Лингвисты готовы раскрыть вавилонскую тайну

Перед началом великой миграции из Африки что-то произошло с человечеством, и появилась новая форма коммуникации. Большинство же современных языков родилось в Ледниковый период. Сделав этот вывод, лингвисты все ближе приближаются к истокам речи, сопоставляя свои гипотезы с библейской легендой.

Все языки эволюционируют

Согласно библейским преданиям, в древности люди возгордились настолько, что задумали построить город и башню высотой до небес. Но Бог решил помешать их замыслу, смешав языки древних строителей так, что те перестали понимать друг друга. Грандиозное строительство прекратилось, а разноязыкие строители разбрелись по всей земле.

У лингвистов свой взгляд на проблему — язык меняется постоянно, и нет барьера, который мог бы защитить его от этих трансформаций. В наше общение постоянно вклиниваются изобретённые и заимствованные из других языков слова.

При этом, по не совсем понятным причинам, некоторые языки эволюционируют гораздо быстрее, чем другие. Итальянский, например, остался намного ближе к классической латыни, чем французский. Литовский имеет много слов, в точности соответствующих санскриту, на котором говорили ещё 3,5 тысячи лет назад.

Единый корень потеряли в Африке?

Американские лингвисты провели исследование в попытке свести все мировые языки к единому корню.

Приблизительно 50 тысяч лет назад с нашими предками в Африке случилось нечто необычное.

Причём, древние люди, которые существовали в течение уже, по крайней мере, 150 тысяч лет, внезапно начали вести себя по-другому.

До той поры их поведение едва отличалось от нравов неандертальцев. Они использовали каменные инструменты и обладали некой формой коммуникации, которая, как предполагают учёные, была основана на жестах, мимике и звуках.

Появление речи ускорило прогресс. Учёные полагают, что новое средство коммуникации позволило человечеству совершить громадный скачок вперёд.

Это событие имело большее значение, чем компьютерная или биотехнологическая революции вместе взятые, уверяют специалисты.

Предполагается, что древние люди развили речь перед великим переселением из Африки.

"Возможно, они пытались обсудить пути предстоящей миграции в Европу и Азию, а обойтись только жестами в этой связи было не так уж просто", — шутят учёные.

Во всем виноват Ледниковый период

Группа исследователей из института Санта-Фе работает над поиском "матери всех языков". Проект "Эволюция Человеческих Языков" (EHL), возглавляемый нобелевским лауреатом, физиком Марри Гелл-Манном создаёт уникальную этимологическую базу обо всех языках мира. Лингвисты EHL пытаются восстановить и затем сравнить предковые языки, продвигаясь всё ближе к истокам человеческой речи. Проект уже вызвал неоднозначную реакцию научной общественности. Многие лингвисты убеждены, что за порогом в восемь тысяч лет все попытки найти языковой корень неразумны.

Лингвистов EHL критика только раззадорила. Они сгруппировали все мировые языки в 12 лингвистических суперсемей, четыре из которых (включая языки Евразии, Северной Африки, Океании и, возможно, Америк) экспериментально объединили в одну компанию, назвав её Borean (что означает "северный"). Предок большинства современных языков, как считают исследователи, появился 16 тысяч лет назад, когда ледники покрывали большую часть Северной Америки и Европы.

Лингвисты продолжают развивать свою гипотезу. Они, кажется, доказали, каким образом из одной языковой группы смогли образоваться львиная доля евразийских, американских и североафриканских языков.

По их мнению, во всём виноват Ледниковый период. 20 тысяч лет назад, на его пике, человечество потеряло большую часть своего лингвистического разнообразия.

Во время продвижения ледника на юг люди мигрировали вместе с ним и перемешивались друг с другом как в генетическом, так и лингвистическом плане. В результате, образовалось сложнейшее "лингвистическое пюре", которое учёные и попытались разобрать.