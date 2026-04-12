Алексей Трофимов

Дорога из жёлтого кирпича на дне океана: что на самом деле нашли роботы возле Гавайев

Тихий океан в районе Гавайев подбросил исследователям загадку, достойную волшебника Изумрудного города. На глубине трех километров роботы "Наутилуса" наткнулись на нечто, подозрительно напоминающее рукотворную тропинку из желтого кирпича. Пока диванные конспирологи строят теории об Атлантиде, ученые лишь пожимают плечами, называя это причудами геологии.

Подводная дорога
Подводная дорога

Геология против магии: что нашли на дне?

Экспедиция Ocean Exploration Trust исследовала хребет Лилиуокалани, когда в объективы камер попала эта аномалия. Поверхность дна на вершине горы Нутка покрыта трещинами, которые под прямым углом рассекают вулканическую породу. Эффект "кирпичной кладки" возник из-за чередующихся циклов нагрева и остывания во время древних извержений.

"Эта структура — типичный пример гиалокластита. Напряжение в породе при остывании лавы часто создает правильные геометрические сетки, которые человеческий глаз из-за парейдолии сразу пытается превратить в человеческие постройки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Исследователи, управлявшие аппаратом, сначала не поверили своим глазам, в шутку обсуждая путь в мифическую страну Оз. Но реальность куда прозаичнее: перед нами результат мощнейших вулканических процессов, которые буквально "разорвали" земную кору, оставив после себя лишь корку, похожую на слой сухой земли.

Характеристика Научные данные
Тип породы Гиалокластит (вулканическая брекчия)
Глубина залегания Около 1000 — 3000 метров

"Подобные образования требуют специфических условий давления и температуры. Это не просто застывшая лава, а хрупкая корка, возникшая в зоне тектонических разломов", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Почему океан — самое неизведанное место?

Морской памятник Папаханаумокуакеа - гигантский заповедник, но человечество за десятилетия работы изучило менее 0,001 процента морского дна. Мы знаем больше о поверхности Марса, чем о глубоководных желобах на нашей планете.

Для понимания масштаба: обследованная площадь океана сопоставима со штатом Род-Айленд. Это ничтожная доля, учитывая, что океан покрывает почти три четверти нашей планеты. Подобные находки доказывают, что океан — это не только ресурсы, но и неисчерпаемый источник физических парадоксов. Даже история планеты часто скрыта в таких вот "треснувших" камнях.

"Люди часто ищут внеземные следы там, где природа просто играется с геометрией кристаллов и разломов. Мы слишком антропоцентричны в попытках понять геологию Земли", — объяснил в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.

Ответы на популярные вопросы о дне океана

Это сделали люди?

Нет, это природное образование, возникшее из-за температурного напряжения в вулканической породе.

Почему кирпичи такие ровные?

Трещины в 90 градусов — результат охлаждения гиалокластита, а не работа древних строителей.

Можно ли добраться туда обычному человеку?

Глубина в 3000 метров требует специализированного глубоководного оборудования, доступного только научным экспедициям.

Почему мы так мало исследовали дно?

Огромное давление и отсутствие освещения делают глубоководные миссии невероятно дорогими и технически сложными.

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, ученый-химик Илья Сафронов, биолог Андрей Ворошилов
Автор Алексей Трофимов
Трофимов Алексей Сергеевич — геолог с 23-летним стажем. Изучает природные процессы Земли, рельеф и геологические риски.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
