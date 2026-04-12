Искусство в живёт пробирке: почему клетки способны создавать ДНК без опоры на шаблон

Забудьте о скучных чертежах. Внутри живых клеток скрывается настоящий художник-абстракционист, способный создавать генетический код без каких-либо подсказок. Ученые выяснили, что ДНК-полимеразы умеют "рисовать" длинные цепочки молекул, просто следуя внутреннему ритму, а не копируя существующий образец.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Редактирование ДНК

Искусство генетического "дудлинга"

В привычном нам мире биологии микроэлектроника отдыхает. ДНК-полимераза — это фермент, который обычно трудится как прилежный клерк, копируя генетическую матрицу. Однако исследователи из Бристольского университета обнаружили у этих "работников" творческий кризис, переходящий в импровизацию. Без шаблона фермент начинает "рисовать каракули", выдавая длинные цепочки ДНК с повторяющимися паттернами.

"Это не случайный шум, а прямое следствие специфической настройки системы. Подобные графические структуры в биологии доказывают, что хаос подчиняется алгоритмам", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Почему размер имеет значение

Современная химия синтеза буксует на длинных дистанциях. С каждым новым добавленным звеном риск поломки растет. Стандартные технологии едва справляются с созданием фрагментов в несколько тысяч единиц. Метод "дудлинга" меняет правила игры, позволяя получать нити длиной в десятки тысяч нуклеотидов за один проход.

Параметр Химический синтез Ферментативный синтез Длина фрагмента Ограничена тысячами Десятки тысяч Стабильность Снижается при росте Высокая при настройке

Для отслеживания таких конструкций ученые применили метод считывания электрических сигналов. Это позволило увидеть цельную нить, подобную той, что скрывают ледяные щиты Антарктиды, хранящие свои тайны от лишних глаз. Исследование последовательности и формы дало ученым ключ к пониманию структуры.

"Мы видим, как химическая среда диктует архитектуру продукта. Это напоминает то, как природные процессы на Марсе создавали свои минеральные жилы", — сказал в беседе с Pravda. Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Укрощение ферментативной стихии

Оказалось, хаосом можно управлять. Достаточно изменить температуру или ограничить состав строительных блоков — и фермент послушно начинает выстраивать упорядоченные участки из тысячи элементов. Как отмечал Гороховски, "о рисовании каракулей было известно десятилетиями, но это считалось чудом". Теперь же чудо стало инструментом.

Конечно, до практического применения в биотехнологиях еще далеко. Нужен контроль ошибок и система проверки. Тем не менее, это открытие позволяет заглянуть в фундамент эволюции. Вполне возможно, что именно такие "каракули" когда-то стали источником генетической изменчивости, подобно тому как климатические аномалии резко меняют баланс экосистем в океане.

"Нам нужно понимать риски. Когда мы вмешиваемся в создание биологических компонентов, вопросы безопасности — это не формальность, а критическая часть работы", — предупредил в беседе с Pravda. Ru специалист по биофизике Алексей Корнилов.

Ответы на популярные вопросы о биосинтезе

Почему ДНК-полимераза вообще начинает строить цепь без шаблона?

Это побочное явление её работы, своего рода "холостой ход", который фермент активирует при определенных условиях, используя подручные свободные нуклеотиды.

Чем этот способ лучше стандартного синтеза?

Он позволяет наращивать гораздо более длинные цепочки (десятки тысяч единиц) без постоянного прерывания процесса, что критично для сложных биологических проектов.

Могут ли такие "каракули" быть опасными?

В живой клетке они могут спровоцировать ошибки при сворачивании ДНК, однако пока это остается гипотезой для дальнейшего изучения.

Сможем ли мы когда-нибудь создавать гены с нуля таким методом?

Исследователи работают в этом направлении, но для начала нужно решить проблему контроля последовательности, чтобы цепочки были не повторяющимся "узором", а осмысленным кодом.

