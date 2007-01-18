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Артем Недолужко

Паразитические черви избавят от рассеянного склероза

4:16
Эврика » Гипотезы

Поможет ли ложка яиц червей-паразитов пациентам с симптомами нервного заболевания? "Вполне возможно!" — отвечают ученые. Они уверяют, что люди больные рассеянным склерозом смогут извлечь выгоду из определенных типов паразитных инфекций.

Паразитические черви избавят от рассеянного склероза

Рассеянный склероз — серьёзная болезнь, в ходе которой клетки иммунной системы атакуют защитные ткани нервов. Это может приводить к болям, проблемам со зрением, памятью и мышлением. Рассеянный склероз относится группе так называемых аутоиммунных заболеваний, считается, что болезнь развивается под влиянием вируса или группы вирусов. Предполагается, что склерозом заболевают генетически предрасположенные лица.

В поиске эффективных лекарств, аргентинские ученые пошли по непроторенному пути, они опубликовали результаты своего исследования, где утверждают, что болезнь может быть частично купирована, при инфицировании пациентов паразитическими червями.

В течение более четырех лет исследователи наблюдали 24 человека с диагнозом рассеянный склероз, половина пациентов заразилась паразитарными инфекциями, уже после того, как у них был диагностирован склероз. Среди пациентов заражённых паразитами, было только три клинических рецидива, по сравнению с 56 в группе незараженной паразитами. И только у половины пациентов зараженных паразитами явные наблюдались повреждения мозга -результат рассеянного склероза.

Определенные типы клеток иммунной системы, известные как T-клетки, производят вещества, вызывающие атаку на всё "чужое" для организма. В данном случае по ряду причин агрессия проявляется против собственной нервной ткани. Учёные выяснили, что у зараженных паразитами пациентов T-клетки производят эти химические соединения в меньших количествах. Вполне возможно, паразиты "программирует" эти клетки, чтобы остановить "разрушительные сигналы" иммунных клеток, полагает Хорхе Корреале сотрудник из института Неврологических исследований в Буэнос-Айресе, один из авторов этой увлекательной работы.

Корреале указывает на то, что его работа поддерживает так называемую "гипотезу гигиены", суть которой сводится к тому, что благодаря современным достижениям медицины человек переносит гораздо меньше инфекционных заболеваний, чем это было в древние времена, за это он расплачивается повышенной чувствительностью к другим раздражителям. Учёные заявляют, что некоторые инфекции могут учить организм не атаковать на себя самого, предотвращая, таким образом, проблемы, подобные аллергии.

Однако доктора точно не знают, что вызывает рассеянный склероз.

"Экологические факторы могут играть ключевую роль в развитии болезни" — говорит Корреале. "Например, в Латинской Америке, болезнь значительно меньше распространена, чем в Европе, Соединенных Штатах или Канаде. Один из факторов — это защищённость пациентов из Европы и Америки от паразитов" — уверяет Корреале.

Исследование, проведённое на животных, предполагает, что паразитарные инфекции могли бы защитить наше тело от аутоиммунных заболеваний, в ходе которых организм разрушает себя сам, даже не догадываясь об этом. Доктор Корреале убеждён, что его эксперименты должны пройти проверку на людях.

Если наработки покажут свою эффективность, то этот принцип сможет также применяться для лечения других аутоиммунных заболеваний, например, диабета или воспалительных болезней кишечника (болезнь Крона и язвенный колит).

Работа Хорхе Корреале уже заинтриговала исследователей со всего мира, они называют этот подход курьёзным, но, тем не менее, поражены результатами аргентинских врачей. Не обходится и без предостережений, так специалисты советуют учёным проводить тщательный анализ по поводу "профпригодности" тех или иных паразитических червей и искать возможные осложнения перед попыткой "терапии червями".

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Автор Артем Недолужко
Артем Недолужко — нештатный автор Правды.Ру
Темы диабет рассеянный склероз
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