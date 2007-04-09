Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Артем Недолужко

Карликовых собак породила крошечная мутация

Эврика

Разительные отличия между породами собак долгое время ставили учёных в тупик. Лишь спустя 15 тысяч лет после приручения, генетики смогли понять, чем, например, обусловлена колоссальная разница в размерах между карликовым пекинесом и огромным догом. Оказалось, что виноваты гены…

Карликовых собак породила крошечная мутация

Одно из главных отличий пород — размер

Домашняя собака (Canis familiaris), прирученная тысячелетия назад, остается самым верным помощником человека. За время совместного существования человек неосознанно или намеренно создавал всё новые породы собак, и, в результате, сегодня их количество достаточно велико.

Одно из главных отличий между породами — размер тела. Сложно найти ещё какой-либо вид животных, у которого различия в размерах между отдельными формами (породами) столь заметны.

Маленьких собак породила мутация

Исследователи изучили 3 тысячи собак, принадлежащих к 143 породам, и обнаружили небольшую мутацию в гене, отвечающем за рост и развитие у многих животных. Похоже, она и отделила массивных догов от миниатюрных пекинесов, отмечают авторы статьи в журнале Science.

Четырнадцать пород маленьких собак, среди которых португальская водяная собака, чихуахуа, фокстерьер и шпиц и другие обладали сходством в последовательности гена IGF-1 (инсулиноподобный фактор роста).

Учёные не случайно взялись анализировать именно этот ген — он влияет на размер других животных, включая мышей и людей, чей геном почти полностью прочитан.

"Наши результаты дают все основания предполагать, что, несмотря на существенные генетические различия между породами собак, IGF-1 играл важную роль в эволюции многих маленьких пород, являясь, геном, от которого напрямую зависит размер тела у самых разнообразных животных", — говорит один из участников эксперимента, Карлос Бустаманте из университета Корнелла.

Исследователи предполагают, что 10 тысяч лет назад мутация в этом гене привела к появлению маленьких собак. В последующие тысячелетия, человечество вело отбор и создавало новые породы.

Генетическое происхождение этого разнообразия долгое время ставило ученых в тупик — особенно непонятными были различия в размере, породившие полифилетическую теорию происхождения, согласно которой предками некоторых современных пород собак могли быть лисы или даже шакалы.

Согласно наиболее распространённому мнению, собаки они произошли от волков. Они стали первыми животными, которые были одомашнены — это произошло примерно 15 тысяч лет назад, хотя, скорее всего, древние люди и волки сосуществовали в течение приблизительно 400 000 лет.

Однако и сегодня волки выглядят "на одно лицо", в то время как собаки — это гигантское разнообразие форм и размеров. Теперь стало ясно, что за различия в размерах отвечает крошечная мутация одного гена.

В то же время, очевидно, что всё разнообразие ныне существующих пород зависит и от других генов, которые действуют взаимосвязано и подчас приводят к самым невероятным формам, окраскам и так далее.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Куратор: Владимир Губарев
Темы собака домашние животные
Новости
Семь человек погибли в ДТП с участием "Газели" и бензовоза под Белгородом
Bloomberg: инфляция в Германии достигла уровня 50-х годов прошлого века
ВС Украины снова заявляют о "заканчивающихся" у ВС России ракетах "Искандер"
Великобритания с 1 января прекращает весь импорт российского газа
Беженка с Украины пожаловалась в полицию на британку из-за просьбы помыть посуду
Военный эксперт Дандыкин не исключил наступление ВС России на Одессу
Атаковавший мужа Нэнси Пелоси хотел совершить нападение на неё саму
Мощный взрыв произошел в Дмитрове
На Кубани мать троих детей свесила младенца с седьмого этажа
Зеленский рассказал новому премьеру Италии о ситуации на Украине
Популярное
Силовые структуры
Экс-сотрудник Белого дома: РФ быстро уничтожит дивизию "Кричащие орлы" США

Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.

Экс-сотрудник Белого дома: РФ быстро уничтожит дивизию "Кричащие орлы" США
Коц: Пентагон перебросил на границу с Украиной элиту американской армии
Мир. Новости мира
Коц: Пентагон перебросил на границу с Украиной элиту американской армии
Мир. Новости мира
Президент ФРГ Штайнмайер: СВО вызвала эпохальный разрыв в связях РФ и Германии
Мир. Новости мира
VA: США могут избавиться от президента Зеленского после компромисса с Россией
Анжела Якубовская Екатерина Тарковская: нам надо быть мужественными, не сдаваться и не останавливаться Анжела Якубовская Сергей Лебедев Спутники цвета хаки: Россия уступила военное господство в космосе США Сергей Лебедев Людмила Черткова Вашингтон в ярости: саудиты сорвали "секретную" нефтяную сделку Людмила Черткова
Экономика и бизнес
Путин высказался по поводу ухода западных компаний с российского рынка
Силовые структуры
Сладков: Россия смогла обмануть ВСУ с "оставлением Херсона"
Арестович: боевая обстановка неприятно меняется для ВСУ на Херсонском фронте
Силовые структуры
Арестович: боевая обстановка неприятно меняется для ВСУ на Херсонском фронте
Последние материалы
Генерал Соболев: в России не объявят вторую волну мобилизации
Карликовых собак породила крошечная мутация
Иностранные наёмники сексуально домогаются бойцов ВСУ на Украине
В Волгограде на склоне поймы реки Царицы образовался провал
Россия готова возобновить переговоры с Украиной и США
Бойцы ОБТФ "Каскад" ДНР уничтожают боевиков ВСУ на Угледарском направлении
Волочкова уверена, что Собчак не просто так сбежала из России
МАГАТЭ: прогресс по зоне безопасности ЗАЭС медленный, успех не гарантирован
Сатановский оценил реакцию Байдена на речь Путина пословицей про дурака
Психиатр Шуров: с января этого года в РФ стали чаще диагностировать депрессию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников