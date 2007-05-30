Гены помогут выучить китайский

Никого не удивляет, что ребенок без усилий начинает говорить на том языке, который слышал, лежа в колыбели. Но теперь выясняется, что усвоение языка определяется не только речевым фоном, но и генетическим типом человека. Иначе говоря, чтобы хорошо изучить китайский, нужны определенные гены.

Способности в изучении тональных языков заложены в генах

В таких языках, как китайский или вьетнамский, тональность в устной речи играет смыслоразличительную роль. Незаметные для иностранцев оттенки в произношении могут радикально изменить смысл фразы — в этом и заключается главная трудность изучения тональных языков, например, для европейцев. Выговаривая одно и то же словосочетание, можно вместо того, чтобы справится о здоровье матери, спросить о самочувствии её лошади.

Теперь учёные выяснили, что способности к изучению китайского языка заложены в наших генах. Данные, полученные Деном Дедиу и Робертом Ладдом из Эдинбургского университета, показывают чёткую корреляцию между способностями к языкам и генетическими особенностями индивидуума.

Гены носителей тональных и нетональных языков различны

Как выяснилось, жители регионов, где основными средствами коммуникации являются нетональные языки, с большой вероятностью обладают двумя другими, эволюционировавшими позже типами генов (ASPM и микроцефалина), отвечающими за развитие мозга.

Результаты, полученные британскими учёными, "открывают новую область генетики, которая связывает эволюцию языка с адаптивной молекулярной эволюцией и функцией мозга", отмечает Бернард Креспи, эволюционный биолог из университета Саймона Фразера. Его слова цитирует Newscientist.

Вышеназванные гены участвуют в развитии головного мозга и, как предполагают Дедиу и Ладд, влияют на организацию коры, включая зону, ответственную за речь. Существуют различия в анатомии мозга между имеющими способности к изучению китайского языка и теми, у кого обучение вызывает определённые трудности.

Разница в генах не дает превосходства

В то же время, как отмечают, Дедиу и Ладд сложность китайского языка не означает, что его носители превосходят представителей других народов:

"В древности китайская цивилизация была очень сильна в политическом и технологическом плане, однако народы Средиземноморья, разговаривавшие на нетональных языках, почти не отставали от них в развитии".