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Автор Артем Недолужко

Ученые выявили ген долголетия, изучая червей

Эврика

Бытует мнение, что долгожители — люди, ведущие скромный образ жизни. В пример приводят горцев-отшельников или нетребовательных японцев. Затем на опытах доказали, что число потребляемых калорий, действительно, играет роль. И вот, найден ген, который может обеспечить долгую жизнь.

Ученые выявили ген долголетия, изучая червей

Хочешь жить дольше — ешь меньше

В конце 30-х годов прошлого века было обнаружено интересное явление — лабораторные грызуны, испытывавшие недостаток в калорийной пище, как правило, жили дольше своих откормленных собратьев. Позже учёные обнаружили, что это правило действует в отношении самых разнообразных организмов — дрожжей, червей, мушек-дрозофил, собак и так далее.

"Если число употребляемых калорий сокращается значительно, то вы не будете жить долго. Если объедаетесь — тоже не станете долгожителем. Правильно выбранные ограничения в употреблении тех или иных продуктов — золотая середина, которая позволит прожить как можно дольше", — отмечает Эндрю Диллин, профессор в институте Биологических исследований Солка, в статье для журнала Nature.

Идентификация гена долголетия

Американское исследование позволило идентифицировать ген, связанный с этим необычным эффектом. В своих экспериментах учёные использовали модельный объект биологии — нематоду Caenorhabditis elegans. Они провели процедуру нокаута гена pha-4, заставив его "замолчать".

В результате, даже на бедных питательными веществами средах нематоды умирали, фактически, в тот же срок, что и "обжоры". Если же ген pha-4 работал, то на обеднённых питательных средах нематоды, хоть и голодали, но жили очень долго, сообщает Би-би-си.

И, хотя исследование было выполнено на червях, этот же ген может играть важную роль и у других видов животных. Уже сейчас известно, что млекопитающие, в том числе и люди, обладают генами, которые очень похожи на pha-4.

Ученые создадут "эликсир бессмертия"

Учёные грезят созданием лекарств, продлевающих жизнь.

"Наконец-то мы имеем генетическое свидетельство, которое позволяет распутать основную молекулярную программу для увеличения продолжительности жизни в ответ на ограничение в употреблении калорий", — говорит доктор Диллин.

В будущем эта находка, возможно, позволит создать специальные препараты, чтобы симулировать последствия малокалорийного питания и, тем самым, продлить жизнь, не отказывая себе в сладком или мучном. Эксперты, однако, подчёркивают, что новое открытие не приведет к созданию "эликсира бессмертие", который продолжает оставаться утопией.

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