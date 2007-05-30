Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Артем Недолужко

Гены помогут выучить китайский

Эврика

Никого не удивляет, что ребенок без усилий начинает говорить на том языке, который слышал, лежа в колыбели. Но теперь выясняется, что усвоение языка определяется не только речевым фоном, но и генетическим типом человека. Иначе говоря, чтобы хорошо изучить китайский, нужны определенные гены.

Гены помогут выучить китайский

Способности в изучении тональных языков заложены в генах

В таких языках, как китайский или вьетнамский, тональность в устной речи играет смыслоразличительную роль. Незаметные для иностранцев оттенки в произношении могут радикально изменить смысл фразы — в этом и заключается главная трудность изучения тональных языков, например, для европейцев. Выговаривая одно и то же словосочетание, можно вместо того, чтобы справится о здоровье матери, спросить о самочувствии её лошади.

Теперь учёные выяснили, что способности к изучению китайского языка заложены в наших генах. Данные, полученные Деном Дедиу и Робертом Ладдом из Эдинбургского университета, показывают чёткую корреляцию между способностями к языкам и генетическими особенностями индивидуума.

Гены носителей тональных и нетональных языков различны

Как выяснилось, жители регионов, где основными средствами коммуникации являются нетональные языки, с большой вероятностью обладают двумя другими, эволюционировавшими позже типами генов (ASPM и микроцефалина), отвечающими за развитие мозга.

Результаты, полученные британскими учёными, "открывают новую область генетики, которая связывает эволюцию языка с адаптивной молекулярной эволюцией и функцией мозга", отмечает Бернард Креспи, эволюционный биолог из университета Саймона Фразера. Его слова цитирует Newscientist.

Вышеназванные гены участвуют в развитии головного мозга и, как предполагают Дедиу и Ладд, влияют на организацию коры, включая зону, ответственную за речь. Существуют различия в анатомии мозга между имеющими способности к изучению китайского языка и теми, у кого обучение вызывает определённые трудности.

Разница в генах не дает превосходства

В то же время, как отмечают, Дедиу и Ладд сложность китайского языка не означает, что его носители превосходят представителей других народов:

"В древности китайская цивилизация была очень сильна в политическом и технологическом плане, однако народы Средиземноморья, разговаривавшие на нетональных языках, почти не отставали от них в развитии".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Куратор: Владимир Губарев
Темы китай
Новости
Российские спецслужбы задержали в ЛНР пособника украинских военных
Зрители телемарафона заявили, что ВС РФ превратят Украину в сухопутную страну
Кива: ВСУ могут взорвать "грязную бомбу" на Южно-Украинской АЭС
Лидер ЛДПР Слуцкий: дальнейшее нагнетание Западом ситуации чревато катастрофой
Ходаковский: при критике командиров ВС РФ Кадыров "пересолил"
Шурыгин: испытания зимой станут серьёзной проблемой для ВСУ
Орбан: Евросоюз угодил в яму, которую пытался вырыть для РФ с помощью санкций
Генсек НАТО Столтенберг заявил об усилении присутствия России на Крайнем Севере
Частичная мобилизация в Брянской области завершена
МИД Южной Кореи заявил, что оказывает ВСУ только гуманитарную помощь
Популярное
Силовые структуры
Экс-сотрудник Белого дома: РФ быстро уничтожит дивизию "Кричащие орлы" США

Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.

Экс-сотрудник Белого дома: РФ быстро уничтожит дивизию "Кричащие орлы" США
Коц: Пентагон перебросил на границу с Украиной элиту американской армии
Мир. Новости мира
Коц: Пентагон перебросил на границу с Украиной элиту американской армии
Мир. Новости мира
VA: США могут избавиться от президента Зеленского после компромисса с Россией
Экономика и бизнес
Путин высказался по поводу ухода западных компаний с российского рынка
Анжела Якубовская Ирина Мирошниченко: за моим успехом стоит огромный труд Анжела Якубовская Людмила Черткова Вашингтон в ярости: саудиты сорвали "секретную" нефтяную сделку Людмила Черткова Любовь Степушова Послание Сунаку: "друзья" Украины во власти долго не удерживаются Любовь Степушова
Силовые структуры
Арестович: боевая обстановка неприятно меняется для ВСУ на Херсонском фронте
Мир. Новости мира
ОП: в Центральной Украине экстренное отключение от электроэнергии
Кадыров припомнил Лапину сдачу Лимана: "Умудрился открыть брешь для противника"
Силовые структуры
Кадыров припомнил Лапину сдачу Лимана: "Умудрился открыть брешь для противника"
Последние материалы
Лидер ЛДПР Слуцкий: дальнейшее нагнетание Западом ситуации чревато катастрофой
Гены помогут выучить китайский
Утверждение, что кошки нас любят меньше, чем собаки, — неправда
Ходаковский: при критике командиров ВС РФ Кадыров "пересолил"
Шурыгин: испытания зимой станут серьёзной проблемой для ВСУ
Орбан: Евросоюз угодил в яму, которую пытался вырыть для РФ с помощью санкций
Генсек НАТО Столтенберг заявил об усилении присутствия России на Крайнем Севере
Частичная мобилизация в Брянской области завершена
МИД Южной Кореи заявил, что оказывает ВСУ только гуманитарную помощь
Конгрессмен пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Аризону
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников