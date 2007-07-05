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Сергей Петровский

Китайцы 20 лет ели динозавра

3:17
Эврика » Открытия

Китайские крестьяне многие годы кормили больных детей супом из костей "летающего дракона". "Суповой набор" продавался на рынке по цене 4 юаня за килограмм. Разобравшись, кому на самом деле принадлежат кости, ученые пришли в ужас и сделали сенсационное заявление…

Китайцы 20 лет ели динозавра

Эта история началась еще в прошлом веке. Жители китайской деревни в центральной провинции Хэнань случайно наткнулись в земле на кости крупного животного. Крестьяне подумали, что это останки летающего дракона, которые обладают лечебным эффектом. Более 20 лет они выкапывали кости и использовали их в соответствие с рецептами древнекитайской медицины.

Ученые не слишком заинтересовались находкой жителей провинции. Палеонтологи сочли, что этот "дракон" не может быть динозавром, поскольку почва, в которой обнаружились окаменелости, сформировалась 65 млн лет назад в Кайнозойскую эру, когда эти ископаемые уже вымерли.

А вот практичные местные жители варили из богатых кальцием "костей дракона" суп и кормили им детей, страдающих судорогами ног и головокружением. Также останки использовались для наружного применения: их размалывали в порошок и прикладывали к переломам и другим ранам. "Целебные" древние окаменелости можно было купить по 4 юаня за килограмм (около 13 рублей).

Ученые из геологического музея провинции Хэнань и Китайской академии геологических наук решили сменить копателей-дилетантов и сами занялись раскопками. Полученные данные проанализировали 30 ученых из Китая, Японии, США, Великобритании и Германии, которые пришли к выводу, что имеют дело с важным открытием.

Оказалось, что останки действительно принадлежат динозавру — 18-метровому травоядному зауроподу, жившему 85-100 миллионов лет назад в меловой период Мезозойской эры. У ископаемого имелась необычайно большая полость, где размещается пищеварительный тракт.

Когда местные жители узнали, что останки принадлежат динозавру, они передали ученым для дальнейших исследований около 200 килограммов костей, которые еще не успели съесть.

В Китае на специальной конференции впервые было официально объявлено об уникальной находке. Желающим продемонстрировали кости динозавра, и макет древнего животного в реальном масштабе.

Ширина крестца найденного динозавра (нижней части позвоночника, к которой прикрепляются тазовые кости) составляет 1,31 метра. Это шире, чем у динозавра, останки которого раскопали до этого в провинции Ганьсу. По мнению ученых, зауропод из Хэнаня является самым тяжелым динозавром из найденных в Азии.

Как заявлял профессор Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии при Академии наук Китая Дун Жиминг, находка позволит лучше изучить среду обитания, жизнь и эволюцию этой специфической разновидности динозавра.

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Автор Сергей Петровский
Сергей Петровский — журналист, внештатный корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы динозавры позвоночник
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