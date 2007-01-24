Динозавр-биплан оказался ошибкой природы

3:32 Your browser does not support the audio element. Эврика Гипотезы

Предки современных птиц напоминали самолеты времен Первой мировой войны, утверждают ученые. Динозавр Microraptor gui опередил легендарных братьев Райт более чем на 125 миллионов лет, имея двойной набор крыльев. Очевидно, четырехкрылый ящер — неудачный эксперимент природы. В этом случае, эволюция земной фауны повторяет развитие авиации.

Мировые издания в свое время пестрили сообщениями об уникальной находке, сделанной китайскими археологами. При проведении раскопок в северо-восточной китайской провинции Ляонин специалисты Пекинского института палеонтологии позвоночных животных обнаружили останки шести динозавров. Парадокс состоял в том, что особи обладали сразу четырьмя крыльями.

Тогда развернулись дискуссии об эволюционном статусе "ненормального" ящера и о появлении птиц. До открытия некоторые исследователи считали, что крылья и способность летать появились у наземных динозавров, другие же полагали, что предками птиц были динозавры, которые обитали на деревьях и сначала освоили планирующий, а затем маховый полёт. Открытие четырёхкрылого динозавра явилось косвенным подтверждением второй гипотезы.

Новый анализ останков микрораптора предполагал, что динозавр "потерял" свои задние конечности, преобразовавшиеся во вторые крылья — в результате тело ящера стало напоминать самолёты эпохи Первой мировой войны.

Новая реконструкция тела динозавра резко контрастировала с более ранними, которые предполагали, что крылья у этого ящера были расположены последовательно, делая его похожим на стрекозу.

Теперь считается, что предки современных птиц были небольшими оперёнными динозаврами, подобными Microraptor gui, который жил 125 миллионов лет назад. На сегодняшний день этот динозавр является самым древним из известных науке летающих ящеров. Похоже, для своего планирующего полёта микрораптор использовал все четыре крыла, украшенные длинными перьями.

Тщательно изучив направление оперения и места сочленения конечностей, ученые пришли к выводу, что даже для такого небольшого по размерам динозавра "стекозообразное" расположение использование крыльев было неприемлемым — оно не позволило бы ему набирать высоту.

Модель, созданная исследователем Шанкаром Чаттерджи из Техасского технического университета, доказывает, что параллельное расположение крыльев позволяло динозавру нормально парить над земной поверхностью.

"У нас нет другого объяснения — для своего полёта динозавр использовал крылья расположенные, как у самолёта-биплана", — рассказал профессор Чаттерджи в интервью Би-би-си.

Исследование может также пролить свет на дискуссию о происхождении и эволюции птичьего полёта. Судя по всему, история с четырёхкрылым динозавром — неудачный эволюционный эксперимент Матушки-природы. Но кто бы мог подумать, что спустя миллионы лет, человек вновь повторит этот путь?

В истории авиации эволюция от биплана к моноплану была обеспечена появлением более длинных крыльев, которые позволили отказаться от громоздких и более уязвимых самолётов-бипланов, которые постепенно потеряли свою значимость и "вымерли" к концу XX столетия.

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