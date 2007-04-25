На Балканах нашли "криптонит"

Его ахиллесова пята — радиоактивное излучение, исходящее от осколков взорванной планеты Криптон. Минерал под названием "криптонит" может убить Супермена. Теперь, к удивлению ученых, зловещая формула из комиксов перекочевала в реальность. Субстанция с такими свойствами обнаружена в Сербии. Супергерою больше не стоит соваться на Землю…

Супермену нельзя на Землю

До недавнего времени поклонники Супермена всерьез пытались внести "криптонит" в таблицу Менделеева, утверждая, что период его полураспада равен 250 тысячам лет.

В погоне за читательской аудиторией создатели комиксов о непобедимом герое ввели настоящую классификацию "криптонитов". Например, зеленый минерал причиняет Супермену сильную боль и через некоторое время убивает, золотой лишает героя его способностей, а воздействие красного и вовсе непредсказуемо.

Как выяснилось теперь, "криптонит" — это не просто кошмар для вымышленных супергероев. Минерал с такими свойствами существует реально — гидроксид силикат бора лития натрия (sodium lithium boron silicate hydroxide).

Криптонит превратили в джадарит

Однако не стоит бояться недавней находки — реальный минерал абсолютно безопасен для людей, говорит доктор Крис Стэнли, минеролог из Музея естествознания в Лондоне. Как воздействует "криптонит" на супергероев, уточнить пока не удалось, ввиду отсутствия последних в природе.

"Криптонит" обнаружили в одной из шахт Сербии специалисты компании Rio Tinto. Они так и не смогли понять природу находки и отослали её учёным.

Загадочный минерал обладает белой окраской (при облучении ультрафиолетом флуоресцирует с оранжево-розовым цветом), в то время как "оружие против Супермена", похищенное по сюжету комикса злодеем Лютером из музея Метрополиса, было зелёным.

"Анализ всех свойств минерала — и химических, и физических — даёт основания полагать, что он уникален, — рассказывает доктор Ле Пейдж. — Знание кристаллической структуры минерала предоставит возможность вычислить и другие его свойства, например, эластичность или термохимические характеристики".

Согласно установленным международным правилам, учёные не смогут назвать новый минерал криптонитом, поскольку он не имеет отношения к криптону. Название минералу дано в честь сербского местечкам Джадар, где он был обнаружен, — джадарит.

В настоящее время уже готовятся геологические экспедиции, целью которых будет поиск залежей вновь открытого минерала, имеющего важное промышленное значение. Джадарит содержит бор и литий (боросиликатные стекла используются для хранения отработанных радиоактивных отходов, а литий применяется при производстве аккумуляторов и в фармацевтике).