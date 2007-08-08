Ученые увидели существ, обитавших на Земле в эпоху Ледникового периода. Организмы вернулись к жизни, пролежав сто тысяч лет в антарктических льдах. При этом результаты исследования стали неприятным сюрпризом для сторонников теории панспермии.
Исследуя льды из долин Антарктиды, Кей Байдл — микробиолог из университета Рутгерса — и его коллеги извлекли пять штаммов бактерий возрастом от ста тысяч до восьми миллионов лет. Замороженных микробов вернули к жизни прямо в лаборатории с помощью интенсивной тепловой и питательной терапии. Этот эксперимент обеспечил новые данные о способности организмов выживать в экстремальных условиях.
После "реанимации" рост и развитие древнейших бактерий проходило очень медленно. За некоторыми из них ученым пришлось наблюдать почти год, в то время как число самых "молодых" удваивалось каждые семь дней.
Анализ фрагментов ДНК бактерий помог установить время жизни этой молекулы в условиях её тотальной заморозки — после 1,1 млн лет начинается процесс деградации генетической информации. По мнению специалистов, это объясняется действием космической радиации, которая на полюсах сильнее, чем на остальной территории планеты.
Ученые полагают, что эти расчёты ставят под сомнения гипотезы о том, что живые организмы могут мигрировать между планетами, прячась в метеоритах или кометах.
"Если вы возьмете данные о скорости кометы и расстояние, то получите, что время, необходимое для перемещения, оставит более восьми миллионов лет. За этот период ДНК полностью деградирует", — подчёркивает Байдл.
Однако не все эксперты согласны с таким заключением.
"Я не понимаю, как такие выводы могли быть сделаны после наблюдения за микроорганизмами, когда-то обитавшими в Антарктиде, — гневно вопрошает Ричард Хувер, астробиолог в Космическом Центре Маршалла (НАСА). — Лёд и порода могли бы защитить жизнь, если она была заточена внутри кометы".
В параллельном исследовании международная команда ученых сумела вырастить микроорганизмы из образцов возрастом восемь миллионов лет, обнаруженных в антарктической вечной мерзлоте. Впрочем, участник этого проекта Давид Гиличинский — геокриолог Института физико-химических и биологических проблем почвоведения Российской Академии Наук — разделяет мнение Байдла о том, что жизнь не могла прибыть на Землю из космоса.
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