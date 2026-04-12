Загадка нулевого километра: учёные установили, где на самом деле зародилось человечество

Историю появления человека веками писали как сказку о блужданиях. Разрозненные кости, обрывки легенд, туманные выводы. Сегодня физика и антропология наконец-то собирают этот пазл в единую картину. Ученые вычислили тот самый "нулевой километр", откуда Homo sapiens начал свой путь к покорению планеты.

Фото: Freepik Первобытный человек

Эволюция как способ выжить

Наш вид отпочковался от общих предков с приматами около 6-8 миллионов лет назад. Сначала были Australopithecus afarensis, africanus и sediba. Они уже освоили прямохождение и ловко лавировали между ресурсами, которые предлагала среда. Спустя время, два миллиона лет назад, Homo habilis совершил техническую революцию, начав обтесывать камень. Затем пришел Homo erectus, который приручил огонь. Эти ребята жили бок о бок полмиллиона лет. Никакой идиллии — это была суровая борьба за ресурсы в условиях ограниченного пространства.

"Эволюция — это не прогресс в привычном понимании, а банальное приспособление алгоритмов выживания под конкретный ландшафт. Когда меняется климат, меняются и правила игры для всей биологической системы", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Почему Африка — единственный вариант?

Смитсоновская программа по изучению происхождения предков человека тверда: все находки возрастом от шести до двух миллионов лет лежат в африканской почве. Именно отсюда 1,5-1 миллион лет назад наши предки рискнули выйти в Азию и Европу. Их гнала вперед не любознательность, а меняющийся климатический контекст, который буквально выдавливал популяции в новые земли. Так 500 000 лет назад в ледяной Евразии закрепились неандертальцы со своей уникальной культурой выживания.

Эпоха Ключевое достижение 2 млн лет назад Первые каменные орудия (Homo habilis) 500 тыс. лет назад Появление неандертальцев в Евразии

"С точки зрения антропологии, мы видим следы миграций, которые сопоставимы с крупными тектоническими сдвигами. Люди просто заполняли экологические ниши, как вода подземных резервуаров", — объяснил в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов.

Пробуждение разума

Между 300 000 и 200 000 лет назад планету трясло от климатических аномалий. В этот хаос вписался Homo sapiens. Сначала они были дикими, без языка и сельского хозяйства. Развитие технологий шло тягуче, тысячелетиями. Позже они начали доминировать, вытесняя или поглощая другие виды, пока не охватили всю карту. Как когда-то древние цивилизации меняли структуру мира, так и сапиенсы переписали законы биологического доминирования.

"Люди — мастера адаптации. Мы научились создавать искусственные среды быстрее, чем природа успевала нас выбраковывать. Это и есть главный дар генетики", — заявил в беседе с Pravda. Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Ответы на популярные вопросы о происхождении человека

Все ли люди произошли из Африки?

Да. Археологические данные по окаменелостям возрастом от 6 до 2 млн лет указывают на Африканский континент как на эпицентр формирования нашего рода.

Почему Homo sapiens победил неандертальцев?

Нельзя сказать, что победил. Скорее, произошло замещение видов с элементами смешивания, подкрепленное лучшими социальными навыками и коммуникацией сапиенсов.

Быстро ли развивались наши предки?

Нет. Процесс формирования навыков типа сельского хозяйства занял тысячелетия, опираясь на постепенные изменения климата планеты.

Можем ли мы найти другие колыбели человечества?

Научных оснований для этого нет. Вся картина доисторических находок сходится в пользу африканского сценария появления Homo sapiens.

Читайте также