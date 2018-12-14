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Петр Ермилин

Древний человек прошелся огнем и мечом по Австралии

Эврика » Открытия

Сумчатый лев, 3-метровый кенгуру, 400-килограммовая ящерица — эти уникальные животные вымерли не по естественным причинам, как считалось ранее, а в результате деятельности древнего человека. Не последнюю роль сыграли эксперименты наших предков с огнем.

Древний человек прошелся огнем и мечом по Австралии

Австралийские ученые возбуждены — они обнаружили настоящую сокровищницу, до отказа набитую палеонтологическими драгоценностями. Речь идет об огромном скоплении останков древнейших животных. Находка сделана в известковых пещерах Южной Австралии.

По предварительным оценкам, обнаружены останки как минимум 23 видов кенгуру, восемь из которых до настоящего времени не попадались на глаза исследователям. Одни из них были размером с крысу, другие же были настоящими гигантами, достигая 3 метров в высоту.

Среди останков, возраст которых составляет от 400 до 800 тысяч лет, палеонтологам удалось откопать настоящий "самородок" — полный скелет сумчатого льва.

Палеонтологи отмечают, что пещера, где нашли свою смерть тысячи животных, выглядит как настоящая природная ловушка. Похоже, что ничего не подозревающие животные падали в известковый колодец, который периодически открывался и закрывался. После падения с 20-метровой высоты большинство животных сразу же погибали, другие умирали позже от травм, жажды и голода.

Профессор Гавин Придо так охарактеризовал знаменательное открытие: "Сохранность многих костей просто великолепна. Когда я спустился в пещеру и увидел полностью прекрасно сохранившиеся останки пещерного льва, я задохнулся от радости".

В пещере, состоящей из трёх отсеков, были найдены останки 69 вымерших видов животных, включая кости млекопитающих, птиц и рептилий. Учёные назвали свой палеонтологический Клондайк "Пещерами Сумчатого льва" (Thylacoleo Caves).

Древняя окружающая среда равнины Нулларбор, где расположены пещеры была подобна той, что можно наблюдать сегодня — засушливый пейзаж, с годовой нормой осадков равной чуть больше 200 миллиметров.

Когда-то Австралия была родиной целой плеяды гигантских животных. Это были не только сумчатый лев и гигантский кенгуру — в эту компанию входило огромное, подобное вомбату, животное дипротодон и 400-килограммовая ящерица — мегалания, но все они вымерли к концу плейстоцена (около 11,5 тысяч лет назад).

Многие исследователи полагают, что причиной тому было не только резкое изменение климатических условий. Профессор Придо считает, что не последнюю роль сыграл человеческий фактор.

Имеются доказательства того, что именно древние люди ответственны за гибель большого числа видов животных Австралии.

Это произошло не только из-за неумеренной охоты, но в результате экспериментов аборигенов, которые учились добывать огонь — это вызывало пожары по всему континенту, изменяя растительность и уничтожая источники продовольствия для гигантских животных.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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