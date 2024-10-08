Обработанные паразитицидами собаки отравляют водоемы

5:13 Your browser does not support the audio element. Эврика

Большинство владельцев собак не знают, что средства защиты от блох и клещей опасны для водных организмов. Проведенное в Хампстед-Хит (Hampstead Heath) исследование показывает, что пруды, где разрешено плавать собакам, содержат уровни двух пестицидов, вредных для беспозвоночных.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Golden_retriever_swimming_1380221.jpg by Nevit Dilmen

Пестициды имидаклоприд и фипронил используются в качестве средств от паразитов при заражении блохами и клещами у кошек и собак с использованием формул "точечного" нанесения и ошейников от блох. И это несмотря на то, что в 2018 году указанные химикаты запрещены для использования в сельском хозяйстве из-за их токсичности для пчел и прочих насекомых.

Недавние исследования вызвали обеспокоенность из-за уровня этих химикатов, которые попадают в природную среду через бытовые сточные воды и плавающих в реках и прудах собак.

Исследование, опубликованное в журнале Science of the Total Environment, подтвердило, что купающиеся в водоемах собаки загрязняют воду, поскольку химикаты смываются с их шерсти.

"Поскольку эти препараты без ограничений продаются в супермаркетах, нам необходимо повысить осведомленность владельцев собак о том, что, хотя эти химикаты являются полезными методами лечения, их профилактическое использование может создать другие серьезные проблемы, такие как загрязнение окружающей среды и устойчивость к вредителям", — предупреждает Леон Баррон (Leon Barron) из Школы общественного здравоохранения в Имперском колледже, который был одним из руководителей исследования.

На 800-х акров естественных лесов, лугов и прудов Хэмпстед-Хит является "горячей точкой" биоразнообразия в центре Лондона и домом для многих редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. Насекомые и другие беспозвоночные выполняют важнейшие функции в нашей окружающей среде, в том числе очищают воду, и являются важными источниками пищи для летучих мышей и птиц в этом районе.

В ходе исследования группа проверила три пруда, где собакам разрешено плавать, три пруда, где им это запрещено, и шесть соединяющихся ручьев, которые питают эти пруды, чтобы проверить наличие других источников загрязнения.

Во всех местах, где плавают собаки, средние концентрации имидаклоприда и фипронила составили 309 нг/л (нанограмм на литр) и 32 нг/л соответственно — оба показателя более чем в 20 раз превышают признанные пороговые значения, считающиеся вредными для беспозвоночных животных.

В других прудах имидаклоприд или фипронил не были обнаружены. Некоторое загрязнение было обнаружено в соединяющихся ручьях, и дальнейший анализ воды показал, что это не было связано с другими признаками городских сточных вод, что позволяет предположить, что собаки были единственным источником.

Предыдущее исследование продемонстрировало, что водные артерии Лондона обильно загрязнены этими веществами из-за сбросов сточных вод. В некоторых районах ситуация ухудшилась во время пандемии.

Исследование включало опрос 101 владельца, которые привозили своих собак в Хит. 86% не знали о возможном вреде для окружающей среды, причиняемом паразитицидами, 94% заявили, что защита природы будет важным фактором при выборе препаратов.

Треть респондентов также не знали о рекомендациях производителей паразитицидных средств о том, что собакам не следует плавать или мыться в течение нескольких дней после обработки точечными средствами. Однако исследования показывают, что эти вещества могут смываться дольше, чем рекомендуемые периоды.

Более половины опрошенных использовали таблетки, которые собаки глотали, вместо химикатов, нанесенных на шерсть. Мало что известно о судьбе или влиянии этих таблетированных паразитицидных средств, и необходимы дополнительные исследования, чтобы определить риски, которые они представляют.

Ветеринар и соавтор исследования доктор Розмари Перкинс (Rosemary Perkins) из университета Сассекса отмечает: "Многие ветеринарные ассоциации не рекомендуют проводить рутинную обработку домашних животных от паразитов, однако эта практика по-прежнему широко распространена, особенно в рамках подписных планов по охране здоровья домашних животных. Средства от паразитов для домашних животных являются высокоэкотоксичными веществами, и мы только сейчас начинаем понимать их экологические последствия. Владельцам домашних животных необходимо предоставлять более подробную информацию о рисках, которые они представляют, и предлагать альтернативы непрерывному лечению от паразитов, например, возможность контролировать и лечить только при необходимости".

Уточнения

Хампстед-Хит ( букв. «Хампстедская пустошь») — лесопарковая зона на севере Лондона, между районами Хампстед и Хайгейт в боро Камден.



Фипронил — вещество относящееся к классу фенилпиразолов и являющееся действующим компонентов различных пестицидов.



Имидаклоприд (4,5-дигидро-N-нитро-1-[(6-хлор-3-пиридил)-метил]-имидазолидин-2-илен-амин), С 9 Н 10 СlN 5 O 2 — наиболее широко применяемый инсектицид из класса неоникотиноидов.



Беспозвоно́чные (лат. Invertebrata) — термин, предложенный Ж. Б. Ламарком как обобщающее название для насекомых , моллюсков и червей (следует учитывать, что в те времена объём этих групп понимался иначе, чем сейчас).

