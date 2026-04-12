Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Ворошилов

Невидимка среди льдов: исследователи случайно наткнулись на новый остров в Антарктике

Эврика » Открытия

В ледяных лабиринтах моря Уэдделла скрывался "невидимка", десятилетиями игнорировавший морские карты. Ученые из института Альфреда Вегенера (AWI), работающие на ледоколе Polarstern, обнаружили объект, который официально станет новым навигационным ориентиром.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Случайная находка посреди льдов

Экспедиция, стартовавшая 8 февраля, изначально была сосредоточена на зондировании шельфового айсберга Ларсена. Плохая погода заставила судно искать укрытие вблизи острова Жоинвиль. Именно в зоне, помеченной на картах как "опасная область с неизученными данными", экипаж увидел нечто непривычное. Эксперт по подводному картированию Саймон Дрюттер отметил, что объект поначалу приняли за грязный айсберг. При сближении стало ясно: перед ними — каменная твердь.

"Навигационные карты — это не догма, а рабочая гипотеза. В Арктике и Антарктике мы постоянно сталкиваемся с тем, что динамика рельефа опережает скорость актуализации данных. Это лишний раз напоминает, что природа меняется быстрее наших технологий", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Взгляд специалистов на карту Антарктики

Инцидент в море Уэдделла — хрестоматийный пример того, как трудно поддерживать актуальность данных в экстремальных условиях. Несмотря на наличие исследовательских станций, целые участки шельфа остаются белыми пятнами. Любое движение айсбергов или изменение альбедо Земли может быть ошибочно принято за опасный навигационный объект.

"Обнаружение скалы в таких условиях — вопрос точности приборов и везения. В регионах, где лед постоянно формирует ледяные заторы, визуальная идентификация затруднена. Это не просто остров, это новая переменная в уравнении безопасности судоходства", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Параметры нового острова

После корректировки курса ледокол подошел к объекту на 150 метров. Использование беспилотника и сенсоров дна позволило оперативно зафиксировать физические характеристики находки.

Характеристика Значение
Длина 130 метров
Ширина 50 метров
Высота (макс.) 4,8 метра (16 футов)

На сегодняшний день территория остается безымянной. После завершения бюрократических процедур остров будет включен в официальные международные навигационные карты.

"Для геологов подобные открытия — это способ понять вращение планет и тектонические процессы, которые скрыты под толщей воды и снега. Ошибка картографов — это исторический шанс для науки", — заявил в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о находке

Почему остров раньше не замечали на картах?

Ранее этот район был помечен как "опасная зона" с неточными данными. Сложные ледовые условия и удаленность от постоянных маршрутов препятствовали детальной разведке.

Это точно остров, а не айсберг?

Да. Первичное визуальное сходство с "грязным айсбергом" было развеяно после приближения судна и замеров характеристик грунта. Объект является каменным массивом.

Какие размеры у этой территории?

Длина скалы составляет 130 метров, ширина не превышает 50 метров, а высота над уровнем поверхности моря — около 4,8 метра.

Что теперь будет с этим островом?

Остров пройдет процедуру официальной регистрации, после чего его нанесут на морские навигационные карты для обеспечения безопасности судов.

Экспертная проверка: инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, ученый-физик Дмитрий Лапшин, геолог Алексей Трофимов
Автор Андрей Ворошилов
Ворошилов Андрей Владимирович — биолог с 21-летним стажем. Изучает экосистемы, взаимодействие видов и влияние человека на природу.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы ледокол антарктида
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.