Петр Дерябин

Гул высоты превращается в шепот: панели с конусами держат тишину при 150 децибел шума снаружи

Эврика

В мире авиации, где каждый лишний килограмм веса приравнивается к потере эффективности, а долгое воздействие шума наносит непоправимый вред когнитивному здоровью, совершён технологический прорыв. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) представили инновационную конструкцию звукопоглощающих панелей, способную снизить акустическую нагрузку в салоне самолета на рекордные 40 децибел. Это достижение вдвое превосходит возможности существующих мировых аналогов и обещает превратить многочасовые перелеты из испытания для нервной системы в комфортное путешествие.

Ilyushin Il-96-300 de Cubana de Aviación
Фото: commons.wikimedia.org by U-95, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Биомиметика и сложная геометрия легли в основу разработки: вместо классических шестигранных сот исследователи внедрили ячейки в форме прямых и перевернутых конусов. Такая фрактальная структура позволяет не просто блокировать звук, а "настраиваться" на широкий спектр частот двигателя — от низкого гула до высокочастотного свиста. Важно, что транспортные инновации такого рода позволяют не только повысить комфорт, но и значительно снизить массу воздушного судна, что критически важно в современной аэрокосмической отрасли.

Испытания в специализированных акустических камерах подтвердили: в условиях, имитирующих реальный полет со скоростью воздушного потока и уровнем шума до 150 дБ, конусные панели сохраняют стабильность. В то время как стандартные сотовые конструкции теряют эффективность при нарастании скорости воздуха, пермская разработка продолжает уверенно гасить звуковые волны, обеспечивая акустическую "тихую гавань" внутри лайнера.

Физика комфорта: как конусы побеждают соты

Традиционные звукопоглощающие конструкции (ЗПК) в авиадвигателях десятилетиями строились на принципе резонатора Гельмгольца — это полые соты, которые гасят звук лишь на определенных, узких частотах. Проблема в том, что шум двигателя — это сложный "коктейль" из звуков разной природы. Пермские ученые решили эту задачу, заменив однообразные соты на комбинацию конусов разных размеров. Это позволило создать многочастотный фильтр, который эффективен в диапазоне от 1300 до 6200 Гц.

"Конусная конструкция без потока стабильно работала на всех частотах и снижала шум на 38-40 дБ. Это хороший результат, который позволяет значительно уменьшить громкость двигателя. В отличие от сотовой панели такая конструкция практически не реагирует на поток воздуха", — объяснил заведующий НИЛ ПАКМ ПНИПУ Виталий Корнеев.

Статистика испытаний показывает впечатляющие цифры. Если классическая сотовая панель при появлении воздушного потока снижает эффективность до 13-23 дБ, то конусная матрица удерживает планку в 32-44 дБ. Это означает, что в реальных условиях эксплуатации новая разработка работает почти в два раза эффективнее, при этом будучи в полтора раза легче многослойных композитных аналогов. Подобные аналитические прорывы в материаловедении сегодня определяют облик гражданской авиации.

Акустический стресс и здоровье на высоте 10 тысяч метров

Постоянный гул в 85 децибел, который сопровождает пассажиров во время трансатлантических или дальнемагистральных рейсов, сопоставим с шумом оживленной автомагистрали. Для организма это состояние хронического стресса: повышается уровень кортизола, возникает усталость и временное снижение порога слышимости. Для экипажей, проводящих в небе сотни часов, риски профессиональной тугоухости становятся реальностью. Внедрение новых панелей позволит снизить уровень звукового давления до комфортных 40-50 дБ, что сопоставимо с тихим разговором в офисе.

Снижение шума важно не только для пассажиров, но и для сообществ, проживающих вблизи аэропортов. Реактивные двигатели создают колоссальное давление на окружающую среду, что часто становится причиной судебных исков и ограничений на ночные полеты. Использование новых материалов может снять эти барьеры, сделав авиацию более "зеленой" и социально приемлемой. Это напоминает то, как безопасность и мониторинг становятся приоритетами в управлении рисками городской среды.

3D-печать как ключ к производству будущего

Сложная геометрия конусных ячеек делает их производство традиционными методами литья или штамповки практически невозможным. Ученые применили аддитивные технологии, создав разновысотную матрицу на 3D-принтере. Это позволяет формировать внутреннюю структуру панели за одну технологическую операцию, исключая стадию склейки множества слоев, что традиционно является "слабым звеном" композитов из-за риска расслоения.

"Использование 3D-печати решает давнюю проблему производства: высокую стоимость и большой процент брака при создании сложных конструкций. Новые панели позволяют сделать самолеты тише без удорожания производства", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru инженер Антон Белов.

Такой подход делает конструкцию менее чувствительной к микродефектам. Если обычные панели настраиваются строго на определенные режимы (взлет или крейсерский полет), то конусная система обладает широким "плато" эффективности. Даже небольшие отклонения в геометрии при печати не снижают общие показатели поглощения, что делает технологию масштабируемой для серийного выпуска. Это такой же скачок, как рекорд скорости в передаче данных, только в области механики композитов.

Экономический эффект и импортозамещение в авиапроме

В условиях санкционного давления разработка ПНИПУ приобретает стратегическое значение. Российскому авиапрому необходимы отечественные решения для двигателей ПД-8 и ПД-14, используемых в лайнерах Superjet и МС-21. Снижение веса панелей напрямую конвертируется в экономию топлива и увеличение полезной нагрузки самолета. Это делает эксплуатацию воздушных судов более рентабельной для авиакомпаний.

Характеристика Значение разработки ПНИПУ
Снижение уровня шума до 40-44 дБ
Масса конструкции на 50% легче многослойных аналогов
Диапазон частот Широкий (2000-5400 Гц — пиковая мощь)
Технология создания Аддитивная (3D-печать матрицы)

Кроме того, универсальность конусной структуры позволяет применять её не только в огромных гражданских лайнерах, но и в малой авиации, а также при создании беспилотных летательных аппаратов. Для БПЛА снижение акустического следа является критическим фактором малозаметности. В этом плане технология может конкурировать с лучшими западными образцами, предлагая более простую логистику производства. Такие автономные технологии становятся фундаментом технологического суверенитета.

Перспективы: от звукоизоляции к подавлению вибраций

Следующим этапом развития технологии эксперты видят интеграцию звукопоглощения с системами гашения вибраций. Инфразвуковые колебания, которые мы не слышим ухом, но ощущаем телом, вносят существенный вклад в "полетную усталость". Конусная структура благодаря своей геометрии обладает потенциалом для диссипации механической энергии колебаний корпуса.

"Было бы крайне полезно доработать решение с точки зрения снижения вибрации. В целом проблемами акустики в авиации занимается не так много специалистов, и этот прорыв может задать новый стандарт для отрасли", — отметил в разговоре с Pravda. Ru эксперт по физическим явлениям Дмитрий Лапшин.

Исследователи планируют протестировать новые материалы в условиях экстремальных температурных перепадов, характерных для работы авиадвигателей. Это позволит подтвердить долговечность 3D-печатных структур при циклическом нагреве и охлаждении. Наука о жизни и материалах продолжает преподносить сюрпризы, раскрывая секреты выживания конструкций под колоссальным давлением и нагрузками.

Ответы на популярные вопросы об авиационной акустике

Почему нельзя просто сделать стены самолета толще для тишины?

В авиации каждый грамм веса увеличивает расход топлива и снижает дальность полета. Утолщение стенок сделает самолет слишком тяжелым и экономически невыгодным. Именно поэтому ученые ищут легкие композитные решения, такие как конусные панели, которые поглощают звук за счет геометрии, а не массы.

Как шум самолета влияет на слух в долгосрочной перспективе?

Длительное воздействие шума выше 80 дБ может привести к повреждению волосковых клеток внутреннего уха. Это не всегда оборачивается мгновенной потерей слуха, но часто вызывает тиннитус (постоянный звон в ушах) и снижает способность распознавать речь в шумной обстановке.

Будут ли такие панели использоваться в обычных автомобилях?

Теоретически это возможно, однако стоимость аддитивного производства пока выше, чем у традиционной "шумки" из битумных материалов. Тем не менее, для премиальных электромобилей, где важен низкий вес и борьба с высокочастотным свистом электродвигателей, такие технологии могут стать востребованными в ближайшее десятилетие.

Экспертная проверка: инженер Виталий Корнеев, учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по пожарной безопасности Антон Белов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы авиация
