Мировому рынку не хватает российской нефти

В июле наблюдалось заметное сокращение дисконтов на российскую нефть марки Urals к североморскому эталонному сорту Dated Brent.

Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вагоны с нефтью

Это, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), указывает на дефицит на мировом рынке высокосернистой нефти. Показатель стал одним из минимальных с момента введения антироссийских санкций, что отражает изменение баланса спроса и предложения в данном сегменте.

В прошлом месяце Urals продавалась с дисконтом чуть ниже 12 долларов за баррель, что примерно на 0,6-0,8 доллара меньше по сравнению с июнем.

Сокращение разницы в цене говорит о росте относительной привлекательности российской нефти для покупателей, несмотря на санкционные ограничения.

Однако ситуация изменилась после заявления президента США Дональда Трампа о планах ввести дополнительные пошлины в размере 25 процентов на импорт российской нефти в Индию. На фоне этих новостей котировки Urals снизились примерно на 1 доллар за баррель, что демонстрирует высокую чувствительность рынка к политическим сигналам и торговым рискам.

Высокосернистая нефть, к которой относится Urals, особенно востребована в странах с соответствующей конфигурацией нефтеперерабатывающих мощностей — прежде всего в Индии и Китае.

Эти заводы адаптированы к переработке сырья с высоким содержанием серы, а выделяемая при этом сера используется в химической промышленности и ряде смежных отраслей, включая производство удобрений.

При этом большая часть мировых поставок высокосернистой нефти находится под санкциями. Помимо России, крупными экспортёрами этого вида сырья являются Венесуэла и Иран.

Поставки из стран Персидского залива, таких как Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт, хотя и играют важную роль, не способны в полной мере компенсировать выпадающие объемы.

Текущее сокращение дисконтов на российскую нефть отражает структурный дефицит высокосернистого сырья на мировом рынке. Санкции против основных производителей создают ситуацию, когда предложение оказывается искусственно ограниченным, а спрос сохраняется на высоком уровне.

Это делает цены на подобные сорта более устойчивыми, даже при наличии геополитических рисков. Однако угроза введения новых торговых барьеров, как в случае с Индией, способна быстро изменить ценовую динамику, поскольку ключевые покупатели высокосернистой нефти не имеют широкого выбора альтернативных поставщиков.