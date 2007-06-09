Обезьяны разделяются по культурному признаку

Традиции и обычаи, которые присущи только человечеству разделяют современных людей по культурному признаку. Длительные наблюдения за шимпанзе показали, что наши ближайшие сородичи также разделяются по культурному принципу. Более того, подобно людям, они способны не только осваивать новые "традиции", но и передавать их особям других сообществ.

Шимпанзе распространяют "культурные" новшества

"Мы получили новые доказательства того, что шимпанзе обладают превосходными способностями для распространения "культурных" новшеств, — рассказал доктор Эндрю Витен из университета Сент-Эндрюс в Шотландии — наши наблюдения позволяют объяснить случаи поведенческого разнообразия в дикой природе — это связано с передачей "традиций". Кроме того, мы показали, что шимпанзе могут использовать "культурные достижения", составленные сразу из нескольких "традиций". Наша точка зрения согласуется с мнением о существовании в диком мире шимпанзе около двадцати типов "традиций", которые определяют уникальность местной "культуры" обезьян".

Зарегистрированные примеры поведенческих различий в среде шимпанзе включают

различные типы использования инструментов;

социального поведения, например, пожимание рук во время знакомства, ритуалы ухаживания;

методы уничтожения паразитов.

Однако идея о том, что за разнообразное поведение может быть ответственна передача традиции длительное время "опиралась лишь на косвенные улики".

Исследования подтвердили обучение у обезьян

Команда Витена занялась изучением особенностей использования инструментов и извлечения пищи в различных сообществах шимпанзе.

В течение длительного времени, исследователи наблюдали десять случаев распространения образцов поведения, которые, в конце концов, становились обычными в местных сообществах. Учёные наблюдали передачу навыков от одних особей другим, более того они отмечают, что эти вновь приобретённые поведенческие типы закреплялись.

Полученные данные неоценимы — они дают понимание о способностях приматов адаптироваться в течение длительного времени.

"Социальное обучение играет важную роль в эволюционной адаптации, потому что оно происходит гораздо быстрее, чем, если бы это происходило посредством генетических изменений. Кроме того, в отличие от обучения, что говорится, на своих ошибках в данном случае шимпанзе застрахованы от неудачи, так как используют опыт, накопленный предыдущими поколениями", — говорят учёные.

Нет смысла говорить о том, что обезьяньи традиции не могут сравниться с человеческими. Людьми за тысячелетия своего существования накоплен огромный пласт знаний, в то время как шимпанзе довольствовались малым — обучая соплеменников новым способам вычёсывания блох или добывания термитов. Однако само присутствие социального обучение, наличие различных типов традиций в разных сообществах шимпанзе говорит о многом.

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