьера. Ваша кожа получит экстремальную порцию ультрафиолета. Параллельно с этим внутри ушных раковин произойдет скачок давления, эквивалентный падению на глубину 2000 метров. Это не просто дискомфорт — барабанные перепонки попросту лопнут. Аналогичные катастрофические изменения планетарного масштаба случались лишь в далеком прошлом.

"Резкая смена давления — это всегда деформация тканей. Человеческий организм не приспособлен к таким скачкам, это прямая дорога к серьезным травмам", — заявил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Небо, лишенное рассеивания

Двигатели внутреннего сгорания работают на принципе окисления. Без кислорода бензин — лишь бесполезная жидкость в баке. Самолеты заглохнут и устремятся к земле быстрее, чем вы успеете осознать проблему. Ко всему прочему, небо резко потемнеет. Атмосфера теряет способность рассеивать свет без привычного газового состава. Это похоже на наблюдение за тем, как ночное освещение гаснет в одно мгновение.

Процесс Результат без кислорода Окисление металлов Мгновенная "холодная" сварка деталей Двигатели Полный отказ всех поршневых систем

С точки зрения биологии, мы почти не заметим начала конца. "Что касается дыхания, то мы, вероятно, даже не заметили бы этого", — говорит техасский инженер-технолог Джеффри Уиддинсон. "Наш организм не способен ощущать нехватку кислорода. Он может обнаруживать только высокие уровни углекислого газа. Пока у нас в крови не накапливается CO₂, возникает ощущение удушья. На самом деле, это было недраматично".

"Антропогенное воздействие на среду мизерно по сравнению с подобными планетарными сбоями. Мы привыкли к стабильности, игнорируя хрупкость фундаментальных законов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о составе атмосферы

Почему мы не почувствуем удушье сразу?

Наш мозг реагирует на избыток CO₂, а не на дефицит O₂. Пока накопится углекислота, пройдет время.

Что случится с самолетами?

Двигатели внутреннего сгорания требуют кислород для горения топлива. Без него они глохнут.

Правда ли, что металлы могут слипнуться?

Да, из-за разрушения оксидного слоя чистые поверхности металла схватываются при контакте.

Почему небо станет темным?

Рассеивание света в атмосфере напрямую зависит от плотности и состава газов. Без них фотоны летят почти по прямой.

