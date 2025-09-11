Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Вопреки санкциям: Россия на третьем месте по поставкам СПГ в Испанию

4:34
Эврика

Несмотря на заявления европейских лидеров о необходимости отказаться от российских энергоресурсов, реальные показатели импорта демонстрируют иную картину.

Эстремадура, Испания
Фото: commons.wikimedia.org by Alonso de Mendoza, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Эстремадура, Испания

Испания, обладая крупнейшими в Европе мощностями по приему и регазификации сжиженного природного газа, продолжает активно закупать российский газ.

По данным национального оператора газотранспортной системы Enagas, с января по август 2025 года Россия стабильно занимала третье место среди основных поставщиков топлива на испанский рынок.

Её доля составила 12,3 процента от общего объёма импорта, что эквивалентно 30 509 ГВт*ч или почти 2,9 миллиарда кубометров газа, сообщает издание "Нефть и капитал".

Лидером по-прежнему остается Алжир, который благодаря географической близости и наличию развитой трубопроводной инфраструктуры обеспечивает Испанию примерно на треть — 33 процента (81 871 ГВтч или 7,76 млрд кубометров).

Практически сопоставимые объемы поставляют США — 30,7 процентов (76 218 ГВтч или 7,22 млрд кубометров). В совокупности эти две страны формируют основную часть испанского газового баланса, однако Россия сохраняет устойчивое присутствие на рынке, несмотря на давление политических факторов.

Особый интерес вызывает динамика по сравнению с предыдущим годом. В 2024 году доля России была значительно выше и достигала 21,3 процента, что позволило ей занимать вторую строчку в рейтинге поставщиков. Несмотря на публичные заявления испанских властей о намерении сократить закупки российского СПГ, реальные объёмы на практике оказались куда более стабильными.

Это объясняется сочетанием двух ключевых факторов: выгодных ценовых условий и действия долгосрочных контрактов, которые сложно одномоментно расторгнуть без серьёзных экономических последствий для потребителей и самой энергетической системы страны.

Роль Испании в европейской энергетической архитектуре нельзя недооценивать. Благодаря развитой инфраструктуре по приему и регазификации СПГ, страна является своеобразными "воротами" для поставок сжиженного газа в Евросоюз.

Значительная часть импортируемых объёмов не задерживается на внутреннем рынке, а после процесса регазификации направляется по газопроводам в соседние государства, где компенсирует снижение прямых поставок из России.

При этом важно отметить, что трубопроводный газ из РФ в Испанию не поступает — речь идет исключительно о сжиженном топливе, которое доставляется морским путём.

За первые восемь месяцев 2025 года страны ЕС в совокупности закупили у России 13,9 миллиарда кубометров СПГ. Это примерно на четыре процента меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Формально сокращение соответствует политическому курсу на диверсификацию источников и снижение зависимости от Москвы.

Однако в абсолютных цифрах объемы всё ещё остаются значительными, что подчеркивает противоречие между политическими декларациями и практическими потребностями энергосистем.

Недавно Брюссель уведомил США о намерении полностью отказаться от российского газа к 1 января 2027 года. Подобная цель соответствует установкам ЕС по якобы укреплению энергетической безопасности и снижению уязвимости перед геополитическими рисками.

Но достижимость её вызывает сомнения. Инфраструктурные проекты по увеличению импорта СПГ из альтернативных источников требуют времени и значительных инвестиций, а внутренние энергетические рынки стран-членов отличаются по уровню адаптивности и доступным ресурсам.

Данные по импорту газа в Испанию и Евросоюз в целом наглядно демонстрируют разрыв между риторикой и практикой. Россия, несмотря на санкционное давление, сохраняет значимые позиции в сегменте СПГ.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы импорт санкции испания энергетика
