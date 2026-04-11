Гигантский котёл под ногами: плиты вязнут в мантии на глубине 2900 км по карте Вулфа

Под ногами у нас — не просто твердый камень, а гигантский котел с густой, медленно ворочающейся мантией. Планета живет за счет конвекции, где тепло из ядерного сердца Земли перегоняет горные породы, заставляя континенты дрейфовать. Но увидеть детали этой "кухни" на глубине тысяч километров — задача не для слабонервных.

Фото: Александр Рощин is licensed under Pravda.Ru
Скрытая механика мантии

Джонатан Вулф из Калифорнийского университета в Беркли представил карту деформаций нижней мантии Земли, охватывающую 75% площади над ядром. Ученые вычислили зоны, где тектонические плиты, погружаясь в недра, буквально "вязнут" в глубоких слоях мантии на отметке в 2900 километров.

"На глубине колоссальное давление меняет саму структуру минералов. Плиты не просто тонут, они деформируют среду вокруг себя, создавая сейсмическую анизотропию", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Сейсмограммы как инструмент карты

Команда Вулфа обработала 16 миллионов записей землетрясений. Главный фокус — сейсмическая анизотропия. Суть проста: сдвиговые волны бегут быстрее вдоль одних осей и медленнее вдоль других. Это прямое указание на то, как растянута порода под давлением.

"Интерпретация сейсмических данных на таких глубинах требует ювелирной точности. Мы лишь начинаем понимать, насколько мощные течения скрыты под нашими ногами", — пояснил в беседе с Pravda. Ru специалист по сейсмическим рискам Виктор Андреев.

Параметр Верхняя мантия Нижняя мантия
Движущая сила Трение плит Конвекция и давление
Изученность Высокая Растет (благодаря анализу 16 млн сейсмограмм)

Большинство сигналов анизотропии совпадает с местами древних погружений плит. Вулф предполагает, что плиты приносят "ископаемую" структуру с поверхности, либо их падение вызывает хаос в окружающих слоях.

"Сам факт того, что мы начали видеть связи между глубокими потоками и поверхностной тектоникой, — это большой шаг для понимания динамики планеты", — заявил в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Руднев.

Ответы на популярные вопросы о сейсмических аномалиях

Что такое сейсмическая анизотропия?

Это различие в скорости прохождения сейсмических волн в зависимости от их направления в материале, указывающее на деформацию горных пород.

На какой глубине проводились замеры?

Исследование охватило зону непосредственно над границей ядра и мантии на глубине около 2900 километров.

Могут ли эти течения повлиять на жизнь людей?

Прямой связи с повседневностью нет, однако именно эти процессы управляют тектоникой плит и движением континентов в геологической перспективе.

Почему не во всех точках обнаружен сигнал?

Сигнал может быть слишком слабым для текущих инструментов фиксации, либо деформация в этих участках распределена равномерно, не создавая выраженной анизотропии.

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, специалист по сейсмическим рискам Виктор Андреев, геолог Алексей Руднев
Автор Алексей Трофимов
Трофимов Алексей Сергеевич — геолог с 23-летним стажем. Изучает природные процессы Земли, рельеф и геологические риски.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы земля
