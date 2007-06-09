Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Артем Недолужко

Обезьяны разделяются по культурному признаку

Эврика

Традиции и обычаи, которые присущи только человечеству разделяют современных людей по культурному признаку. Длительные наблюдения за шимпанзе показали, что наши ближайшие сородичи также разделяются по культурному принципу. Более того, подобно людям, они способны не только осваивать новые "традиции", но и передавать их особям других сообществ.

Обезьяны разделяются по культурному признаку

Шимпанзе распространяют "культурные" новшества

"Мы получили новые доказательства того, что шимпанзе обладают превосходными способностями для распространения "культурных" новшеств, — рассказал доктор Эндрю Витен из университета Сент-Эндрюс в Шотландии — наши наблюдения позволяют объяснить случаи поведенческого разнообразия в дикой природе — это связано с передачей "традиций". Кроме того, мы показали, что шимпанзе могут использовать "культурные достижения", составленные сразу из нескольких "традиций". Наша точка зрения согласуется с мнением о существовании в диком мире шимпанзе около двадцати типов "традиций", которые определяют уникальность местной "культуры" обезьян".

Зарегистрированные примеры поведенческих различий в среде шимпанзе включают

  • различные типы использования инструментов;
  • социального поведения, например, пожимание рук во время знакомства, ритуалы ухаживания;
  • методы уничтожения паразитов.

Однако идея о том, что за разнообразное поведение может быть ответственна передача традиции длительное время "опиралась лишь на косвенные улики".

Исследования подтвердили обучение у обезьян

Команда Витена занялась изучением особенностей использования инструментов и извлечения пищи в различных сообществах шимпанзе.

В течение длительного времени, исследователи наблюдали десять случаев распространения образцов поведения, которые, в конце концов, становились обычными в местных сообществах. Учёные наблюдали передачу навыков от одних особей другим, более того они отмечают, что эти вновь приобретённые поведенческие типы закреплялись.

Полученные данные неоценимы — они дают понимание о способностях приматов адаптироваться в течение длительного времени.

"Социальное обучение играет важную роль в эволюционной адаптации, потому что оно происходит гораздо быстрее, чем, если бы это происходило посредством генетических изменений. Кроме того, в отличие от обучения, что говорится, на своих ошибках в данном случае шимпанзе застрахованы от неудачи, так как используют опыт, накопленный предыдущими поколениями", — говорят учёные.

Нет смысла говорить о том, что обезьяньи традиции не могут сравниться с человеческими. Людьми за тысячелетия своего существования накоплен огромный пласт знаний, в то время как шимпанзе довольствовались малым — обучая соплеменников новым способам вычёсывания блох или добывания термитов. Однако само присутствие социального обучение, наличие различных типов традиций в разных сообществах шимпанзе говорит о многом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Обезьяны, давайте жить дружно!
Куратор: Владимир Губарев
Темы культура
Новости
В Нижегородской области из-за пьяного водителя "скорой" машина улетела в кювет
Алексей Кулеба предупредил украинцев, что электричества не будет долго
Мобилизованным из Удмуртии будут ежемесячно платить не менее 195 тысяч рублей
Военный ВС РФ: в Харьковской области уничтожен чернокожий наёмник
Руденко: Зеленский вгоняет Украину в каменный век, выполняя приказы Запада
Бердичевский: армии России нужно как можно скорее нанести удар по ВСУ
Эксперт Бородина: взрослым следует скрывать семейные тайны от детских ушей
Боевикам ВСУ будут назначаться выплаты за взятие в плен солдат ВС РФ
Мартынов: Бразилия и Россия останутся друзьями, если итоги выборов не оспорят
Стремоусов: западные наёмники боятся идти в бой на Херсонском направлении
Популярное
Силовые структуры
Военный c позывным "Крым": ВСУ из-за препаратов ведут себя как "зомби"

Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.

Военный c позывным "Крым": ВСУ из-за препаратов ведут себя как "зомби"
Военный ДНР выжил в плену после девяти ударов ножом в шею и голову
Силовые структуры
Военный ДНР выжил в плену после девяти ударов ножом в шею и голову
Силовые структуры
Modern Diplomacy: Польша ждёт гибели ВСУ, чтобы захватить земли Западной Украины
Силовые структуры
Офицер НАТО Атламазоглу: для ВСУ наступил "логистический кошмар"
Людмила Черткова "Вы нам ещё за Севастополь ответите" 2.0 Людмила Черткова Анжела Якубовская Екатерина Тарковская: нам надо быть мужественными, не сдаваться и не останавливаться Анжела Якубовская Сергей Лебедев Спутники цвета хаки: Россия уступила военное господство в космосе США Сергей Лебедев
Силовые структуры
Азербайджанский наёмник заявил о создании в рядах ВСУ "Тюркского легиона"
Мир. Новости мира
Польша намерена создать самую большую армию в Европе для борьбы с ВС РФ
Военнопленный ВСУ обвинил командование Украины в предательстве
Силовые структуры
Военнопленный ВСУ обвинил командование Украины в предательстве
Последние материалы
Для Гитлера строили вездеход "Летающий щенок"
Боевикам ВСУ будут назначаться выплаты за взятие в плен солдат ВС РФ
Мартынов: Бразилия и Россия останутся друзьями, если итоги выборов не оспорят
Стремоусов: западные наёмники боятся идти в бой на Херсонском направлении
"Любой ценой": конгрессмен Раскин заявил, что Россия должна быть уничтожена
В Оренбурге мошенники украли у водителя скорой помощи 1,3 миллиона рублей
В Белгородской области под обстрел со стороны Украины попало село Красное
Гладков: ВСУ обстреляли село Никольское в Белгородской области
Мошенники украли у пенсионера из Нижнего Новгорода 850 тысяч рублей
Командование ВСУ заявило, что силы ПВО сбили 44 из 50 крылатых ракет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников