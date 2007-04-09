Карликовых собак породила крошечная мутация

Разительные отличия между породами собак долгое время ставили учёных в тупик. Лишь спустя 15 тысяч лет после приручения, генетики смогли понять, чем, например, обусловлена колоссальная разница в размерах между карликовым пекинесом и огромным догом. Оказалось, что виноваты гены…

Одно из главных отличий пород — размер

Домашняя собака (Canis familiaris), прирученная тысячелетия назад, остается самым верным помощником человека. За время совместного существования человек неосознанно или намеренно создавал всё новые породы собак, и, в результате, сегодня их количество достаточно велико.

Одно из главных отличий между породами — размер тела. Сложно найти ещё какой-либо вид животных, у которого различия в размерах между отдельными формами (породами) столь заметны.

Маленьких собак породила мутация

Исследователи изучили 3 тысячи собак, принадлежащих к 143 породам, и обнаружили небольшую мутацию в гене, отвечающем за рост и развитие у многих животных. Похоже, она и отделила массивных догов от миниатюрных пекинесов, отмечают авторы статьи в журнале Science.

Четырнадцать пород маленьких собак, среди которых португальская водяная собака, чихуахуа, фокстерьер и шпиц и другие обладали сходством в последовательности гена IGF-1 (инсулиноподобный фактор роста).

Учёные не случайно взялись анализировать именно этот ген — он влияет на размер других животных, включая мышей и людей, чей геном почти полностью прочитан.

"Наши результаты дают все основания предполагать, что, несмотря на существенные генетические различия между породами собак, IGF-1 играл важную роль в эволюции многих маленьких пород, являясь, геном, от которого напрямую зависит размер тела у самых разнообразных животных", — говорит один из участников эксперимента, Карлос Бустаманте из университета Корнелла.

Исследователи предполагают, что 10 тысяч лет назад мутация в этом гене привела к появлению маленьких собак. В последующие тысячелетия, человечество вело отбор и создавало новые породы.

Генетическое происхождение этого разнообразия долгое время ставило ученых в тупик — особенно непонятными были различия в размере, породившие полифилетическую теорию происхождения, согласно которой предками некоторых современных пород собак могли быть лисы или даже шакалы.

Согласно наиболее распространённому мнению, собаки они произошли от волков. Они стали первыми животными, которые были одомашнены — это произошло примерно 15 тысяч лет назад, хотя, скорее всего, древние люди и волки сосуществовали в течение приблизительно 400 000 лет.

Однако и сегодня волки выглядят "на одно лицо", в то время как собаки — это гигантское разнообразие форм и размеров. Теперь стало ясно, что за различия в размерах отвечает крошечная мутация одного гена.

В то же время, очевидно, что всё разнообразие ныне существующих пород зависит и от других генов, которые действуют взаимосвязано и подчас приводят к самым невероятным формам, окраскам и так далее.