Ученые вернули к жизни микроорганизмы из вечной мерзлоты

Ученые увидели существ, обитавших на Земле в эпоху Ледникового периода. Организмы вернулись к жизни, пролежав сто тысяч лет в антарктических льдах. При этом результаты исследования стали неприятным сюрпризом для сторонников теории панспермии.

Замороженные штаммы бактерий вернули к жизни

Исследуя льды из долин Антарктиды, Кей Байдл — микробиолог из университета Рутгерса — и его коллеги извлекли пять штаммов бактерий возрастом от ста тысяч до восьми миллионов лет. Замороженных микробов вернули к жизни прямо в лаборатории с помощью интенсивной тепловой и питательной терапии. Этот эксперимент обеспечил новые данные о способности организмов выживать в экстремальных условиях.

После "реанимации" рост и развитие древнейших бактерий проходило очень медленно. За некоторыми из них ученым пришлось наблюдать почти год, в то время как число самых "молодых" удваивалось каждые семь дней.

Анализ фрагментов ДНК бактерий помог установить время жизни этой молекулы в условиях её тотальной заморозки — после 1,1 млн лет начинается процесс деградации генетической информации. По мнению специалистов, это объясняется действием космической радиации, которая на полюсах сильнее, чем на остальной территории планеты.

Организмы не могут мигрировать в космосе

Ученые полагают, что эти расчёты ставят под сомнения гипотезы о том, что живые организмы могут мигрировать между планетами, прячась в метеоритах или кометах.

"Если вы возьмете данные о скорости кометы и расстояние, то получите, что время, необходимое для перемещения, оставит более восьми миллионов лет. За этот период ДНК полностью деградирует", — подчёркивает Байдл.

Однако не все эксперты согласны с таким заключением.

"Я не понимаю, как такие выводы могли быть сделаны после наблюдения за микроорганизмами, когда-то обитавшими в Антарктиде, — гневно вопрошает Ричард Хувер, астробиолог в Космическом Центре Маршалла (НАСА). — Лёд и порода могли бы защитить жизнь, если она была заточена внутри кометы".

В параллельном исследовании международная команда ученых сумела вырастить микроорганизмы из образцов возрастом восемь миллионов лет, обнаруженных в антарктической вечной мерзлоте. Впрочем, участник этого проекта Давид Гиличинский — геокриолог Института физико-химических и биологических проблем почвоведения Российской Академии Наук — разделяет мнение Байдла о том, что жизнь не могла прибыть на Землю из космоса.