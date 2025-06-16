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Олег Артюков

Доля рубля в расчётах за экспорт впервые превысила 50 процентов

4:04
Эврика

В апреле 2025 года доля рубля в расчётах за российский экспорт впервые в истории превысила 50 процентов.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Деньги

Согласно данным Центробанка России, объём экспортных контрактов, оплаченных в рублях, достиг рекордных 52,3 процентов. Это на 11,9 процентного пункта выше аналогичного показателя за апрель прошлого года, сообщает РИА "Новости".

Рост использования рубля в международных расчётах наблюдался во всех регионах мира. Особенно заметное увеличение произошло в африканских странах: за год доля рублевых платежей выросла на 37,7 процентного пункта и составила 98,3 процентов.

Почти полностью перешли на расчёты в российской валюте также страны Карибского бассейна, где удельный вес рубля достиг 95 процентов (+8,7 п. п. за год). В государствах Океании доля рубля поднялась с 68 процентов до 91,1 процента, а в странах Азии — с 36,7 процентов до 48,9 процентов.

В Европе этот показатель увеличился на 4,3 процентного пункта и составил 62,8 процентов. В регионе американского континента рост доли рубля стал одним из самых значительных — на 33,7 процентного пункта, до 55,6 процентов.

Одновременно сократилась доля платежей за российский экспорт в валютах недружественных стран (в первую очередь — долларах США и евро). В апреле 2025 года она снизилась до исторического минимума — 14,1 процента против 19,3 процентов годом ранее.

Наиболее резкое падение зафиксировано в Африке, где доля таких валют уменьшилась до символического одного процента. В Азии она составила 12,2 процента, в Америке — 42,3 процента.

Также уменьшилась доля валют дружественных стран (юань, дирхам ОАЭ, турецкая лира и другие) — до 33,6 процентов с 40,3 процентов в апреле 2024 года. Наибольший удельный вес этих валют сохраняется в расчётах со странами Азии — 38,9 процентов, в остальных регионах их доля не превышает десяти процентов.

Рост доли рубля в международных расчётах отражает изменения во внешнеэкономической политике России, направленные на дедолларизацию внешней торговли. Этот процесс усилился после введения западных санкций в 2022–2024 годах, ограничивших доступ российских компаний и банков к валютам западных стран.

В ответ на эти меры Москва активизировала сотрудничество с дружественными странами и расширила использование национальной валюты в расчетах за экспортные поставки нефти, газа, угля, зерна, удобрений, металлов и другой продукции.

Кроме того, российские власти приняли ряд нормативных решений, стимулирующих переход на рублёвые контракты, включая обязательную продажу части валютной выручки на внутреннем рынке и введение специальных условий для расчетов в рублях с импортерами из стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Таким образом, новые данные подтверждают стратегическую переориентацию российского внешнеэкономического комплекса на использование национальной валюты, что снижает зависимость от западных финансовых систем и валютных рисков.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы экспорт дедолларизация
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