Мужчин опозорили в четыре этапа

На подопытных навесили микрофоны, которые фиксировали, сколько слов человек произносит за сутки. Исследование продолжалось несколько лет и проходило в четыре этапа. Результаты удивили ученых – развенчан один из самых стойких стереотипов в отношениях между мужчиной и женщиной. Представители обоих полов оказались одинаково болтливы.

Группа ученых во главе с доцентом кафедры психологии Маттиасом Р. Мехлом из Университета Аризоны (University of Arizona) провели эксперимент, в котором участвовали 396 студентов колледжей из США и Мексики, в том числе 210 женщин.

Ученые решили записать разговоры и проанализировать количество слов, произнесенных как мужчинами, так и женщинами. Данные собирались в несколько этапов: в 1998 году, в 2001-м, 2003-м и 2004-м. Всего в эксперименте приняли участие 6 групп студентов, преимущественно из США. Также ученые выезжали в Мексику, где вовлекли в проект 51 студента. Неожиданные результаты исследования были опубликованы в журнале Science.

Добровольцы ходили от 2 до 10 дней с прикрепленными к ним микрофонами. Записывающие устройства автоматически делали 30-секундную запись разговоров каждые 12,5 минут. При этом сами участники эксперимента не знали, в какой именно момент их будут записывать.

Все слова, произнесенные испытуемыми, были расшифрованы и подсчитаны. Выяснилось, что женщины в среднем произносят 16215 слов, а мужчины – 15669 слов. В трех из шести студенческих групп, которые в разное время участвовали в эксперименте, больше слов произносили женщины, в трех других - мужчины, включая и группу мексиканских студентов.

Различие в 546 слов ученые сочли статистически несущественным, констатировав, что и мужчины, и женщины в среднем произносят около 16 тыс. слов в день. Это приблизительно 15 слов в минуту за 17 часов, предполагая, что оставшиеся 7 часов человек спит, сообщает АР.

Гораздо ярче проявляются индивидуальные различия. Например, разрыв между самым болтливым и самым молчаливым человеком из «подопытной» группы студентов был почти в 45 тыс. слов. Молчун обходился 500-ми словами в день, тогда как болтун использовал более чем 45 тыс. слов. Кстати, оба рекордсмена - мужчины.

Устойчивый стереотип о болтливости женщин, воспетый в поговорках и пословицах многих народов, казалось бы, нашел научное подтверждение в 2006 году после выхода в свет книги «Женский ум» («The Female Brain») американского нейропсихиатра Луан Бризендайн из Калифорнийского университета, сообщает LiveScience.

В книге утверждалось, что женщины используют в среднем 20 тыс. слов в день, а мужчины - только 7 тыс. слов. Психиатр объясняла это врожденной особенностью строения головного мозга у женщин. Как позже призналась автор книги, уже после публикации она узнала, что ее выводы были основаны на данных из недостоверных источников.

Как рассказал соавтор нового исследования Джеймс В. Пеннебейкр, декан факультета психологии Техасского университета, они с коллегами так и не смогли найти ни одного крупномасштабного научного исследования, в рамках которого бы проводились систематические записи естественных бесед больших групп людей в течение длительного промежутка времени. Так что, стереотип о болтушках-женщинах и сдержанных мужчинах - не более чем миф.

Хотя нынешнее исследование ограничивалось студентами колледжа, Пеннебейкр считает, что результаты были бы те же и среди молодых людей в этом же возрастном диапазоне, но с другим социальным статусом. Однако он не уверен, что полученные выводы можно экстраполировать на людей более старшего возраста. Между тем, его коллега Мехл как раз считает, что возраст тут не при чем, но может иметь значение различие культур.

Возможно, что будут предприняты новые исследования, и ученым еще предстоит определить, как влияет на словоохотливость людей их возраст, профессия и культурная принадлежность. Но последнее исследование доказало, что биологический пол никак не обусловливает разговорчивость.

Остается один вопрос: почему миф о женской болтливости является таким устойчивым и кому выгодно его поддерживать?