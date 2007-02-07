«Правде.Ру» раскрыли технологию предсказаний будущего

Римляне, предсказывая будущее, наблюдали за поведением птиц, китайцы пользовались текстом «Книги Перемен», инки употребляли природные галлюциногены. Корреспонденту «Правды.Ру» ничего этого не потребовалось. Он узнал, что нас ожидает в грядущем, посетив конференцию по футурологии. Некоторые прогнозы современных Нострадамусов заставляют вздрогнуть.

Как появилась футурология

Футурология, как область знания сформировалась сравнительно давно – в 1920-е годы. По сути, её сложно назвать наукой, она занимается обобщением существующих технологических, экономических или социальных тенденций и пытается предсказать тенденции, которые проявятся в будущем.

Футурологи имеют достаточно неоднозначную репутацию. Причина в том, что они (как и все люди) ошибаются, причём иногда настолько сильно, что со временем их прогнозы выглядят, как чья-то нелепая шутка.

Например, в середине 20 века, под влиянием первых космических достижений, многие футурологи верили в возможность туристических полётов на орбиту, и это со временем свершилось. В то же время, нелепым выглядит сегодня высказывание 30-летней давности, принадлежащее Кену Ольсону, основателю компании DEC: «Не существует такой причины, чтобы кто-нибудь захотел иметь компьютер дома».

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс во время выступления в 1982 году сказал следующее: «Никому не понадобится больше 640 килобайт оперативной памяти на компьютере». Годы прошли, а слова, оброненные мэтрами IT, остались в истории, ещё раз указывая на то, насколько ошибочными могут оказаться даже недолговременные прогнозы.

В поисках ответа на вопрос о будущем человечества корреспондент «Правды.Ру» посетил «круглый стол», посвящённый вопросам футурологии. Центральным событием семинара, организованного ГК «Вокруг Света», стало выступление известного публициста Пётр Дейниченко – автора книги «21 век: история не кончается».

«Футурология – это один из способов манипулирования общественным мнением.

Она такая с древнейших времён, начиная с замечательных центурий Нострадамуса», - заявил он.

Более того, по мнению Дейниченко, футуролог говорит то, что мы хотим услышать в его прогнозе – причём обычно это делается несознательно. Футурологи пытаются уловить некий носящийся в воздухе социальный заказ.

Это прослеживается, например, в том, что касается изменения климата. В 60-70-е годы 20 века обывателя пугали глобальным похолоданием, сегодня же перед нами стоит новая угроза – глобальное потепление. Схожие тенденции прослеживаются в истории с птичьим гриппом.

Наибольшим спросом, по мнению публициста, пользуются войны, стихийные бедствия, упадок и разрушения. Любой человек, прогнозирующий это, получает максимум читательского внимания. Альтернативный путь к всеобщей популярности – прогнозировать рай на Земле.

Однако большинство прогнозов на будущее оказываются пустышкой. «Если бы прогнозы были сколько-нибудь эффективны, то мы бы это заметили. Существует великое множество институтов, занимающихся проблемой будущего – большинство из них благополучно промахиваются с прогнозами даже на ближайшие 5 лет», - говорит Дейниченко.

В своей книге Дейниченко выделяет три сценария будущего.

Первый:

«Будущее - это кошмар», этот прогноз не оставляет человечеству ничего светлого.

Второй сценарий:

«Все просто замечательно!»

Будущее рисуется в самых радужных красках – человек, благодаря своим техническим разработкам, будет решать все проблемы, которые поставит перед нами матушка-Природа.

И, наконец, третий, самый вероятный сценарий:

«Кое-как справляемся...».

Построить однозначный прогноз нереально. Всегда существует непредсказуемый человеческий фактор. Вероятность реализации конкретного сценария, зависит от того, как мы будем себя вести.

«Никакие объективные тенденции не перевесят субъективные. Грубо говоря, если люди не хотят рожать, то они не будут», - отмечает Дейниченко.

Будущее определяется субъективным выбором, который ежедневно совершает каждый из нас. Получается, что человек, и правда, кузнец своего счастья.